С созданной ИИ актрисой произошел курьез прямо во время интервью - а ее называют будущей звездой экрана

При этом странный эпизод произошел на фоне активного продвижения Норвуд как новой звезды кино. Во время того же интервью она говорила об искусственном интеллекте в кино и даже читала Шекспира. Ее дебютным фильмом должна стать комедийная драма о взрослении, в которой сочетаются человеческие и ИИ-технологии. Дата выхода картины пока не объявлена.