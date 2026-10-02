Из гардероба Кэрри Брэдшоу? Сара Джессика Паркер вышла в свет в необычном образе
Фото: Vida Press
Сара Джессика Паркер выбрала для балетного гала-вечера полупрозрачное платье с цветочной вышивкой и розовыми лентами.
Зарубежные звезды

Из гардероба Кэрри Брэдшоу? Сара Джессика Паркер вышла в свет в необычном образе

Отдел шоу-бизнеса

Otkrito.lv

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Розовые ленты, цветы и коса почти до колен - актриса Сара Джессика Паркер превратила поход в балет в модное событие. На гала-вечере в Нью-Йорке звезда появилась с мужем, актером Мэттью Бродериком, а ее образ вполне могла бы позаимствовать Кэрри Брэдшоу.

Немного Рапунцель, немного Кэрри

Для осеннего вечера New York City Ballet Сара Джессика Паркер выбрала полупрозрачное платье Simone Rocha с цветочной вышивкой и длинными розовыми лентами. Нежная ткань, рассыпанные по ней цветы и свободно спускающиеся банты придавали наряду сказочный вид. Завершали его сверкающие туфли и белая ажурная сумочка. 

Но главным сюрпризом стала прическа. Вместо привычных распущенных волн - сложное плетение с розовой лентой и длиной почти до колен. Как уточняет Vogue, такого эффекта стилисты добились с помощью дополнительных прядей. Издание сравнило укладку с прической Рапунцель. 

Фото: Alamy/Vida Press
Вместо привычных распущенных волн - сложное плетение с розовой лентой и длиной почти до колен.
Вместо привычных распущенных волн - сложное плетение с розовой лентой и длиной почти до колен.

Седину при этом не стали полностью закрашивать. Колорист актрисы Джина Гилберт использует технику gray blending: естественные серебристые волосы соединяют со светлыми прядями, чтобы переход между оттенками выглядел мягко. В результате седина становится частью цвета, а не тем, что нужно непременно спрятать перед выходом на красную дорожку.

Page Six увидел в этом выходе знакомое настроение Кэрри Брэдшоу: романтику, театральность и любовь к неожиданным деталям. Особую ассоциацию вызвала украшенная коса, напоминающая одну из причесок героини в продолжении "Секса в большом городе" - сериале "И просто так". 

Фото: Stephen Lovekin/Shutterstock/ Vida Press
Сара Джессика Паркер.
Сара Джессика Паркер.

Вместе уже 29 лет

Мэттью Бродерик выбрал классический черный смокинг с бабочкой и белой бутоньеркой. В мае супруги отметили 29 лет брака. По случаю годовщины Паркер опубликовала в Instagram старые совместные фотографии и посвятила мужу нежное послание. В нем были и воспоминание о дне свадьбы, и слова о том, что их история продолжается. 

Кстати, на собственной свадьбе актриса тоже обошлась без привычного белого платья. 19 мая 1997 года она вышла замуж в черном. Позднее Паркер объясняла, что вовсе не собиралась делать модное заявление, а со временем призналась, что сожалеет о таком выборе. Церемония прошла в бывшей синагоге в нью-йоркском Нижнем Ист-Сайде в присутствии примерно ста гостей. 

Фото: Stephen Lovekin/Shutterstock/ Vida Press
Сара Джессика Паркер и Мэттью Бродерик.
Сара Джессика Паркер и Мэттью Бродерик.

Этот вечер появился благодаря самой Паркер

Для актрисы балетный гала-вечер - событие с личной историей. Именно она придумала формат Fall Fashion Gala, в котором встречаются высокая мода и балет: известные дизайнеры создают костюмы для танцовщиков, а зрители видят результат на сцене.

Первый такой вечер состоялся в 2012 году и был посвящен Валентино. Впоследствии над сценическими образами работали Том Браун, Сара Бертон, Каролина Эррера, Дрис Ван Нотен и другие знаменитые дизайнеры. Паркер, таким образом, не просто выбирает эффектное платье для ежегодного выхода - она помогла создать саму традицию. 

У этой встречи моды и балета есть и практическая цель. По данным Vogue, к осени 2025 года гала-вечер собрал более 33 миллионов долларов на поддержку New York City Ballet, включая сохранение репертуара, новые постановки и образовательные программы. 

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Сара Джессика ПаркерКэрри БрэдшоуSimone RochaInstagramВысокая модаVogueLexus

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