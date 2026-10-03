Майкл Дуглас спустя 40 лет признался в тайном романе на съемках известного фильма
Голливудский актер Майкл Дуглас десятилетиями придерживался одной версии событий: между ним и Кэтлин Тернер, его партнершей по фильму "Роман с камнем", действительно была сильная взаимная симпатия, однако дальше флирта дело якобы не зашло. Теперь, спустя почти 40 лет, актер рассказал правду.
В своих новых мемуарах "One Helluva Ride" 82-летний двукратный обладатель "Оскара" рассказывает, что во время съемок приключенческого фильма "Роман с камнем" у него был тайный роман с Тернер. Фильм 1984 года стал большим хитом, а экранная химия между Дугласом и Тернер еще тогда заставляла зрителей предполагать, что их отношения могли выйти за пределы съемочной площадки. Однако на протяжении десятилетий оба актера это отрицали. Дуглас и Тернер признавали, что между ними существовало сильное взаимное притяжение и они много флиртовали, но утверждали, что романа не было.
Теперь Дуглас в мемуарах пишет прямо: "Это была ложь". По словам актера, эту версию они поддерживали около 40 лет, чтобы защитить его тогдашнюю жену Диандру Дуглас и их сына Кэмерона.
Как вспоминает актер, когда он приехал в Мексику на съемки фильма, они с Диандрой уже расстались, хотя официально их брак еще не был расторгнут. Притяжение между Дугласом и Тернер, по его словам, возникло практически с первой встречи. При этом их отношения, как утверждает актер, не были короткой интрижкой. Сначала они стали друзьями, затем коллегами, а потом любовниками.
После долгих съемочных дней Дуглас и Тернер вместе ходили ужинать или проводили время с остальными членами съемочной группы. Позже актер тайно отправлялся в гостиничный номер Тернер. По словам Дугласа, об их отношениях не знали даже режиссер Роберт Земекис и их коллега Дэнни ДеВито.
Ситуация изменилась, когда в Мексику приехала жена Дугласа Диандра вместе с их пятилетним сыном Кэмероном. По словам актера, Диандра заподозрила, что между ним и Тернер что-то происходит, и в разговоре с актрисой дала понять, что они с Дугласом все еще состоят в браке. После этого Тернер решила отойти в сторону, поскольку не хотела вмешиваться в чужую семью.
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Дуглас решил прекратить отношения с Тернер и вернуться к жене прежде всего ради сына. Актер вспоминает, насколько тяжело сам переживал в детстве развод родителей, и не хотел, чтобы Кэмерон испытал нечто подобное. Однако сохранить брак надолго это не помогло. Позже Дуглас и Диандра развелись. С 2000 года актер состоит в браке с актрисой Кэтрин Зета-Джонс.
С Тернер Дуглас продолжил работать и после "Романа с камнем". Они вместе снялись в продолжении фильма - "Жемчужина Нила", а также в картине 1989 года "Война супругов Роуз". В 2021 году актеры вновь встретились на съемочной площадке сериала "Метод Комински". По словам Дугласа, их дружба сохранилась до сих пор. Перед публикацией истории в мемуарах актер также спросил Тернер, согласна ли она на то, чтобы он наконец рассказал об их давнем романе.