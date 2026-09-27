Скандальный роман в 16 и разрушающая зависимость: как сложилась жизнь звезды "Терминатора 2" Эдварда Ферлонга
В 13 лет Эдвард Ферлонг стал звездой "Терминатора 2" и покорил поклонников по всему миру. Спустя несколько лет он должен был вернуться в продолжение, но лишился роли из-за зависимости. Что происходило с актером после стремительного взлета и как он живет теперь?
Его нашли не в актерском агентстве
Эдвард Ферлонг не происходил из голливудской семьи и до "Терминатора 2" не имел серьезного актерского опыта. Его заметила кастинг-директор Мали Финн в молодежном центре в Пасадене. Кэмерон поначалу сомневался, подходит ли мальчик на роль Джона Коннора, но Финн убедила режиссера дать ему еще одну возможность. В итоге подросток получил главную роль в одном из самых ожидаемых фильмов начала 1990-х.
Съемки продолжались около девяти месяцев. В интервью 2025 года Ферлонг вспоминал, что оказался в незнакомом мире и не до конца понимал, что происходит. При этом он чувствовал себя защищенным: Кэмерон, по его словам, умел держать съемочную площадку под контролем, а главный актер Арнольд Шварценеггер ни разу не жаловался и помогал поддерживать хорошую атмосферу. "Я многому у них научился", - сказал актер о работе с Кэмероном, Шварценеггером и Линдой Гамильтон.
После премьеры в 1991 году Ферлонг стал подростковым кумиром. Его карьера не ограничилась продолжением "Терминатора": он снимался в фильмах "Кладбище домашних животных 2", "Маленькая Одесса" и "Американская история Икс". В последнем он сыграл младшего брата героя Эдварда Нортона - подростка, который пытается следовать за старшим братом и его расистской идеологией.
В Японии он стал поп-звездой
В середине 1990-х Ферлонг неожиданно для многих начал музыкальную карьеру. В Японии он выпускал рекламу, участвовал в фотосессиях и собирал толпы поклонниц. Сам актер позже вспоминал, что ездил туда примерно на две недели за поездку и не мог спокойно пройти по улице из-за фанатов.
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В 1992 году он выпустил альбом "Hold On Tight". Это была часть его подростковой славы, которую за пределами Японии заметили гораздо меньше, чем роль Джона Коннора. В 2025 году Ферлонг с улыбкой сравнил свою тогдашнюю популярность в Японии с популярностью бойз-бендов.
Но в личной жизни взросление проходило куда сложнее, чем могло показаться поклонникам. Еще в 1991 году, вскоре после успеха "Терминатора 2", пресса писала о споре между его матерью и тетей с дядей из-за опеки. В 14 лет Ферлонг жил у родственников, а его финансовыми делами занимался назначенный судом опекун.
Роман с взрослой наставницей и потерянная роль в "Терминаторе 3"
На съемках "Терминатора 2" он познакомился с Жаклин Домак, которая сначала работала его дублершей, а затем стала его преподавательницей на съемочной площадке. Когда Ферлонгу было 16 лет, а ей 29, они уже жили вместе.
Во взрослом возрасте Ферлонг говорил о юношеской тревоге и о том, что слишком серьезно воспринимал успехи, неудачи и отношения. В интервью 2025 года он сформулировал совет себе-подростку так: "Не относись ко всему так серьезно. Расслабься и постарайся получать удовольствие от жизни".
К началу 2000-х в его жизни все заметнее становились проблемы с наркотиками и алкоголем. Они стоили ему роли Джона Коннора в "Терминаторе 3": актер должен был вернуться во франшизу, но в итоге персонажа сыграл Ник Стал. Позже Ферлонг объяснял, что в тот период его зависимость стала настолько сильной, что он не мог выполнять требования съемочной команды. В подкасте Майкла Розенбаума в 2024 году он говорил о том, что дошел до дна и заново учился жить трезво.
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Развод, аресты и годы лечения
В 2006 году Ферлонг женился на актрисе Рэйчел Белле. У пары родился сын, но в 2009 году Белла подала на развод. Их расставание сопровождалось судебными разбирательствами об опеке. В следующие годы у Ферлонга были аресты и нарушения судебных предписаний. В 2013 году он признал вину по смягченному обвинению в причинении телесных повреждений партнерше и получил пять лет испытательного срока, 61 день тюремного заключения с учетом уже отбытого срока, а также обязательные лечение от зависимости и консультации по вопросам домашнего насилия.
В разговоре с Розенбаумом он рассказывал о борьбе с зависимостью и о том, как боялся представить себя без наркотиков. По данным из его интервью журналу People, в феврале 2025 года актер сообщил, что не употребляет уже семь лет. Он также признался, что считает прошлые ошибки частью того, кем стал, хотя и понимает, как много они у него отняли.
Что с ним сейчас
Ферлонг продолжает сниматься, но до прежней славы его карьера не вернулась. В фильме "Терминатор: Темные судьбы" 2019 года его появление было коротким: молодого Джона Коннора воссоздали с помощью цифровых эффектов, а не полноценной актерской роли. В августе 2026 года Ферлонг вновь встретился с коллегами по "Терминатору 2" на мероприятии к 35-летию фильма.
В свежем интервью он признался, что не ожидал говорить о картине и спустя столько лет: "Мне почти 50, а все еще разговариваю о "Терминаторе 2"". Он говорит, что теперь больше ценит то, что имеет, и старается не зацикливаться на прошлом.
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