Роналду и Месси могут получать больше 10 млн долларов за один рекламный пост в Instagram
Индустрия инфлюенс-маркетинга официально достигла объема в 30 миллиардов долларов, следует из данных Digital Applied Influencer Index. Одновременно Forbes опубликовал масштабный отчет, согласно которому ведущие авторы контента в совокупности заработали более миллиарда долларов.
Чтобы определить самые доходные аккаунты в Instagram, команда PlayersTime выбрала 20 профилей с наибольшим числом подписчиков в 40 странах и оценила их коммерческий потенциал. За основу взяли средние значения прогнозируемого дохода за рекламную публикацию, рассчитанные Social Cat. Затем возможные заработки сравнили по странам и тематикам аккаунтов. Авторы подчеркивают: это расчетные оценки потенциального дохода, а не подтвержденные суммы реальных заработков.
Лидером рейтинга стал футболист Криштиану Роналду. При более чем 679 миллионах подписчиков его потенциальный доход за одну рекламную публикацию в Instagram оценивается в 11,6 миллиона долларов. На втором месте - его давний соперник Лионель Месси с 10,4 миллиона долларов за пост. Третью строчку занял пуэрториканский исполнитель реггетона Bad Bunny: исследователи оценили его потенциальный заработок в 10,2 миллиона долларов за рекламную публикацию.
У Роналду, несмотря на охват аудитории, уровень вовлеченности сравнительно невысокий - 1,71%. Исследователи отмечают, что его аккаунт сам по себе обладает огромной коммерческой ценностью. Среди крупных рекламных и партнерских соглашений футболиста - пожизненный контракт с Nike, стоимость которого, по слухам, превышает миллиард долларов.
У Месси уровень вовлеченности составляет 2,01%. Его коммерческая привлекательность связана не только с аудиторией в соцсетях, но и с крупными партнерствами с брендами. В частности, у футболиста есть пожизненный контракт с Adidas, который, по оценкам, приносит ему от 20 до 25 миллионов долларов в год. Месси также участвует в рекламных кампаниях Louis Vuitton.
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У Bad Bunny около 53 миллионов подписчиков - менее десятой части аудитории Роналду, - однако его уровень вовлеченности достигает 19,05%. По оценке авторов исследования, именно активность аудитории позволяет музыканту претендовать на сопоставимый рекламный доход. Среди его крупных коммерческих проектов - кампании Gucci и сотрудничество с Adidas, в рамках которого он выпускает именные модели обуви.
США, несмотря на центральное место в мировой индустрии развлечений, не попали в число лидеров рейтинга. Самая высокая оценка среди американских звезд у Зендеи - 5,3 миллиона долларов за рекламную публикацию. При этом Южная Корея представлена в первой двадцатке сразу четырьмя артистами: Ви, Шугой, Джином и Лисой. По числу музыкантов в глобальном рейтинге эта страна опередила США.
"Современная экономика инфлюенсеров полностью зависит от динамики алгоритмов. Традиционная модель, при которой рекламодатели платили прежде всего за число подписчиков, уступает место оценке активности аудитории и конкретных показателей вовлеченности. Алгоритмы вознаграждают редкий контент и тесное взаимодействие с поклонниками. Поэтому небольшая, но преданная аудитория может принести аккаунту большую коммерческую ценность, чем аудитория в десять раз крупнее. Сотни миллионов подписчиков выглядят впечатляюще, но этот рынок нестабилен и уязвим. Один неверный шаг или неудачное публичное действие могут разрушить то, что автор контента выстраивал годами. Недавний скандал вокруг тура Эда Ширана показал, насколько хрупким может быть цифровой капитал: после того как отмены выступлений артистов на разогреве сорвали планы тура, Ширан всего за несколько дней потерял почти полмиллиона подписчиков в Instagram. Это напоминание о том, что без глубокой и активной поддержки аудитории империя может менее чем за 48 часов превратиться в игру с пустыми цифрами", - отмечает аналитик данных PlayersTime Станислава Савишева.