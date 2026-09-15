Сидни Суини снялась почти обнаженной в рекламе спортивных ставок и вызвала возмущение спортсменок. ВИДЕО

Реакция отразилась и на социальных сетях Суини. По данным аналитической компании Social Blade, в первые три дня после публикации рекламы число ее подписчиков выросло примерно на 50 000. Однако затем в воскресенье от аккаунта отписались около 136 800 пользователей, а в понедельник - еще примерно 68 000. При этом это составляет менее 1% ее общей аудитории, превышающей 25 миллионов человек.