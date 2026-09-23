"Мама, он убьет нас": рэпер Джиган стрелял в работников, пока его дети прятались в шкафах и молили о помощи

Одного из охранников музыкант, по версии источников, обвинил в сексуальном насилии над детьми и заставил согласиться с обвинением под угрозой оружия. Затем рэпер якобы дал мужчине несколько секунд, чтобы убежать, в потом стал в него стрелять, ранив в руку и ногу. Сообщается и о стрельбе в сторону других работников, но точное число пострадавших и тяжесть ранений не уточняются.