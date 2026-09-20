С созданной ИИ актрисой произошел курьез прямо во время интервью - а ее называют будущей звездой экрана
Курьезный момент произошел во время интервью с виртуальной "актрисой" Тилли Норвуд во время шоу Пирса Моргана "Uncensored". Во время разговора о ее дебютном фильме "Misaligned" цифровая гостья внезапно перестала говорить по-английски и примерно на 15 секунд перешла на кантонский язык.
Тилли Норвуд - созданный с помощью генеративного ИИ цифровой персонаж британской компании Particle6. В программе она появилась вместе с актером и режиссером Томом Конти, чтобы рассказать о фильме "Misaligned", в котором должна сыграть главную роль.
Во время беседы Конти задал Норвуд конкретный вопрос: являются ли другие актеры фильма реальными людьми или, как она сама, компьютерными персонажами. Сначала виртуальная собеседница ответила довольно расплывчато, рассказав, что "Misaligned" является гибридным проектом, в котором участвуют реальные режиссеры, сценаристы и монтажеры.
Конти уточнил вопрос, попросив прямо сказать, являются ли другие актеры людьми или компьютерными изображениями. После паузы Норвуд наконец начала отвечать: "А, понятно. Вы спрашиваете о других актерах в "Misaligned". Они все цифровые двойники, как и я. Это гибридное производство, которое означает..."
На этом месте виртуальная "актриса" неожиданно замолчала, а затем продолжила говорить уже на кантонском. По данным СМИ, это продолжалось около 15 секунд. Том Конти и Пирс Морган явно не ожидали такого поворота. "Вы, кажется, совершенно случайно говорите по-китайски. Почему вы это сделали?" - спросил Морган.
Норвуд извинилась и объяснила случившееся техническим сбоем. По ее словам, она не собиралась переходить на китайский язык, а иногда у нее "немного путаются провода". Виртуальная гостья назвала произошедшее небольшой "накладкой" и заявила, что обычно все работает достаточно гладко.
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EXCLUSIVE: AI actress Tilly Norwood glitches and starts speaking CHINESE during her interview with Piers Morgan and real-life actor Tom Conti...— Piers Morgan Uncensored (@PiersUncensored) September 18, 2026
Watch the full interview at 7pm (BST)👇
📺 https://t.co/1nTb79BH8D@piersmorgan | @TillyNorwoodX pic.twitter.com/DDkveWvVzz
Позже основательница и руководитель Particle6 Элин ван дер Велден заявила Deadline, что Норвуд могла просто захотеть продемонстрировать свои языковые способности, поскольку большинство предыдущих интервью проходили на английском.
Инцидент быстро стал вирусным. Фрагмент интервью, опубликованный аккаунтом шоу, собрал миллионы просмотров. Само шоу также отметило в описании выпуска момент, когда Норвуд "случайно начинает говорить на кантонском".
При этом странный эпизод произошел на фоне активного продвижения Норвуд как новой звезды кино. Во время того же интервью она говорила об искусственном интеллекте в кино и даже читала Шекспира. Ее дебютным фильмом должна стать комедийная драма о взрослении, в которой сочетаются человеческие и ИИ-технологии. Дата выхода картины пока не объявлена.