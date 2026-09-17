Что не так с лицом Селены Гомес? Появление звезды на "Эмми" запустило волну догадок

При этом далеко не все зрители вообще увидели какие-либо серьезные изменения. В комментариях многие отмечали, что Гомес выглядит практически так же, как раньше, а некоторые критиковали саму привычку сравнивать нынешние фотографии 34-летней женщины со снимками, сделанными много лет назад.