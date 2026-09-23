Умер российский музыкальный критик и телеведущий Сергей Соседов

Неофициально сообщается, что Сергей Соседов упал с лестницы во время гастролей. Причиной падения стал оторвавшийся тромб - неделю назад журналист жаловался близким на плохое самочувствие. Его родные рассказали Mash, что у музкритика всегда были проблемы с сердцем. При этом он не злоупотреблял алкоголем и даже долгое время совсем не пил. Тромбоз был вызван длительным перелетом в Якутию.