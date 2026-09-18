После пятого сотрясения мозга часть функций так и не вернулась: звезда Disney Дебби Райан рассказала о тяжелой травме

Ситуацию осложняют мигрени, которыми актриса страдала и раньше. После пятого сотрясения они стали значительно сильнее. Райан описывает состояние так: окружающий мир временами кажется слишком громким и слишком ярким. По ее словам, люди зачастую относятся к мигрени слишком легко, хотя для человека, который регулярно сталкивается с такими приступами, она может серьезно влиять на повседневную жизнь.