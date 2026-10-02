Из гардероба Кэрри Брэдшоу? Сара Джессика Паркер вышла в свет в необычном образе

Мэттью Бродерик выбрал классический черный смокинг с бабочкой и белой бутоньеркой. В мае супруги отметили 29 лет брака. По случаю годовщины Паркер опубликовала в Instagram старые совместные фотографии и посвятила мужу нежное послание. В нем были и воспоминание о дне свадьбы, и слова о том, что их история продолжается.