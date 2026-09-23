Умер российский музыкальный критик и телеведущий Сергей Соседов
23 сентября стало известно о смерти российского журналиста, музыкального критика и телеведущего Сергея Соседова. Ему было 58 лет. Причина смерти официально пока не названа.
Неофициально сообщается, что Сергей Соседов упал с лестницы во время гастролей. Причиной падения стал оторвавшийся тромб - неделю назад журналист жаловался близким на плохое самочувствие. Его родные рассказали Mash, что у музкритика всегда были проблемы с сердцем. При этом он не злоупотреблял алкоголем и даже долгое время совсем не пил. Тромбоз был вызван длительным перелетом в Якутию.
Сергей Соседов родился 23 мая 1968 года в Москве. Он окончил факультет журналистики Московского государственного университета и много лет работал в СМИ, специализируясь на музыке и российской эстраде.
Широкую известность Соседов получил благодаря телевидению. В 1990-е годы он участвовал в программе "Акулы пера", позднее стал членом жюри различных музыкальных шоу.
С 2010 по 2015 год Соседов входил в состав жюри украинского "Х-фактора". В России он также работал в проектах "Суперстар!" и "ВИА Суперстар!", а с 2021 по 2023 год вел программу "За гранью".
Соседов продолжал работать на телевидении и участвовать в публичных мероприятиях до последнего времени.