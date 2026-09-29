ВИДЕО: женщина просто листала ленту соцсетей на работе, когда к ней подошел... Том Круз
Фото: Cristian Leyva/ZUMA Press Wire/Shutterstock/ Vida Press
Том Круз.
Зарубежные звезды

ВИДЕО: женщина просто листала ленту соцсетей на работе, когда к ней подошел... Том Круз

Отдел шоу-бизнеса

Otkrito.lv

Следить за Otkrito.lv в Google

Актер Том Круз заметил женщину, сидевшую в комнате отдыха с телефоном, и вернулся, чтобы узнать, все ли с ней в порядке. Она так увлеклась лентой, что не сразу поняла, кто к ней подошел. Запись этой неожиданной встречи появилась в TikTok и стала вирусной.

На видео с камеры наблюдения женщина сидит спиной к открытому дверному проему, опустив голову к смартфону. Том Круз проходит мимо с сопровождающими, замечает ее, останавливается и заходит в комнату. Он наклоняется, чтобы спросить, все ли хорошо. Женщина поднимает голову и видит перед собой известного актера. Они обмениваются дружеским жестом, после чего Круз уходит. 

Ролик опубликовала сама женщина, назвавшаяся Клементиной. Она рассказала, что просто листала ленту на телефоне, а актер, похоже, принял ее позу за признак того, что она расстроена. По словам Клементины, она растерялась и не сразу смогла заговорить. Позже Круз снова прошел мимо, и тогда она попросила его сфотографироваться с ней.

Видео обсуждают на фоне промокампании фильма "Диггер", в котором Круз сыграл эксцентричного нефтяного магната. Мировой прокат картины начинается 30 сентября. Некоторые пользователи усомнились, что встреча была случайной, поскольку актер сейчас представляет фильм.

Темы

The SunTikTokТом Круз

Другие сейчас читают