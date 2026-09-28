Ненавидели, но нуждались друг в друге: Сталлоне вспомнил противостояние с Шварценеггером
Сильвестр Сталлоне признался, что его многолетняя вражда с Арнольдом Шварценеггером была настолько жесткой, что актеры воспринимали ее как борьбу не на жизнь, а на смерть. К счастью, теперь это соперничество уже позади.
О своей 20-летней вражде голливудские актеры рассказывали и раньше. В 1980-х годах они часто претендовали на одни и те же роли и не стеснялись публично обмениваться довольно резкими высказываниями. Сегодня Сталлоне и Шварценеггер дружат, однако звезда "Рэмбо" и "Рокки" решил раскрыть новые подробности их знаменитого соперничества. Он сравнил его с юридической борьбой Илона Маска с собственной компанией Tesla.
В разговоре с The Sunday Times Magazine Сталлоне заявил, что в Маске есть что-то "нечистое", добавив, что это было заметно во время его конфликта с Tesla. "Это можно было увидеть, когда он боролся с Tesla - там была такая ярость. Как против смертельного врага", - сказал актер.
После небольшой паузы Сталлоне продолжил: "У меня было точно так же с [Арнольдом] Шварценеггером. Мы были готовы вцепиться друг другу в горло. Совершенно серьезно. Это была не шутка. Соперничество было как борьба не на жизнь, а на смерть. Местом нашей настоящей встречи должен был стать Римский Колизей".
Актер сравнил такую конкуренцию с противостоянием борцов, когда один оскорбляет другого и тот начинает тренироваться еще усерднее, чтобы затем победить соперника. "Мы были нужны друг другу - в этом нет сомнений", - признал Сталлоне.
Вражда между двумя актерами началась в 1985 году. К тому времени Шварценеггер уже прославился благодаря фильмам "Терминатор" и "Коммандо", а Сталлоне снялся в "Рэмбо 2". В 2022 году Сталлоне рассказал, что Шварценеггер иногда хитростью заставлял его соглашаться на роли в неудачных фильмах, делая вид, что сам очень хочет в них сниматься. "Он был довольно хитрым. Он ходил по городу и всем говорил: "Мне не терпится сняться в этом фильме..." Я сразу шел к своему агенту и говорил: "Добудь мне эту роль, прежде чем он ее получит", - вспоминал Сталлоне в шоу Джонатана Росса. В итоге он получал роль, а потом понимал, что фильм оказался неудачным. "Но Шварценеггер только смеялся: "Ха-ха-ха!", - рассказывал актер.
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В том же 2022 году Сталлоне вспоминал, что в какой-то момент их соперничество стало настолько острым, что они "не могли вынести даже мысли о том, что находятся в одной галактике". "Мы действительно ненавидели друг друга", - признавался он в шоу Джонатана Росса.
Однако примерно через 20 лет актеры наконец закопали топор войны. Позже они вместе снялись в четырех фильмах - "Неудержимые", "Неудержимые 2", "Неудержимые 3" и "План побега".
В 2023 году Сталлоне принял участие в документальном фильме Netflix о жизни Шварценеггера и признал, что во время их борьбы за роли у его соперника все же были определенные преимущества. "Он был сильнее. У него всегда были ответы на все", - сказал Сталлоне. "У него был рост. У него была сила. Таким был его образ".