Полина Гагарина добилась частичной отмены санкций в суде ЕС

В марте 2026 года Совет ЕС вновь продлил действие ограничений. 25 мая Гагарина подала отдельный иск, оспаривая уже решения Совета ЕС от 14 марта 2026 года. Это дело зарегистрировано под номером T-314/26. В нем Гагарина также заявляет, что Совет ЕС допустил ошибку в оценке доказательств, не выполнил обязанность должным образом обосновать решение и нарушил ее основные права. По данным базы суда ЕС, дело T-314/26 пока остается на рассмотрении.