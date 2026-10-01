Трагедия в семье актера Чада Лоу: умерла его 13-летняя дочь Фиона
58-летний американский актер сериалов "Скорая помощь" и "Милые обманщицы" Чад Лоу сообщил, что его дочь Фиона скончалась. Источники в правоохранительных органах сообщили, что девочка умерла в семейном доме, куда вскоре после полуночи были вызваны экстренные службы.
Спасателей вызвали в семейный дом актера Чада Лоу и продюсера Ким Пэйнтер во вторник, 29 сентября, около 00:10. Более подробная информация о том, что именно обнаружили в доме и кто вызвал помощь, пока не раскрывается.
"Мы глубоко убиты горем из-за потери нашей любимой Фионы. Она была любящей молодой девушкой, умной, творческой, любила танцевать. Ее обожали сестры и горячо любили родители. Она была светом нашей жизни", — говорится в сообщении семьи девочки.
Чад намекнул, что у девочки были проблемы с психическим здоровьем. "Смерть Фионы стала потрясением для всей нашей семьи, и мы просим о молитвах и уединении в это время. Если вы или кто-то из ваших знакомых страдает психическими расстройствами, пожалуйста, обратитесь в службу спасения", — призвал актер.
В конце своего заявления родители отдельно указали номер американской службы предотвращения самоубийств и кризисной помощи 988, призвав людей, которые сталкиваются с проблемами с психическим здоровьем, обращаться за помощью.
В комментариях родственники получили множество слов поддержки и соболезнований. Люди пожелали семье сил и спокойствия в переживании утраты. Семья попросила уважать их частную жизнь в это тяжелое время.
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Фиона была одной из трех дочерей Чада и Ким. У пары также есть 17-летняя Мэйбел и 10-летняя Никси.
Чад Лоу ранее неоднократно публично говорил о том, насколько важна для него роль отца трех дочерей. В подкасте Still Here Hollywood актер называл отцовство огромной привилегией и признавался, что дочери заставили его по-другому взглянуть на мир и положение женщин в обществе.
Для семьи Лоу это не первое тяжелое испытание за последнее время. В январе 2025 года их дом был уничтожен разрушительными лесными пожарами в районе Пасифик-Палисейдс в Калифорнии. Позже Чад писал в социальных сетях, что восхищается стойкостью своих дочерей и их способностью справляться с пережитым. "Быть их отцом - величайшая радость и привилегия в моей жизни", - писал тогда актер.