Мадонна получила семь наград VMA и впервые за 23 года выступила на церемонии

Принимая награду за "Артиста года", Мадонна вспомнила о своем выступлении на первой церемонии VMA в 1984 году. Тогда во время номера "Like a Virgin" она упала на сцене, и этот эпизод певица упомянула в речи. Завершила она более личным обращением: рассказала, что последний год с лишним заново училась верить в себя и создавать музыку, которую действительно хочет делать, и пожелала зрителям того же.