Из гардероба Кэрри Брэдшоу? Сара Джессика Паркер вышла в свет в необычном образе
Розовые ленты, цветы и коса почти до колен - актриса Сара Джессика Паркер превратила поход в балет в модное событие. На гала-вечере в Нью-Йорке звезда появилась с мужем, актером Мэттью Бродериком, а ее образ вполне могла бы позаимствовать Кэрри Брэдшоу.
Немного Рапунцель, немного Кэрри
Для осеннего вечера New York City Ballet Сара Джессика Паркер выбрала полупрозрачное платье Simone Rocha с цветочной вышивкой и длинными розовыми лентами. Нежная ткань, рассыпанные по ней цветы и свободно спускающиеся банты придавали наряду сказочный вид. Завершали его сверкающие туфли и белая ажурная сумочка.
Но главным сюрпризом стала прическа. Вместо привычных распущенных волн - сложное плетение с розовой лентой и длиной почти до колен. Как уточняет Vogue, такого эффекта стилисты добились с помощью дополнительных прядей. Издание сравнило укладку с прической Рапунцель.
Седину при этом не стали полностью закрашивать. Колорист актрисы Джина Гилберт использует технику gray blending: естественные серебристые волосы соединяют со светлыми прядями, чтобы переход между оттенками выглядел мягко. В результате седина становится частью цвета, а не тем, что нужно непременно спрятать перед выходом на красную дорожку.
Page Six увидел в этом выходе знакомое настроение Кэрри Брэдшоу: романтику, театральность и любовь к неожиданным деталям. Особую ассоциацию вызвала украшенная коса, напоминающая одну из причесок героини в продолжении "Секса в большом городе" - сериале "И просто так".
Вместе уже 29 лет
Мэттью Бродерик выбрал классический черный смокинг с бабочкой и белой бутоньеркой. В мае супруги отметили 29 лет брака. По случаю годовщины Паркер опубликовала в Instagram старые совместные фотографии и посвятила мужу нежное послание. В нем были и воспоминание о дне свадьбы, и слова о том, что их история продолжается.
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Кстати, на собственной свадьбе актриса тоже обошлась без привычного белого платья. 19 мая 1997 года она вышла замуж в черном. Позднее Паркер объясняла, что вовсе не собиралась делать модное заявление, а со временем призналась, что сожалеет о таком выборе. Церемония прошла в бывшей синагоге в нью-йоркском Нижнем Ист-Сайде в присутствии примерно ста гостей.
Этот вечер появился благодаря самой Паркер
Для актрисы балетный гала-вечер - событие с личной историей. Именно она придумала формат Fall Fashion Gala, в котором встречаются высокая мода и балет: известные дизайнеры создают костюмы для танцовщиков, а зрители видят результат на сцене.
Первый такой вечер состоялся в 2012 году и был посвящен Валентино. Впоследствии над сценическими образами работали Том Браун, Сара Бертон, Каролина Эррера, Дрис Ван Нотен и другие знаменитые дизайнеры. Паркер, таким образом, не просто выбирает эффектное платье для ежегодного выхода - она помогла создать саму традицию.
У этой встречи моды и балета есть и практическая цель. По данным Vogue, к осени 2025 года гала-вечер собрал более 33 миллионов долларов на поддержку New York City Ballet, включая сохранение репертуара, новые постановки и образовательные программы.