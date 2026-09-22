Сын Синди Кроуфорд умер в 27 лет - какой была жизнь Пресли Гербера за фасадом знаменитой семьи

Эту сторону брата особенно отмечала Кайя. В интервью Vogue незадолго до его смерти она сравнила Пресли с человеком, который учит всю семью быть более открытой. По ее словам, их родители большую часть жизни были очень закрытыми людьми, а брат выбрал противоположный путь. "Теперь у нас есть настоящий учитель - мой брат, который говорит: "Я буду очень человечным для всех"", - рассказывала Кайя.