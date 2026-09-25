Дольф Лундгрен признался, что был готов уйти из жизни после страшного прогноза врачей
68-летний актер Дольф Лундгрен рассказал о самом тяжелом периоде своей почти десятилетней борьбы с раком. Звезда "Рокки IV" признался, что в какой-то момент практически потерял надежду и даже обсуждал с братом возможность медицинской помощи в уходе из жизни. Все изменилось после встречи с другим врачом, которая обнаружила ошибку в его диагнозе.
О пережитом актер рассказал в новых мемуарах Fights Worth Fighting: Finding Strength in Struggle. Проблемы со здоровьем у Лундгрена начались еще в 2015 году, когда у него обнаружили злокачественную опухоль в почке. Ее удалили, и несколько лет актер находился в ремиссии.
Однако в 2020 году врачи обнаружили новые опухоли. Последовали операции и лечение, которое не давало ожидаемого результата. Сам Дольф Лундгрен вспоминал, что ситуация становилась все тяжелее, а прогнозы врачей заставляли его думать, что времени остается совсем немного.
В мемуарах актер признается, что во время особенно тяжелого периода лечения начал всерьез думать о медицинской помощи в уходе из жизни. Он обсуждал это со своим братом Йоханом, поскольку опасался, что к моменту принятия окончательного решения его физическое состояние может оказаться настолько тяжелым, что самостоятельно действовать он уже не сможет.
До конкретных действий, по словам Лундгрена, дело не дошло.
"Я был подавлен и почти потерял всякую надежду", - вспоминает актер.
Тогда в его жизни появилась онколог Александра Дракаки из UCLA Health.
Изучив результаты анализов и образцы опухоли, Дракаки пришла к выводу, что первоначальный диагноз был ошибочным. По словам Лундгрена, в клетках обнаружили мутацию, характерную для рака легких. Это объясняло и то, почему препараты, которые ему назначали в предыдущие годы для лечения рака почки, не работали.
Читайте продолжение после рекламы
Актер утверждает, что новый диагноз и подобранная после него схема лечения фактически спасли ему жизнь. Без этого, как ему объяснили, у него могли оставаться считаные месяцы.
Лечение начало действовать, состояние Лундгрена улучшилось. В 2024 году актер сообщил, что после многолетней борьбы с болезнью рака у него больше не обнаруживают.
Даже после успешного лечения история для Лундгрена не закончилась. Сейчас он рассказывает, что проходит так называемую терапию для переживших рак. По его словам, годы жизни с ожиданием смерти оставили психологические последствия, которые он сравнивает с состоянием человека, вернувшегося с войны.
Актер признается, что пережитое полностью изменило его отношение к себе и собственной жизни. Теперь он старается меньше требовать от себя, быть к себе добрее и иначе воспринимать каждый прожитый день.