Дольф Лундгрен признался, что был готов уйти из жизни после страшного прогноза врачей
Фото: action press/ Vida Press
Дольф Лундгрен на премьере фильма "Властелины Вселенной" в Лос-Анджелесе, 18 мая 2026 года.
Зарубежные звезды

Дольф Лундгрен признался, что был готов уйти из жизни после страшного прогноза врачей

Отдел шоу-бизнеса

Otkrito.lv

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68-летний актер Дольф Лундгрен рассказал о самом тяжелом периоде своей почти десятилетней борьбы с раком. Звезда "Рокки IV" признался, что в какой-то момент практически потерял надежду и даже обсуждал с братом возможность медицинской помощи в уходе из жизни. Все изменилось после встречи с другим врачом, которая обнаружила ошибку в его диагнозе.

О пережитом актер рассказал в новых мемуарах Fights Worth Fighting: Finding Strength in Struggle. Проблемы со здоровьем у Лундгрена начались еще в 2015 году, когда у него обнаружили злокачественную опухоль в почке. Ее удалили, и несколько лет актер находился в ремиссии.

Однако в 2020 году врачи обнаружили новые опухоли. Последовали операции и лечение, которое не давало ожидаемого результата. Сам Дольф Лундгрен вспоминал, что ситуация становилась все тяжелее, а прогнозы врачей заставляли его думать, что времени остается совсем немного.

Фото: CAMERA PRESS/Angelo Nephtali / Vida Press
Дольф Лундгрен на премьере фильма "Шазам!" в Лос-Анджелесе, 28 марта 2019 года.
Дольф Лундгрен на премьере фильма "Шазам!" в Лос-Анджелесе, 28 марта 2019 года.

В мемуарах актер признается, что во время особенно тяжелого периода лечения начал всерьез думать о медицинской помощи в уходе из жизни. Он обсуждал это со своим братом Йоханом, поскольку опасался, что к моменту принятия окончательного решения его физическое состояние может оказаться настолько тяжелым, что самостоятельно действовать он уже не сможет.

До конкретных действий, по словам Лундгрена, дело не дошло.

"Я был подавлен и почти потерял всякую надежду", - вспоминает актер.

Тогда в его жизни появилась онколог Александра Дракаки из UCLA Health.

Изучив результаты анализов и образцы опухоли, Дракаки пришла к выводу, что первоначальный диагноз был ошибочным. По словам Лундгрена, в клетках обнаружили мутацию, характерную для рака легких. Это объясняло и то, почему препараты, которые ему назначали в предыдущие годы для лечения рака почки, не работали.

Актер утверждает, что новый диагноз и подобранная после него схема лечения фактически спасли ему жизнь. Без этого, как ему объяснили, у него могли оставаться считаные месяцы.

Лечение начало действовать, состояние Лундгрена улучшилось. В 2024 году актер сообщил, что после многолетней борьбы с болезнью рака у него больше не обнаруживают.

Даже после успешного лечения история для Лундгрена не закончилась. Сейчас он рассказывает, что проходит так называемую терапию для переживших рак. По его словам, годы жизни с ожиданием смерти оставили психологические последствия, которые он сравнивает с состоянием человека, вернувшегося с войны.

Актер признается, что пережитое полностью изменило его отношение к себе и собственной жизни. Теперь он старается меньше требовать от себя, быть к себе добрее и иначе воспринимать каждый прожитый день.

Фото: Vida Press
Дольф Лундгрен в фильме "Универсальный солдат" режиссера Роланда Эммериха, 1992 год.
Дольф Лундгрен в фильме "Универсальный солдат" режиссера Роланда Эммериха, 1992 год.

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