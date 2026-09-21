Трагедия в семье супермодели Синди Кроуфорд: ее единственный сын умер в 27 лет

О борьбе Пресли с зависимостью в августе также рассказала его младшая сестра Кайя в интервью Vogue. Кайя призналась, что проблемы брата повлияли на всю семью. "Когда в семье происходит что-то подобное, это как бы уравнивает всех", - говорила Кайя. Она также отмечала, что родители на протяжении многих лет старались не выносить семейные проблемы на публику, однако открытость Пресли изменила эту ситуацию. По словам Кайи, она гордилась братом за то, что он не пытался скрывать свои трудности.