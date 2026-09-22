Сын Синди Кроуфорд умер в 27 лет - какой была жизнь Пресли Гербера за фасадом знаменитой семьи
Еще подростком Пресли Гербер получил то, о чем многие начинающие модели могут только мечтать: контракты с крупнейшими модными домами, подиумы Милана, съемки для известных брендов и фамилию, которую знали во всем мире. Но за внешне благополучной жизнью сына Синди Кроуфорд и бизнесмена Ранде Гербера скрывалась многолетняя борьба с зависимостью и проблемами психического здоровья. В последние годы Пресли все меньше пытался соответствовать красивой картинке и все чаще говорил о том, что происходило с ним на самом деле.
20 сентября 2026 года Пресли Гербер умер в возрасте 27 лет в реабилитационном центре в Калифорнии. Судмедэкспертиза уже проведена, однако официальная причина смерти пока не установлена - потребуются дополнительные исследования, которые могут занять несколько месяцев. Полиция Санта-Моники расследует обстоятельства произошедшего.
Детство в семье, которую знала вся Америка
Пресли Уокер Гербер родился в 1999 году. Он был старшим ребенком Синди Кроуфорд и Ранде Гербера. Через два года родилась его сестра Кайя.
Их детство трудно назвать обычным хотя бы из-за масштаба известности матери. Кроуфорд к тому времени была одной из самых узнаваемых моделей мира. Однако сама она рассказывала, что пыталась сделать дом местом, где дети не чувствовали себя частью постоянного шоу-бизнеса.
Когда маленького Пресли в детском саду попросили рассказать, чем занимается его мама, он ответил, что она не работает. Для Кроуфорд это стало неожиданным комплиментом: значит, сын не ощущал, что работа постоянно отнимает у него мать.
"Это всегда семья прежде всего", - говорила Кроуфорд, вспоминая тот период.
Позже Пресли и Кайя оба оказались в модельном бизнесе. Они оставались очень близки и даже сделали татуировки, посвященные друг другу. На руке Пресли было написано "Kaia XXIII", а у Кайи появилась надпись "Prez".
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"Мы очень близкая семья, особенно мы с сестрой", - рассказывал Пресли.
Совместные поездки на съемки, по его словам, делали работу "намного менее одинокой".
В 16 лет он уже открывал показ Dolce & Gabbana
Модельная карьера Пресли началась практически мгновенно. В 15 лет он подписал контракт с IMG Models, а в 2016 году, еще подростком, впервые вышел на подиум на шоу Moschino в Лос-Анджелесе.
Сам Пресли тогда признавался Vogue, что мир моды оказался для него неожиданно интересным.
"Честно говоря, мне это понравилось гораздо больше, чем я ожидал", - говорил он перед своим дебютом.
Очень быстро последовал новый громкий шаг. На мужской Неделе моды в Милане Пресли доверили открыть показ Dolce & Gabbana весна-лето 2017. Для модели, только начинавшего карьеру, это было серьезным достижением. Позже он работал с Calvin Klein, Moschino и другими крупными брендами.
Сам он не делал вид, будто фамилия семьи не сыграла никакой роли. В разговоре с Vogue Пресли говорил, что модельный бизнес "в некотором смысле передается в семье" и что пример матери и сестры повлиял на него.
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В 2018 году произошло символическое объединение двух поколений семьи: Пресли снялся вместе с матерью в рекламе Pepsi, отсылавшей к знаменитому ролику Кроуфорд 1992 года. Синди позже рассказывала, что в тот день чувствовала себя прежде всего матерью, а не супермоделью: она стояла у монитора и с гордостью смотрела, как работает ее сын.
За красивой картинкой начался тяжелый период
Постепенно публичная история Пресли изменилась. В конце 2010-х его имя все чаще появлялось в прессе уже не из-за показов.
В декабре 2018 года его задержали по подозрению в вождении в нетрезвом состоянии, а позднее дело привело к обвинению и испытательному сроку. В 2020 году Пресли сделал на лице татуировку со словом "MISUNDERSTOOD" - "непонятый". Примерно через год он начал ее удалять.
Со стороны эти эпизоды легко было воспринимать как обычный бунт молодого человека из знаменитой семьи. Однако позже сам Пресли начал объяснять, что в действительности его проблемы были значительно глубже.
