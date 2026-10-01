Трагедия в семье актера Чада Лоу: умерла его 13-летняя дочь Фиона

Для семьи Лоу это не первое тяжелое испытание за последнее время. В январе 2025 года их дом был уничтожен разрушительными лесными пожарами в районе Пасифик-Палисейдс в Калифорнии. Позже Чад писал в социальных сетях, что восхищается стойкостью своих дочерей и их способностью справляться с пережитым. "Быть их отцом - величайшая радость и привилегия в моей жизни", - писал тогда актер.