"Она была моей мамой": Маколей Калкин растрогал людей речью о коллеге по фильмам "Один дома". ВИДЕО

Калкин отдельно обратился к зрителям: он попросил их вечером позвонить своим матерям. "Позвоните сегодня вечером своим мамам. Серьезно. Давайте вспомним наших мам", - сказал он. По словам актера, О’Хара действительно была рядом с ним, когда ему требовалась помощь. "Как настоящая мама, она всегда приходила на помощь, когда я ее об этом просил. Ведь такой была Кэтрин. Она всегда была рядом - и именно это мы делаем для нее сегодня вечером. Мы здесь ради нее", - сказал Калкин.