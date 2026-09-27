Скандальный роман в 16 и разрушающая зависимость: как сложилась жизнь звезды "Терминатора 2" Эдварда Ферлонга

К началу 2000-х в его жизни все заметнее становились проблемы с наркотиками и алкоголем. Они стоили ему роли Джона Коннора в "Терминаторе 3": актер должен был вернуться во франшизу, но в итоге персонажа сыграл Ник Стал. Позже Ферлонг объяснял, что в тот период его зависимость стала настолько сильной, что он не мог выполнять требования съемочной команды. В подкасте Майкла Розенбаума в 2024 году он говорил о том, что дошел до дна и заново учился жить трезво.