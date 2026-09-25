Дольф Лундгрен признался, что был готов уйти из жизни после страшного прогноза врачей

В мемуарах актер признается, что во время особенно тяжелого периода лечения начал всерьез думать о медицинской помощи в уходе из жизни. Он обсуждал это со своим братом Йоханом, поскольку опасался, что к моменту принятия окончательного решения его физическое состояние может оказаться настолько тяжелым, что самостоятельно действовать он уже не сможет.