После пятого сотрясения мозга часть функций так и не вернулась: звезда Disney Дебби Райан рассказала о тяжелой травме
33-летняя американская актриса Дебби Райан, известная по сериалам Disney "Джесси" и "Все тип-топ, или Жизнь на борту", впервые подробно рассказала о серьезной травме мозга, последствия которой ощущает до сих пор.
О пережитом Дебби Райан рассказала в выпуске шоу Mythical Kitchen "Last Meals", вышедшем 15 сентября. Во время разговора актриса призналась, что в течение жизни перенесла пять сотрясений мозга. Именно последнее, по ее словам, стало для нее переломным.
Райан не стала подробно рассказывать, при каких обстоятельствах это произошло. Она лишь объяснила, что первые четыре сотрясения были связаны с отдельными ударами или происшествиями, тогда как во время пятого она подвергалась сильной тряске более минуты. После этого ее состояние резко изменилось.
"У меня была довольно серьезная травма мозга, изменившая мою жизнь", - рассказала актриса.
По ее словам, около шести месяцев она практически не могла вести привычную жизнь и примерно столько же проходила неврологическую реабилитацию.
Райан также прибегала к экспериментальному лечению, которое сама описывает как нечто похожее на научную фантастику. Процедуры помогли ей частично восстановиться, однако некоторые последствия остались.
"Некоторые вещи просто не вернулись", - призналась она.
Актриса говорит, что теперь мысленно разделяет свою жизнь на две части - Дебби до происшествия и Дебби после него. Изменения коснулись не только самочувствия, но и того, как ее мозг воспринимает окружающий мир.
Особенно тяжело Райан переносит большое количество визуальной информации. Иногда ей проще сосредоточиться и даже думать с закрытыми глазами, поскольку происходящее вокруг становится слишком интенсивным и отвлекающим.
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Ситуацию осложняют мигрени, которыми актриса страдала и раньше. После пятого сотрясения они стали значительно сильнее. Райан описывает состояние так: окружающий мир временами кажется слишком громким и слишком ярким. По ее словам, люди зачастую относятся к мигрени слишком легко, хотя для человека, который регулярно сталкивается с такими приступами, она может серьезно влиять на повседневную жизнь.
Большую роль в восстановлении Райан сыграли близкие. Актриса рассказала, что рядом с ней находились люди, которые напоминали ей, какой она была раньше, но одновременно позволяли ей принять вероятность того, что некоторые изменения могут оказаться постоянными.
Особенно сложным этот период был и для ее мужа - музыканта Джоша Дана, участника группы Twenty One Pilots. Райан отметила, что после травмы внешне человек может оставаться прежним, однако его поведение и привычные реакции способны заметно измениться. Пара поженилась в 2019 году.
Дебби Райан получила известность в подростковом возрасте. В 2008 году она появилась в сериале Disney Channel "Все тип-топ, или Жизнь на борту", а позже сыграла главную роль в популярном сериале "Джесси". В последние годы актриса также снималась в проектае Netflix "Ненасытная". Сейчас Райан можно увидеть в драме 2026 года "The Sun Never Sets" с Дакотой Фаннинг.