Роналду и Месси могут получать больше 10 млн долларов за один рекламный пост в Instagram

"Современная экономика инфлюенсеров полностью зависит от динамики алгоритмов. Традиционная модель, при которой рекламодатели платили прежде всего за число подписчиков, уступает место оценке активности аудитории и конкретных показателей вовлеченности. Алгоритмы вознаграждают редкий контент и тесное взаимодействие с поклонниками. Поэтому небольшая, но преданная аудитория может принести аккаунту большую коммерческую ценность, чем аудитория в десять раз крупнее. Сотни миллионов подписчиков выглядят впечатляюще, но этот рынок нестабилен и уязвим. Один неверный шаг или неудачное публичное действие могут разрушить то, что автор контента выстраивал годами. Недавний скандал вокруг тура Эда Ширана показал, насколько хрупким может быть цифровой капитал: после того как отмены выступлений артистов на разогреве сорвали планы тура, Ширан всего за несколько дней потерял почти полмиллиона подписчиков в Instagram. Это напоминание о том, что без глубокой и активной поддержки аудитории империя может менее чем за 48 часов превратиться в игру с пустыми цифрами", - отмечает аналитик данных PlayersTime Станислава Савишева.