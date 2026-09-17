Лишь один ребенок Анджелины Джоли и Брэда Питта пока не отказался от фамилии отца
Старший сын Анджелины Джоли и Брэда Питта Мэддокс официально отказался от фамилии отца. Суд Лос-Анджелеса одобрил его заявление, поданное еще в мае по "личным причинам".
В судебных документах говорится, что против смены фамилии возражений не поступило, поэтому просьба Мэддокса была удовлетворена. Сам он участвовал в заседании дистанционно вместе со своим адвокатом. Заявление о смене фамилии Мэддокс подал еще в мае, указав в качестве причины "личные обстоятельства". Более подробно публично свое решение он не объяснял.
Еще до решения суда Мэддокс начал использовать только фамилию матери в профессиональной деятельности. В титрах фильма Анджелины Джоли "Couture", над которым он работал, он уже был указан как Мэддокс Джоли. Мэддокс все активнее работает за кадром. Ранее вместе с братом Паксом он участвовал в создании фильма "Мария", в котором Джоли сыграла оперную певицу Марию Каллас.
Джоли рассказывала, что присутствие сыновей на съемочной площадке было для нее особенно важным. По ее словам, в сложные моменты они поддерживали ее.
Мэддокс стал не первым ребенком Джоли и Питта, который перестал использовать фамилию отца. Их дочь Шайло после достижения совершеннолетия в 2024 году юридически сменила фамилию на Джоли. Позже ее сестра Захара подала заявление о том, чтобы стать Захарой Марли Джоли. А другая сестра, Вивьен, также начала юридический процесс по отказу от фамилии Питта. Ее брат-близнец Нокс уже публично использовал имя "Нокс Джоли", в том числе в школьных документах.
Единственным ребенком Анджелины Джоли и Брэда Питта, кто полностью сохранил двойную фамилию Джоли-Питт и не предпринимал шагов к ее удалению ни в юридической, ни в публичной жизни, остается Пакс Тьен.
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Анджелина Джоли и Брэд Питт являются родителями шестерых детей - родных Шайло, Нокса и Вивьен, и приемных Мэддокса, Пакса, Захары. Джоли подала на развод в сентябре 2016 года. Окончательное соглашение бывшие супруги заключили только в декабре 2024 года - более чем через восемь лет после распада их отношений.