В 2023 году он впервые подробно заговорил о депрессии и своем психическом состоянии в подкасте Studio 22.
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"Психическое здоровье - огромная часть моей жизни. Это работа 24 часа в сутки, семь дней в неделю", - говорил он.
Пресли рассказывал, что пережил немало тяжелых ситуаций и совершил ошибки, которыми хотел поделиться с другими.
"Я надеюсь, что совершил некоторые ошибки вместо других людей, чтобы им не пришлось повторять мои", - объяснял он.
Он перестал скрывать зависимость
Со временем Пресли стал говорить уже не только о депрессии, но и о зависимости. По словам Кайи Гербер, проблема сопровождала семью много лет.
В интервью Vogue летом 2026 года она призналась, что зависимость брата повлияла даже на то, как она сама вела себя в семье. Кайя старалась быть ребенком, который ничего не требует и не создает дополнительных проблем.
"Когда подобное происходит в семье, это в каком-то смысле уравнивает всех", - сказала она.
Сам Пресли говорил о лечении все более открыто. Он рассказывал о панических атаках, лекарствах и многочисленных попытках найти подходящую помощь. По данным People, он утверждал, что за годы лечения обращался примерно к 15 психиатрам.
В социальных сетях он начал публиковать видео под названием Mental Health Mondays, посвященные психическому здоровью. Пресли хотел создать пространство, где люди могли бы говорить о вещах, которые обычно скрывают.
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В ноябре 2025 года после некоторого перерыва он написал, что вынужден был отойти от соцсетей, чтобы заняться собственным состоянием.
"Я возвращаюсь сильнее, с более ясной головой и более осознанным отношением", - писал он.
"Если я помогу хотя бы одному человеку"
Постепенно эта тема стала для Пресли чем-то большим, чем рассказ о собственной жизни. Он говорил, что хочет использовать пережитое, чтобы помочь другим.
"Если я помогу одному человеку или сотне выбраться из того места, где когда-то находился сам, этого мне достаточно", - говорил он в 2023 году.
Эту сторону брата особенно отмечала Кайя. В интервью Vogue незадолго до его смерти она сравнила Пресли с человеком, который учит всю семью быть более открытой. По ее словам, их родители большую часть жизни были очень закрытыми людьми, а брат выбрал противоположный путь. "Теперь у нас есть настоящий учитель - мой брат, который говорит: "Я буду очень человечным для всех"", - рассказывала Кайя.
Последняя большая попытка лечения
В марте 2026 года Пресли рассказал о еще одной попытке справиться с зависимостью. Он отправился на лечение с использованием ибогаина - психоактивного вещества растительного происхождения. Такая терапия применяется в некоторых зарубежных центрах для лечения зависимости, однако в США ибогаин не разрешен в качестве медицинского препарата.
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Перед процедурой Пресли говорил одновременно о страхе и надежде. В публикации он признавался, что молится о том, чтобы ему больше никогда не пришлось проходить через подобное лечение. Семья поддерживала его и публично. Синди Кроуфорд называла сына "воином".
В июне 2026 года Пресли появился вместе с родителями на мероприятии в Малибу, посвященном психическому здоровью. Это стало одним из его последних публичных выходов.
Там он сформулировал мысль, к которой, судя по его поздним интервью и публикациям, шел несколько лет:
"Свободнее всего я почувствовал себя, когда наконец был честен с самим собой".
Семья оставалась рядом
После смерти Пресли источники People рассказывали, что его родители многие годы активно участвовали в его лечении и жизни. По словам людей, близких к семье, были периоды улучшения и новые тяжелые этапы.
Несколько лет назад Пресли даже работал в семейном ресторане в Малибу, и родным казалось, что он наконец находится в более стабильном состоянии. "Были времена, когда Пресли чувствовал себя очень хорошо", - рассказал источник изданию.
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Особенной оставалась связь с Кайей. Еще за несколько дней до смерти брата она рассказывала People, что Пресли смотрит ее новый сериал The Shards и присылает ей фотографии экрана.
"Мой брат смотрит, и это очень мило", - говорила Кайя.
Синди Кроуфорд тоже неоднократно говорила, что одна из вещей, которыми она особенно гордится как мать, - отношения между ее детьми.