Принц Гарри вернулся к публичной жизни в Лондоне: на первое мероприятие он пришел без Меган
Принц Гарри впервые появился на публичном мероприятии после возвращения в Великобританию вместе с семьей. 42-летний герцог Сассекский посетил благотворительную церемонию Invictus Spirit Awards в Лондоне. Жена Меган Маркл его не сопровождала, а сам принц рассказал журналистам, как складывается жизнь после переезда.
Вечер прошел в Старом королевском военно-морском колледже в Гринвиче. Гарри пообщался с гостями, участниками и сторонниками Invictus Games, а также вышел на сцену. На церемонии он появился в вечернем костюме с наградами. По данным People, Меган Маркл, хотя и отсутствовала на мероприятии, участвовала в выборе лауреатов в качестве члена жюри.
Отвечая на вопросы журналистов, принц назвал последние две недели насыщенными событиями. По его словам, семья постепенно входит в привычный ритм: он занимается работой, а дети уже пошли в школу.
"Мы счастливы", - сказал Гарри.
Он также отметил, что рад вновь оказаться на британской земле. По сведениям People со ссылкой на источник, герцогиня Сассекская сейчас сосредоточена на том, чтобы помочь детям освоиться после переезда.
Первая церемония Invictus Spirit Awards была посвящена людям, которые восстанавливают свою жизнь после ранений и болезней, поддерживают других или развивают спортивные и реабилитационные программы. В финальный список вошли 14 номинантов из девяти стран, награды получили шесть лауреатов.
Как сообщает Forces News, вечер позволил собрать более 1,6 млн фунтов стерлингов. Средства направят на круглогодичные программы восстановления для военнослужащих и ветеранов с ранениями, травмами и заболеваниями. Среди направлений помощи - развитие адаптивного спорта в реабилитационных центрах Украины.
В своей речи Гарри подчеркнул, что последствия вооруженных конфликтов остаются сегодняшней реальностью, поэтому помощь пострадавшим нужна сейчас. Следующие Invictus Games пройдут в Бирмингеме в 2027 году.
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