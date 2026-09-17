Лишь один ребенок Анджелины Джоли и Брэда Питта пока не отказался от фамилии отца

Мэддокс стал не первым ребенком Джоли и Питта, который перестал использовать фамилию отца. Их дочь Шайло после достижения совершеннолетия в 2024 году юридически сменила фамилию на Джоли. Позже ее сестра Захара подала заявление о том, чтобы стать Захарой Марли Джоли. А другая сестра, Вивьен, также начала юридический процесс по отказу от фамилии Питта. Ее брат-близнец Нокс уже публично использовал имя "Нокс Джоли", в том числе в школьных документах.