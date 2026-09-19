Принц Гарри вернулся к публичной жизни в Лондоне: на первое мероприятие он пришел без Меган

Вечер прошел в Старом королевском военно-морском колледже в Гринвиче. Гарри пообщался с гостями, участниками и сторонниками Invictus Games, а также вышел на сцену. На церемонии он появился в вечернем костюме с наградами. По данным People, Меган Маркл, хотя и отсутствовала на мероприятии, участвовала в выборе лауреатов в качестве члена жюри.