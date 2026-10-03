"Схватила за шею и душила": экс-муж Холли Берри обвинил ее в насилии над 12-летним сыном

Бывший муж актрисы также утверждает, что речь идет не об одном эпизоде. По его словам, в течение последних полутора лет Берри якобы неоднократно вступала с сыном в физические конфликты. Кроме того, в судебном заявлении он обвинил ее в эмоциональном давлении на ребенка и привел в качестве примера высказывание о том, что отец мальчика - "белый мужчина, пытающийся ограбить чернокожую женщину", якобы сделанное в контексте спора об алиментах.