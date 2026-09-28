Ненавидели, но нуждались друг в друге: Сталлоне вспомнил противостояние с Шварценеггером

Вражда между двумя актерами началась в 1985 году. К тому времени Шварценеггер уже прославился благодаря фильмам "Терминатор" и "Коммандо", а Сталлоне снялся в "Рэмбо 2". В 2022 году Сталлоне рассказал, что Шварценеггер иногда хитростью заставлял его соглашаться на роли в неудачных фильмах, делая вид, что сам очень хочет в них сниматься. "Он был довольно хитрым. Он ходил по городу и всем говорил: "Мне не терпится сняться в этом фильме..." Я сразу шел к своему агенту и говорил: "Добудь мне эту роль, прежде чем он ее получит", - вспоминал Сталлоне в шоу Джонатана Росса. В итоге он получал роль, а потом понимал, что фильм оказался неудачным. "Но Шварценеггер только смеялся: "Ха-ха-ха!", - рассказывал актер.