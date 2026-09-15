"Она была моей мамой": Маколей Калкин растрогал людей речью о коллеге по фильмам "Один дома". ВИДЕО
Церемония вручения премии "Эмми-2026" стала особенно эмоциональной, когда Маколей Калкин вместе с Дэном Леви и Энни Мерфи вышел на сцену, чтобы почтить память Кэтрин О’Хары. Актриса, умершая 30 января 2026 года в возрасте 71 года, была экранной матерью Калкина в культовых фильмах "Один дома", а Леви и Мерфи играли ее детей в сериале "Шиттс-Крик".
Калкин говорил о своей партнерше по "Один дома" заметно более лично, чем можно было ожидать от обычной памятной речи. "Мы помним ее как забывчивую маму, правда? Но я никогда ее не забуду", - сказал актер, напомнив о знаменитой роли Кейт Маккаллистер - матери Кевина, которого в двух фильмах она случайно оставляла одного на Рождество.
Затем Маколей Калкин признался, что для него О’Хара была гораздо больше, чем просто партнершей по съемкам.
"Она была вдохновляющей. Она была доброй. Она была забавной. Но первое слово, которое приходит мне на ум, - мама. Она была моей мамой. Она была нашей мамой", - сказал актер.
Калкин отдельно обратился к зрителям: он попросил их вечером позвонить своим матерям. "Позвоните сегодня вечером своим мамам. Серьезно. Давайте вспомним наших мам", - сказал он. По словам актера, О’Хара действительно была рядом с ним, когда ему требовалась помощь. "Как настоящая мама, она всегда приходила на помощь, когда я ее об этом просил. Ведь такой была Кэтрин. Она всегда была рядом - и именно это мы делаем для нее сегодня вечером. Мы здесь ради нее", - сказал Калкин.
В конце речи актер позволил себе шутку, которая одновременно отсылала к сюжету "Один дома" и делала его слова еще более трогательными. "Возможно, она и забыла обо мне - дважды, - но мы всегда будем помнить ее", - сказал Калкин.
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Для Калкина эти слова были не просто данью уважения коллеге. В реальной жизни у него и О’Хары были теплые отношения. В 2024 году актер рассказывал, что при встречах называл ее "мамой", а она отвечала ему и называла его "сыном". После смерти О’Хары Калкин также посвятил ей эмоциональную публикацию. "Мама. Я думал, у нас еще есть время", - написал актер, вспоминая, что хотел еще посидеть рядом с ней и сказать ей гораздо больше.
К Калкину на сцене присоединились Дэн Леви и Энни Мерфи, которые снимались с О’Харой в "Шиттс-Крик". Мерфи рассказала о заразительном смехе актрисы и о том, как после ее смерти совершенно незнакомые люди делились с ней воспоминаниями об О’Харе. По словам Мерфи, эти встречи напоминали ей, насколько сильно актриса повлияла на людей и сколько радости подарила миру. Леви назвал главным уроком, который он получил от О’Хары, умение всегда говорить "да" - ее идеям, инстинктам и даже самым неожиданным творческим решениям.
Реакция зрителей
Выступление Калкина стало одним из самых эмоциональных моментов "Эмми-2026". В соцсетях зрители писали, что речь актера оказалась настолько трогательной, что они сами не смогли сдержать слез. Особенно сильно на людей подействовали слова Калкина о том, что О’Хара была не просто его экранной матерью, а "нашей мамой", и призыв позвонить своим родным.
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Момент с Калкиным также широко обсуждали из-за реакции находившихся в зале коллег: эмоциональное выступление актеров стало заметной частью памятного блока церемонии, после которого начался традиционный In Memoriam.