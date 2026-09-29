ВИДЕО: женщина просто листала ленту соцсетей на работе, когда к ней подошел... Том Круз
Актер Том Круз заметил женщину, сидевшую в комнате отдыха с телефоном, и вернулся, чтобы узнать, все ли с ней в порядке. Она так увлеклась лентой, что не сразу поняла, кто к ней подошел. Запись этой неожиданной встречи появилась в TikTok и стала вирусной.
На видео с камеры наблюдения женщина сидит спиной к открытому дверному проему, опустив голову к смартфону. Том Круз проходит мимо с сопровождающими, замечает ее, останавливается и заходит в комнату. Он наклоняется, чтобы спросить, все ли хорошо. Женщина поднимает голову и видит перед собой известного актера. Они обмениваются дружеским жестом, после чего Круз уходит.
Ролик опубликовала сама женщина, назвавшаяся Клементиной. Она рассказала, что просто листала ленту на телефоне, а актер, похоже, принял ее позу за признак того, что она расстроена. По словам Клементины, она растерялась и не сразу смогла заговорить. Позже Круз снова прошел мимо, и тогда она попросила его сфотографироваться с ней.
Видео обсуждают на фоне промокампании фильма "Диггер", в котором Круз сыграл эксцентричного нефтяного магната. Мировой прокат картины начинается 30 сентября. Некоторые пользователи усомнились, что встреча была случайной, поскольку актер сейчас представляет фильм.