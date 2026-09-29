Не концерт, а почти квартирник: актеры Театра Чехова устроили в Риге вечер без дистанции со зрителями
28 сентября в Риге, в джаз клубе HAMLETS, прошел "Вечер песен из кино" актеров Рижского русского театра имени Михаила Чехова Никиты Осипова и Вероники Плотниковой. Otkrito побывал на концерте и после выступления поговорил с Никитой Осиповым о волнении перед выходом на сцену, любимой музыке и фильмах.
Интерес к вечеру оказался высоким - все билеты на концерт в HAMLETS были распроданы. Формат концерта заметно отличался от привычного театрального представления - никакой большой сцены и сложных декораций, вместо этого живая музыка, артисты буквально в нескольких шагах от публики и ощущение почти домашнего вечера.
Да и сами артисты называли происходящее скорее квартирником, чем обычным концертом. Здесь не было четкой границы между сценой и залом: зрители могли задавать Никите Осипову и Веронике Плотниковой вопросы, а те между песнями делились театральными байками, рассказывали о закулисье и раскрывали небольшие секреты актерской профессии.
Публику постоянно вовлекали в происходящее. Например, некоторые композиции сначала предлагали угадать - зрители пытались вспомнить, из какого фильма, мультфильма или спектакля знакомая мелодия. Поэтому временами музыкальный вечер превращался в небольшой квиз, а ответы звучали прямо из зала.
Концерт Никиты Осипова и Вероники Плотниковой.
Главными героями вечера стали актеры Рижского русского театра имени Михаила Чехова Никита Осипов и Вероника Плотникова. Для них подобные музыкальные встречи со зрителями уже не в новинку - эту программу артисты исполняли и раньше.
После концерта Otkrito поговорил с Никитой Осиповым и первым делом спросил, что происходит с актером за пять минут до выхода к зрителям.
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Осипов признался, что перед началом сильно волнуется. В последние минуты он прокручивает в голове текст первой песни, стараясь убедиться, что ничего не забыл, и думает о том, как публика встретит. Но стоит концерту начаться и почувствовать реакцию зала, как напряжение постепенно уходит.
Музыка, которая звучит на таких вечерах, близка Осипову и за пределами сцены. По словам актера, он и сам слушает песни в стиле ретро.
"В принципе, ту музыку, которую я исполняю, я и слушаю. Все эти песни в стиле ретро очень близки моей душе, моему сердцу", - рассказал Никита.
На вопрос о песне, которую сейчас можно было бы назвать саундтреком его жизни, Осипов после небольшой паузы выбрал "Спасибо, жизнь!" на стихи Роберта Рождественского.
"Она очень жизнеутверждающая", - объяснил он.
Есть у актера и фильмы, к которым хочется возвращаться снова и снова. Среди них - советская классика "Бриллиантовая рука", "Иван Васильевич меняет профессию" и, конечно, традиционная для Нового года "Ирония судьбы". Одна из песен из последнего фильма прозвучала и в этот вечер.
Рассказал Никита и о работе в театре Чехова. Особенно ему нравятся детские постановки - во многом из-за их непредсказуемости.
"Никогда не знаешь, как дети будут себя вести. Всегда нужно быть готовым к импровизации, и ты постоянно находишься в тонусе", - рассказал Никита.
Если же говорить о постановках для взрослой публики, Осипов особенно выделяет собственный квартирник - проект, который он придумал и создал в театре сам - "Все начинается с любви".
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Для тех, кому нынешнего вечера оказалось мало, уже есть хорошая новость. Как рассказал Осипов, в прошлом году эту программу сыграли трижды - и каждый раз артисты думали, что он станет последним.
Однако публика продолжает возвращаться. По словам Никиты, зрителям нравится встречаться с артистами именно в такой неформальной обстановке - слушать музыку, общаться и узнавать театральные истории, которые обычно остаются за кулисами.
Следующая встреча запланирована на 23 ноября в 19:00 в HAMLETS.
При этом полностью повторять сентябрьский вечер артисты не собираются. Осипов рассказал, что они часто меняют часть программы, заменяют одни песни другими, а значит, в следующий раз зрителей могут ждать и новые сюрпризы.
Интервью с Никитой Осиповым: