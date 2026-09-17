Что не так с лицом Селены Гомес? Появление звезды на "Эмми" запустило волну догадок
Фото: Matt Baron/BEI/Shutterstock/ Vida Press
Крупные планы Селены Гомес с церемонии "Эмми" вызвали бурное обсуждение ее внешности в соцсетях.
Зарубежные звезды

Что не так с лицом Селены Гомес? Появление звезды на "Эмми" запустило волну догадок

Отдел шоу-бизнеса

Otkrito.lv

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Селена Гомес стала одной из самых обсуждаемых звезд церемонии "Эмми-2026", однако внимание зрителей привлекло не только ее эффектное золотое платье. После появления 34-летней певицы и актрисы на красной дорожке в соцсетях начали активно обсуждать ее внешность и гадать, почему лицо звезды кажется некоторым поклонникам заметно изменившимся.

Часть пользователей писала, что не понимает, что произошло с лицом певицы. Другие предполагали ботокс, филлеры или другие косметические процедуры. Звучали и версии о возможной пластической операции. Еще часть комментаторов связывала изменения с возрастом или состоянием здоровья Гомес. 

Фото: Chelsea Lauren/Shutterstock/ Vida Press
Селена Гомес на красной дорожке премии "Эмми-2026" в Лос-Анджелесе.
Селена Гомес на красной дорожке премии "Эмми-2026" в Лос-Анджелесе.

При этом далеко не все зрители вообще увидели какие-либо серьезные изменения. В комментариях многие отмечали, что Гомес выглядит практически так же, как раньше, а некоторые критиковали саму привычку сравнивать нынешние фотографии 34-летней женщины со снимками, сделанными много лет назад.

В обсуждениях вновь появилась и тема здоровья звезды. Селена Гомес много лет открыто говорит о том, что живет с волчанкой. Из-за осложнения заболевания - волчаночного нефрита - ей потребовалась пересадка почки. Сама певица рассказывала, что ее организм серьезно пострадал от заболевания.

Фото: Matt Baron/BEI/Shutterstock/ Vida Press
Для церемонии "Эмми-2026" Селена Гомес выбрала золотое платье Louis Vuitton.
Для церемонии "Эмми-2026" Селена Гомес выбрала золотое платье Louis Vuitton.

Это далеко не первый случай, когда внешность Селены Гомес становится предметом подобных обсуждений. Летом 2024 года она сама отреагировала на очередную волну слухов о косметических операциях.

Тогда Гомес написала в TikTok: "У меня есть ботокс. Вот и все. Оставьте меня в покое". При этом она отрицала слухи о пластических операциях.

Поводом тогда также стали фотографии звезды разных лет. Автор ролика, работавшая ассистентом пластического хирурга, в итоге подчеркнула, что не знает, делала ли Гомес какие-либо процедуры, и призвала не строить предположений о ее внешности. После реакции певицы она принесла ей извинения.

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