Все-таки передозировка: Хейден Панеттьери умерла из-за фентанила и других препаратов

В мае 2026 года, за несколько месяцев до смерти, Панеттьери выпустила мемуары "This Is Me: A Reckoning", в которых подробно рассказала о многолетней борьбе с алкогольной и наркотической зависимостью, а также о послеродовой депрессии. Она писала, что впервые попробовала наркотики в 16 лет, когда один из представителей ее команды дал ей таблетку, которую назвал средством для поднятия настроения.