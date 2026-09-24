Концерт Лаймы Вайкуле в Таллине отменили - организатор рассказал, сколько билетов удалось продать

Выступление Лаймы Вайкуле в концертном доме Alexela в Таллине не состоится. В сообщении об отмене говорилось об обстоятельствах, не зависящих от организатора. Однако позже организатор концерта Максим Милованов рассказал эстонскому изданию Õhtuleht, что главной причиной решения стали низкие продажи билетов.