Сидни Суини снялась почти обнаженной в рекламе спортивных ставок и вызвала возмущение спортсменок. ВИДЕО
Актриса Сидни Суини снялась почти обнаженной в рекламе спортивной платформы Novig и получила волну критики от известных спортсменок. Одновременно актриса потеряла более 200 000 подписчиков, хотя ее аудитория превышает 25 миллионов.
Сидни Суини вновь оказалась в центре скандала из-за рекламной кампании. Звезда сериала "Эйфория" снялась в ролике платформы Novig, специализирующейся на прогнозах и ставках на спортивные события. При этом Суини не только стала лицом кампании, но и выступила стратегическим партнером и инвестором компании.
Ролик получил слоган "Только спорт". Однако вместо традиционных спортивных сцен зрители увидели практически обнаженную Суини, тело которой в разных эпизодах прикрывают футбольные и баскетбольные мячи, спортивная форма, хоккейная сетка и другой инвентарь. Актриса при этом имитирует занятия различными видами спорта.
В Novig заявили, что идея кампании заключается в том, чтобы "отсечь шум" и полностью сосредоточиться на спорте. Сама Суини назвала концепцию забавной и сказала, что ролик должен передавать уверенность, юмор и игривость.
Однако реакция оказалась далеко не однозначной. Одной из наиболее известных критиков рекламы стала четырехкратная олимпийская чемпионка по плаванию из Австралии Ариарн Титмус. Она заявила, что ролик стал "пощечиной" женщинам, которые посвятили свою жизнь спорту, а также тем, кто ценит спорт за командную работу, дружбу, преданность делу, мастерство и стремление к совершенству.
Титмус отдельно раскритиковала сексуализацию женского тела в рекламе и задала вопрос, почему монетизация женского тела до сих пор остается частью подобных кампаний.
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К критике присоединились и другие спортсменки. Американская гимнастка Грэйси Крамер опубликовала видео своих тренировок и выступлений и сопроводила его фразой о том, что именно так выглядит женщина в спорте. За сутки публикация набрала более миллиона лайков.
Австралийская боксерша Скай Николсон также призвала прекратить сексуализацию женщин в спорте. Ее поддержала серебряная медалистка Олимпиады, австралийская ватерполистка Тилли Кернс, а также другие спортсменки из Австралии, США и Великобритании.
Критика в соцсетях оказалась не единодушной. Некоторые пользователи поддержали Суини и обвинили спортсменок в зависти, заявив, что актриса имеет право самостоятельно решать, как демонстрировать свою сексуальность. Николсон в ответ подчеркнула разницу между сексуальным образом спортсменки и использованием сексуальности исключительно как инструмента рекламы.
Сама Novig пока публично не прокомментировала волну критики. При этом ролик быстро набрал популярность: только на YouTube-канале компании за четыре дня он собрал около 880 000 просмотров.
Реакция отразилась и на социальных сетях Суини. По данным аналитической компании Social Blade, в первые три дня после публикации рекламы число ее подписчиков выросло примерно на 50 000. Однако затем в воскресенье от аккаунта отписались около 136 800 пользователей, а в понедельник - еще примерно 68 000. При этом это составляет менее 1% ее общей аудитории, превышающей 25 миллионов человек.
Для Суини это уже не первая рекламная кампания, вызвавшая споры. В 2025 году актриса снялась в рекламе американского бренда American Eagle, построенной на игре слов genes ("гены") и jeans ("джинсы"). Некоторые зрители увидели в кампании отсылки к евгенике и идеям расового превосходства. Реклама, однако, оказалась коммерчески успешной - акции American Eagle после кампании выросли примерно на 30%. Ее положительно оценил и Дональд Трамп.
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Sydney Sweeney for the 2025 American Eagle campaign.— cinesthetic. (@TheCinesthetic) July 24, 2025
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Позже Суини заявила, что была удивлена масштабом негативной реакции, подчеркнув, что выступает против ненависти и разногласий.
Еще один неоднозначный рекламный проект актрисы появился в том же году. Суини выпустила совместную коллекцию мыла с брендом Dr. Squatch, заявившим, что при производстве использовалась вода из ванны, в которой купалась актриса. Эта идея также вызвала бурную реакцию аудитории.