"Мама, он убьет нас": рэпер Джиган стрелял в работников, пока его дети прятались в шкафах и молили о помощи
Российский рэпер Джиган, по данным Mash, открыл стрельбу по сотрудникам в своем доме в Подмосковье и около десяти часов удерживал персонал. В это время его дети прятались и просили о помощи свою мать, блогера Оксану Самойлову, которая находилась за границей. После случившегося музыканта, как утверждается, отправили на трехмесячное лечение в рехаб в Израиль.
Работников собрали в гостиной и обвинили в предательстве
По опубликованным сведениям, инцидент произошел в ночь с 3 на 4 июля в коттеджном поселке Шато Соверен. Джиган вооружился карабином "Сайга-9", вызвал домашних работников в гостиную и начал обвинять их в предательстве, передаче информации посторонним и других проступках. Он утверждал, что окружающие хотят его убить, и требовал признаний, угрожая оружием.
Одного из охранников музыкант, по версии источников, обвинил в сексуальном насилии над детьми и заставил согласиться с обвинением под угрозой оружия. Затем рэпер якобы дал мужчине несколько секунд, чтобы убежать, в потом стал в него стрелять, ранив в руку и ногу. Сообщается и о стрельбе в сторону других работников, но точное число пострадавших и тяжесть ранений не уточняются.
Соседи, услышав выстрелы, вызвали полицию, охрану поселка и знакомых Джигана. По словам собеседников издания, музыкант сопротивлялся попыткам его успокоить и нападал на тех, кто вмешивался. Охрана поселка, как утверждается, не решилась войти в дом из-за отсутствия оружия.
Дети просили мать срочно прислать помощь
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Согласно публикациям на канале Ксении Собчак, дети прятались по шкафам и сообщали ей о происходящем. Старшая дочь Ариела просила срочно найти кого-нибудь, кто сможет приехать, и говорила, что боится за свою жизнь.
"Он запер нас. Мама, пожалуйста, умоляю, попроси, чтобы кто-то приехал. Я тебя очень-очень сильно люблю", - говорится в одном из приписываемых девочке сообщений.
Обезоружить и удержать Джигана, по опубликованной версии, удалось примерно через десять часов. Утверждается, что для освобождения находившихся в доме людей специально вызвали бывших сотрудников спецназа.
Самойлова экстренно вернулась в Москву и забрала детей. По сведениям источников, она увеличила число охранников до трех, опасаясь за безопасность семьи. После произошедшего дети и другие члены семьи начали работать с психологами по программе жертв терактов.
Mash сообщает, что Самойлова подтвердила инцидент в разговоре с журналистами.
Три месяца лечения оценили в 52 000 евро
После случившегося рэпера, как утверждается, доставили в реабилитационный центр в израильском городе Ришон-ле-Цион. Стоимость трехмесячного курса, по данным источников, составляет пять миллионов рублей (52 000 евро).
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Лечение включает индивидуальную и групповую терапию, а также работу с психиатрами. В центре действует строгий распорядок дня с несколькими групповыми занятиями. Пользование телефоном контролируют сотрудники, а за пределами учреждения музыканта сопровождают.
Сообщается, что Джиган живет в отдельной комнате, в свободное время занимается спортом и может пользоваться бассейном, сауной и тренажерным залом. В программе также предусмотрены редкие экскурсии. Посещения родственников разрешены, но семья, по словам источников, пока к встречам не готова.
Бывший работник семьи рассказал о внезапных увольнениях и угрозах
Еще один собеседник издания, представившийся бывшим сотрудником семьи, утверждает, что конфликты с персоналом происходили и раньше. По его словам, Джиган кричал на работников, оскорблял их и мог внезапно уволить человека, который проработал в доме много лет, отправив короткое сообщение или передав решение через других.
Так, по рассказу источника, работы лишилась няня, к которой были привязаны дети и к которой у Самойловой не было претензий. Музыкант якобы написал ей: "Больше не приходи". Собеседник утверждает, что подобные эпизоды чаще происходили во время отъездов Самойловой, а в последние месяцы некоторым сотрудникам поступали угрозы убийством.
Четверо детей, лечение и попытки сохранить брак
Джиган и Оксана Самойлова прожили в браке более 13 лет: они поженились в декабре 2012 года. У пары четверо детей - дочери Ариела, Лея и Майя, а также сын Давид.
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Серьезный семейный кризис произошел еще в 2020 году, после рождения сына. Джиган публиковал скандальные видео, сбрил брови и бороду, а затем оказался в реабилитационной клинике во Флориде на фоне проблем с употреблением наркотиков. Самойлова тогда объявила о намерении развестись, но после лечения мужа и его публичных извинений решила сохранить семью.
В октябре 2025 года Самойлова вновь подала на развод. Джиган попросил дать время на примирение, однако восстановить отношения не удалось. 1 апреля 2026 года суд официально расторг их брак. Бывшие супруги также заключили мировое соглашение о разделе имущества.