Умерла Марина Влади - звезда французского кино и вдова Владимира Высоцкого
Умерла французская актриса, певица и писательница русского происхождения Марина Влади. Ей было 88 лет. Причина смерти пока не названа. Последние годы Влади жила в Париже.
Девочка из семьи русских эмигрантов
Настоящее имя актрисы - Екатерина Марина Владимировна Полякова-Байдарова. Она родилась 10 мая 1938 года в Клиши, пригороде Парижа, в семье русских эмигрантов. Ее отец Владимир Поляков-Байдаров был оперным певцом, а мать Милица Энвальд - балериной.
Марина была младшей из четырех дочерей. Все сестры связали свою жизнь с искусством: Ольга Варен стала актрисой и телережиссером, Одиль Версуа и Элен Валье - актрисами. Псевдоним Влади Марина выбрала в память об отце.
С детства она занималась балетом и училась при Парижской опере, но уже в 11 лет впервые появилась на экране - в фильме "Летняя гроза". В 1950-е годы ее начали приглашать французские и итальянские режиссеры. Очень скоро Влади стала одной из самых узнаваемых молодых актрис Европы.
"Колдунья", покорившая Советский Союз
Настоящую славу ей принесла главная роль в фильме "Колдунья" 1956 года, снятом по мотивам повести Александра Куприна "Олеся". Юная Марина Влади сыграла Олесю - свободную, загадочную девушку, живущую вдали от людей.
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Картина имела огромный успех. Для миллионов зрителей Влади стала воплощением неземной красоты, независимости и тайны. Владимир Высоцкий, увидев ее на экране, позже, по воспоминаниям друзей, сказал, что однажды она станет его женой.
Влади снималась у известных европейских режиссеров и играла вместе с Жаном Габеном, Марчелло Мастроянни, Уго Тоньяцци и другими звездами. Среди наиболее известных картин с ее участием - "Перед потопом", "Преступление и наказание", "Принцесса Клевская", "Полуночные колокола" Орсона Уэллса и "Две или три вещи, которые я знаю о ней" Жана-Люка Годара.
В 1963 году за роль в картине Марко Феррери "Современная история, или Королева пчел" Марина Влади получила приз Каннского кинофестиваля за лучшую женскую роль.
Любовь с Владимиром Высоцким
Марина Влади и Владимир Высоцкий познакомились в Москве в 1967 году. К тому времени она уже была знаменитой актрисой, а он - артистом Театра на Таганке и автором песен, которые расходились по стране на магнитофонных пленках.
Они поженились в 1970 году. Их брак продолжался десять лет, до смерти Высоцкого 25 июля 1980 года. Большую часть этого времени супруги жили между двумя странами: Влади работала во Франции и воспитывала сыновей, Высоцкий оставался в Москве. Она добивалась для него разрешений на поездки за границу, помогала лечиться и пыталась спасти его от зависимости.
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Высоцкий посвящал жене стихи и песни. Влади, в свою очередь, много лет спустя написала книгу "Владимир, или Прерванный полет". Она была построена как разговор с человеком, которого уже нет, и стала одним из самых известных свидетельств о последних годах жизни Высоцкого.
После его смерти актриса продолжала возвращаться к этой истории. В 2006 году она представила на сцене театра Bouffes du Nord спектакль по мотивам своей книги и затем выступала с ним в разных странах.
Жизнь после Высоцкого
До встречи с Высоцким Марина Влади дважды была замужем. Ее первым супругом стал французский актер и режиссер Робер Оссейн, от которого она родила сыновей Пьера и Игоря. Вторым мужем был авиатор и предприниматель Жан-Клод Бруйе. В этом браке родился сын Владимир.
После смерти Высоцкого Влади более двух десятилетий прожила с французским врачом и общественным деятелем Леоном Шварценбергом. Он умер в 2003 году.
Со временем актриса стала реже появляться на экране, сосредоточившись на театре и литературе. Она выпустила более десяти книг - романы, мемуары и сборники рассказов. Всего за свою долгую карьеру Влади сыграла более чем в ста кино- и телевизионных проектах.
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Она также была известна своей общественной позицией. Влади выступала за права женщин и в 1971 году стала одной из подписавших знаменитый "Манифест 343", участницы которого требовали легализации абортов во Франции.