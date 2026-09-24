Концерт Лаймы Вайкуле в Таллине отменили - организатор рассказал, сколько билетов удалось продать
Концерт певицы Лаймы Вайкуле в Таллине, который должен был пройти 31 октября, отменен. Организатор объяснил решение слабым спросом.
Выступление Лаймы Вайкуле в концертном доме Alexela в Таллине не состоится. В сообщении об отмене говорилось об обстоятельствах, не зависящих от организатора. Однако позже организатор концерта Максим Милованов рассказал эстонскому изданию Õhtuleht, что главной причиной решения стали низкие продажи билетов.
"За два месяца до концерта было продано лишь около 12% мест в зале. При таких продажах проведение концерта подобного масштаба экономически невозможно, - пояснил Милованов. - Мы рассчитывали, что интерес публики будет значительно выше".
После отмены организатор принес зрителям извинения за доставленные неудобства. Возврат денег за приобретенные билеты начался 8 сентября и должен продолжаться до тех пор, пока все билеты не будут выкуплены.