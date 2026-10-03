"Схватила за шею и душила": экс-муж Холли Берри обвинил ее в насилии над 12-летним сыном
Оскароносная актриса Холли Берри оказалась в центре нового громкого семейного конфликта. Ее бывший муж актер Оливье Мартинес обвинил актрису в физическом насилии над их 12-летним сыном Масео и попросил суд передать ему единоличную опеку над ребенком.
Согласно судебным документам, Мартинес утверждает, что инцидент произошел 26 сентября. По его версии, ссора между Берри и сыном началась после того, как актриса раскритиковала мальчика за игру в очках виртуальной реальности.
Мартинес утверждает, что конфликт перерос в физическую борьбу: по его словам, Берри якобы повалила сына, схватила за шею и душила. Он также заявил, что мальчик после случившегося позвонил ему в панике и сказал, что не хочет возвращаться к матери, поскольку чувствует себя травмированным. Эти утверждения пока остаются предметом судебного разбирательства.
Бывший муж актрисы также утверждает, что речь идет не об одном эпизоде. По его словам, в течение последних полутора лет Берри якобы неоднократно вступала с сыном в физические конфликты. Кроме того, в судебном заявлении он обвинил ее в эмоциональном давлении на ребенка и привел в качестве примера высказывание о том, что отец мальчика - "белый мужчина, пытающийся ограбить чернокожую женщину", якобы сделанное в контексте спора об алиментах.
Мартинес потребовал предоставить ему единоличную юридическую и физическую опеку над сыном. Он также просил ограничить контакты Берри с ребенком и ввести контроль трезвости во время ее визитов.
1 октября суд Лос-Анджелеса выдал временный запретительный ордер. Берри временно ограничили в контактах с Мартинесом и сыном за пределами условий соглашения о совместной опеке, а ее встречи с Масео ограничили определенными днями и дневными часами. При этом требование о проверке Берри на трезвость суд пока не удовлетворил. Следующее слушание по этому вопросу назначено на 16 октября.
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Холли Берри отвергла обвинения через своего адвоката. Защита актрисы назвала заявление Мартинеса "полностью необоснованным и намеренно вводящим в заблуждение". Адвокат утверждает, что существует значительный объем доказательств и судебных решений, свидетельствующих о неоднократном нарушении Мартинесом судебных распоряжений и вмешательстве в терапевтическую и образовательную помощь, необходимую их сыну. По словам Бек, Берри намерена продолжать бороться за интересы Масео.
Представитель Мартинеса, в свою очередь, заявил, что главным приоритетом его клиента остаются благополучие и безопасность сына.
У Берри и Мартинеса за плечами длительный и конфликтный процесс развода. Они поженились в 2013 году, расстались в 2015-м, а окончательно завершили бракоразводный процесс лишь в 2023 году. Тогда бывшие супруги договорились о совместной юридической опеке над Масео, а Берри обязалась выплачивать Мартинесу 8000 долларов в месяц на содержание ребенка.
Таким образом, нынешний конфликт стал новым витком многолетнего спора бывших супругов о воспитании сына. Пока суд рассматривает взаимные претензии сторон, обвинения в адрес Берри не являются установленным фактом.