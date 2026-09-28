Мадонна получила семь наград VMA и впервые за 23 года выступила на церемонии
В Лос-Анджелесе состоялась 43-я церемония вручения музыкальной премии MTV Video Music Awards (VMA). Одной из главных звезд вечера стала американская певица Мадонна: она открыла шоу первым за 23 года выступлением на сцене премии и получила семь наград, включая призы за "Артиста года" и "Лучшую совместную работу".
Семь наград и главный приз вечера
Мадонна пришла на церемонию в статусе самой номинированной артистки: ее имя прозвучало в списках претендентов 13 раз. В итоге она победила в семи категориях. Певица получила награды за "Артиста года", "Лучшую совместную работу" вместе с Сабриной Карпентер за песню "Bring Your Love", "Лучшее танцевальное видео", "Лучший альбом" за "Confessions II", а также за лучшую хореографию, операторскую работу и длинное музыкальное видео. В последних четырех категориях отметили проект "Confessions II - The Film".
Принимая награду за "Артиста года", Мадонна вспомнила о своем выступлении на первой церемонии VMA в 1984 году. Тогда во время номера "Like a Virgin" она упала на сцене, и этот эпизод певица упомянула в речи. Завершила она более личным обращением: рассказала, что последний год с лишним заново училась верить в себя и создавать музыку, которую действительно хочет делать, и пожелала зрителям того же.
Номер с Сабриной Карпентер и Charli XCX
Выступление Мадонны открыло шоу и стало ее первым появлением на сцене VMA с 2003 года. Начался номер с "Bring Your Love": Сабрина Карпентер играла на пианино, а Мадонна исполняла песню вместе с ней. Затем действие переместилось к танцорам и хору в белых вуалях. Вторая часть была посвящена "Danceteria" - песне о клубной жизни Нью-Йорка 1980-х. К Мадонне присоединилась Charli XCX, а сцена превратилась в воссозданную декорацию из клипа, оформленную как клубный туалет. В номере также появились актрисы Джулия Гарнер и Деби Мазар, музыкант Sombr и актер Сет Роген.
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Для выступления Мадонна выбрала многослойный образ: черный короткий плащ, розовое боди, корсет и высокие сапоги. В одной из частей номера она сняла верхнюю одежду, открыв красно-черный корсет. Постановка объединила танцы, световые эффекты и отсылки к клубной культуре, на которой строится новая эра певицы.
Выступление в 2003 году
В 2003 году Мадонна открыла VMA вместе с Бритни Спирс и Кристиной Агилерой. Сначала Спирс и Агилера в свадебных платьях исполнили "Like a Virgin", напомнив о знаменитом номере Мадонны на первой церемонии премии. Затем на сцене появилась сама певица - в черном костюме, в образе жениха, - и три артистки перешли к песне "Hollywood". В финале Мадонна поцеловала сначала Спирс, а затем Агилеру. После этого к ним присоединилась Мисси Эллиотт и исполнила фрагмент "Work It".
Поцелуй со Спирс попал в прямой эфир и сразу стал главной темой церемонии. Когда Мадонна поцеловала Агилеру, режиссеры переключили камеру на Джастина Тимберлейка, бывшего возлюбленного Спирс, поэтому второй поцелуй многие зрители не увидели. Позже Спирс рассказывала, что во время репетиций они ограничивались воздушным поцелуем, а решение поцеловать Мадонну по-настоящему пришло ей в голову всего за пару минут до выхода на сцену.