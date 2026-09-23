Все-таки передозировка: Хейден Панеттьери умерла из-за фентанила и других препаратов
Стали известны официальные причины смерти 36-летней Хейден Панеттьери. Экспертиза выявила в ее организме фентанил и еще четыре вещества, а коронер квалифицировал смерть актрисы как несчастный случай.
Стали известны официальные причины смерти американской актрисы Хейден Панеттьери, известной по сериалам "Герои" и "Нэшвилл". Коронер округа Гринвилл в Южной Каролине установил, что смерть 36-летней актрисы наступила в результате токсического воздействия фентанила, 4-ANPP, алпразолама, метокарбамола и кветиапина. Случай квалифицирован как несчастный, сообщает ВВС.
Согласно заключению коронера, при вскрытии не обнаружили признаков травм, которые могли бы способствовать смерти Панеттьери. Полиция Гринвилла также заявила, что предварительное расследование не выявило признаков криминального вмешательства или подозрительных обстоятельств.
Панеттьери умерла 16 августа в Гринвилле. Около 13:51 в службу 911 поступил вызов о предполагаемой остановке сердца. Прибывшие медики обнаружили актрису без сознания в доме, где она временно проживала, и начали реанимационные мероприятия. Однако спасти ее не удалось - в 14:32 была констатирована смерть.
Токсикологическое исследование выявило сразу несколько веществ. Помимо фентанила, в организме актрисы обнаружили 4-ANPP - химическое соединение, связанное с производством фентанила, алпразолам, известный под торговым названием Xanax, метокарбамол - миорелаксант, а также кветиапин - препарат, применяемый, в частности, в психиатрии.
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Именно фентанил является наиболее значимым из обнаруженных веществ с точки зрения риска смертельной передозировки. Это мощный синтетический опиоид, который используется в медицине, но также широко фигурирует в случаях смертельных передозировок.
На момент смерти рядом с Панеттьери находились ее бывший бойфренд Брайан Хикерсон и его брат Зак. Согласно полицейскому отчету, Хикерсон показал прибывшему сотруднику полиции пакет с лекарствами, которые принимала актриса.
Полиция при этом не сообщала о признаках насильственной смерти. Представитель Хикерсона после смерти актрисы также заявил, что расследование продолжается и необходимо позволить правоохранительным органам установить все обстоятельства произошедшего.
При этом официальное установление причины смерти не означает окончания всех вопросов, связанных с происхождением обнаруженных веществ. По данным Los Angeles Times, федеральные власти расследуют обстоятельства попадания наркотиков к Панеттьери, а внимание следствия сосредоточено в том числе на возможном приобретении актрисой нелегальных препаратов.
В мае 2026 года, за несколько месяцев до смерти, Панеттьери выпустила мемуары "This Is Me: A Reckoning", в которых подробно рассказала о многолетней борьбе с алкогольной и наркотической зависимостью, а также о послеродовой депрессии. Она писала, что впервые попробовала наркотики в 16 лет, когда один из представителей ее команды дал ей таблетку, которую назвал средством для поднятия настроения.
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Актриса также рассказывала о лечении от зависимости. По данным Associated Press, незадолго до смерти она вышла из реабилитационного центра в Малибу.