Трагедия в семье супермодели Синди Кроуфорд: ее единственный сын умер в 27 лет
Сын Синди Кроуфорд Пресли Гербер умер в 27 лет в реабилитационном центре. Еще недавно он открыто рассказывал о зависимости, депрессии и попытках начать новую жизнь, а сестра Кайя говорила о многолетней борьбе брата.
Старший ребенок Кроуфорд и предпринимателя Рэнди Гербера скончался 20 сентября в реабилитационном центре, сообщает Los Angeles County Medical Examiner. Причина смерти пока не установлена. Представитель семьи подтвердил смерть Пресли и попросил общественность уважать право близких на личную жизнь в этот тяжелый момент. "Семья просит уважать ее приватность в это очень трудное и болезненное время", - говорится в заявлении представителя.
Пресли был единственным сыном Синди Кроуфорд и Рэнди Гербера и старшим братом модели и актрисы Кайи Гербер. В модельный бизнес он пришел еще подростком: в 15 лет подписал контракт с IMG Models, а позднее участвовал в показах Moschino и Dolce & Gabbana, снимался для Calvin Klein и других известных брендов. В 2018 году Пресли вместе с матерью также появился в обновленной версии ее знаменитой рекламы Pepsi.
Однако последние годы его жизни были связаны не только с карьерой в моде. Пресли публично рассказывал о серьезных проблемах с психическим здоровьем, депрессии, панических атаках и употреблении психоактивных веществ. Он не скрывал трудностей и даже запустил серию публикаций Mental Health Mondays, где говорил о восстановлении и собственном опыте, надеясь помочь людям, столкнувшимся с похожими проблемами.
"Я боролся с проблемами психического здоровья, депрессией и другими связанными с этим трудностями", - говорил Гербер, объясняя, почему решил открыто рассказывать о своем состоянии. По его словам, ему хотелось хотя бы одному человеку помочь выбраться из ситуации, в которой когда-то оказался он сам.
Пресли также признавался, что пережил несколько тяжелых потерь и чувствовал себя одиноким. В одном из удаленных видеороликов он говорил, что хотел, чтобы другие люди понимали: они не одиноки в своих проблемах. В конце 2025 года он также рассказывал о лекарствах, которые принимал из-за панических атак и связанных с зависимостью проблем.
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Одним из последних публичных свидетельств его попыток справиться с зависимостью стал пост в социальных сетях, посвященный лечению. В марте 2026 года Гербер рассказывал о своем опыте терапии с использованием ибогаина и выражал надежду, что это станет поворотным моментом в его восстановлении.
О борьбе Пресли с зависимостью в августе также рассказала его младшая сестра Кайя в интервью Vogue. Кайя призналась, что проблемы брата повлияли на всю семью. "Когда в семье происходит что-то подобное, это как бы уравнивает всех", - говорила Кайя. Она также отмечала, что родители на протяжении многих лет старались не выносить семейные проблемы на публику, однако открытость Пресли изменила эту ситуацию. По словам Кайи, она гордилась братом за то, что он не пытался скрывать свои трудности.
При этом сама семья пока не связывает официально смерть Пресли с какими-либо конкретными обстоятельствами. На данный момент подтверждено только то, что он находился в реабилитационном центре, где и умер, а точная причина смерти должна быть установлена после завершения медицинской экспертизы.
Всего за несколько месяцев до трагедии, в июле, Синди Кроуфорд поздравляла сына с 27-летием, опубликовав его фотографию. Она писала, что гордится тем, каким мужчиной он стал, хотя для нее он навсегда останется ее ребенком.