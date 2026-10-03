Майкл Дуглас спустя 40 лет признался в тайном романе на съемках известного фильма

В своих новых мемуарах "One Helluva Ride" 82-летний двукратный обладатель "Оскара" рассказывает, что во время съемок приключенческого фильма "Роман с камнем" у него был тайный роман с Тернер. Фильм 1984 года стал большим хитом, а экранная химия между Дугласом и Тернер еще тогда заставляла зрителей предполагать, что их отношения могли выйти за пределы съемочной площадки. Однако на протяжении десятилетий оба актера это отрицали. Дуглас и Тернер признавали, что между ними существовало сильное взаимное притяжение и они много флиртовали, но утверждали, что романа не было.