Умерла Марина Влади - звезда французского кино и вдова Владимира Высоцкого

Они поженились в 1970 году. Их брак продолжался десять лет, до смерти Высоцкого 25 июля 1980 года. Большую часть этого времени супруги жили между двумя странами: Влади работала во Франции и воспитывала сыновей, Высоцкий оставался в Москве. Она добивалась для него разрешений на поездки за границу, помогала лечиться и пыталась спасти его от зависимости.