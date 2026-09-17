Что не так с лицом Селены Гомес? Появление звезды на "Эмми" запустило волну догадок
Селена Гомес стала одной из самых обсуждаемых звезд церемонии "Эмми-2026", однако внимание зрителей привлекло не только ее эффектное золотое платье. После появления 34-летней певицы и актрисы на красной дорожке в соцсетях начали активно обсуждать ее внешность и гадать, почему лицо звезды кажется некоторым поклонникам заметно изменившимся.
Часть пользователей писала, что не понимает, что произошло с лицом певицы. Другие предполагали ботокс, филлеры или другие косметические процедуры. Звучали и версии о возможной пластической операции. Еще часть комментаторов связывала изменения с возрастом или состоянием здоровья Гомес.
При этом далеко не все зрители вообще увидели какие-либо серьезные изменения. В комментариях многие отмечали, что Гомес выглядит практически так же, как раньше, а некоторые критиковали саму привычку сравнивать нынешние фотографии 34-летней женщины со снимками, сделанными много лет назад.
В обсуждениях вновь появилась и тема здоровья звезды. Селена Гомес много лет открыто говорит о том, что живет с волчанкой. Из-за осложнения заболевания - волчаночного нефрита - ей потребовалась пересадка почки. Сама певица рассказывала, что ее организм серьезно пострадал от заболевания.
Это далеко не первый случай, когда внешность Селены Гомес становится предметом подобных обсуждений. Летом 2024 года она сама отреагировала на очередную волну слухов о косметических операциях.
Читайте продолжение после рекламы
Тогда Гомес написала в TikTok: "У меня есть ботокс. Вот и все. Оставьте меня в покое". При этом она отрицала слухи о пластических операциях.
Поводом тогда также стали фотографии звезды разных лет. Автор ролика, работавшая ассистентом пластического хирурга, в итоге подчеркнула, что не знает, делала ли Гомес какие-либо процедуры, и призвала не строить предположений о ее внешности. После реакции певицы она принесла ей извинения.