Не концерт, а почти квартирник: актеры Театра Чехова устроили в Риге вечер без дистанции со зрителями

Есть у актера и фильмы, к которым хочется возвращаться снова и снова. Среди них - советская классика "Бриллиантовая рука", "Иван Васильевич меняет профессию" и, конечно, традиционная для Нового года "Ирония судьбы". Одна из песен из последнего фильма прозвучала и в этот вечер.