ВИДЕО: женщина просто листала ленту соцсетей на работе, когда к ней подошел... Том Круз

Ролик опубликовала сама женщина, назвавшаяся Клементиной. Она рассказала, что просто листала ленту на телефоне, а актер, похоже, принял ее позу за признак того, что она расстроена. По словам Клементины, она растерялась и не сразу смогла заговорить. Позже Круз снова прошел мимо, и тогда она попросила его сфотографироваться с ней.