Полина Гагарина добилась частичной отмены санкций в суде ЕС
Суд Евросоюза частично удовлетворил иск российской певицы Полины Гагариной, оспаривавшей введенные против нее ограничения. Суд отменил решения о сохранении ее в санкционном списке на один из прошлых периодов, однако полностью исключать певицу из списка отказался.
16 сентября Общий суд ЕС вынес решение по делу T-460/24 "Gagarina v Council". Рассмотрение дела было назначено на утро среды в Люксембурге.
Суд частично удовлетворил требования Гагариной и отменил решения Совета ЕС в той части, которая касалась сохранения ограничительных мер в отношении певицы в период с марта 2025 года по март 2026 года.
Основанием стало то, что Совет ЕС не представил достаточных доказательств, позволяющих обосновать сохранение Гагариной в санкционном списке на соответствующий период. При этом решение не означает, что певица полностью исключена из санкционного списка Евросоюза.
Почему Гагарина оказалась под санкциями
Евросоюз впервые включил Полину Гагарину в санкционный список 24 июня 2024 года. В документах ЕС она указана как певица, актриса, автор песен и модель.
Совет ЕС объяснял решение тем, что Гагарина регулярно выступала на мероприятиях, которые власти Евросоюза характеризовали как государственные пропагандистские акции. В качестве примеров упоминались мероприятия, связанные с аннексией украинских территорий и Крыма.
Совет ЕС также утверждал, что после начала полномасштабного вторжения России в Украину певица получала значительные доходы благодаря участию в финансируемых государством мероприятиях и телевизионных программах. На этом основании Совет пришел к выводу, что Гагарина поддерживает действия, подрывающие территориальную целостность Украины, а также получает выгоду от российского правительства. Гагарина с такой оценкой не согласилась.
Певица обратилась в суд еще в 2024 году
3 сентября 2024 года Полина Гагарина подала иск против Совета Европейского союза. Она потребовала отменить решение от 24 июня 2024 года и соответствующее постановление, которыми ее имя было внесено в санкционный список.
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Среди аргументов ее стороны были недостаточная обоснованность решения, ошибки в оценке обстоятельств, нарушение принципа пропорциональности, а также прав на свободу выражения мнения и свободу искусства.
В марте 2026 года Совет ЕС вновь продлил действие ограничений. 25 мая Гагарина подала отдельный иск, оспаривая уже решения Совета ЕС от 14 марта 2026 года. Это дело зарегистрировано под номером T-314/26. В нем Гагарина также заявляет, что Совет ЕС допустил ошибку в оценке доказательств, не выполнил обязанность должным образом обосновать решение и нарушил ее основные права. По данным базы суда ЕС, дело T-314/26 пока остается на рассмотрении.