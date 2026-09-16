"Я из тех идиотов, кто верит, что искусство может изменить мир" - эксклюзивное интервью Чулпан Хаматовой. ВИДЕО
В эксклюзивном интервью порталу Otkrito Чулпан Хаматова рассказала о жизни в Латвии, театре, семье и работе, а также о фильме "Уля", который 16 сентября выходит в кинотеатрах. Актриса призналась, почему ей теперь ближе спокойный ритм Риги, вспомнила, как переживала переезд, и рассказала, что для нее значит роль матери легендарной баскетболистки Ульяны Семеновой.
Латвия стала домом, а ритм больших городов теперь кажется непривычным
Чулпан Хаматова сегодня много времени проводит на репетициях и гастролях, поэтому в Латвии бывает не так часто, как ей хотелось бы. Тем не менее именно здесь она постепенно обрела ощущение дома. За годы жизни в Латвии изменилось и ее восприятие самого ритма жизни. После мегаполисов актрисе стало гораздо ближе спокойствие и размеренность.
Однажды это особенно ярко проявилось во время семейной поездки на машине в Италию. Когда они проезжали через Польшу и оказались в потоке многополосного движения, Хаматова вдруг поняла, насколько отвыкла от такого темпа.
"Мне все-таки ближе спокойные ритмы. Когда мы с семьей на машине ехали в Италию и проезжали через Польшу, я вдруг поняла, что совершенно отвыкла от многополосного движения и большого потока машин. Я утратила это ощущение, как вообще разбираться в таком количестве машин. Когда я была в Лондоне было так - я вошла в толпу и чуть не потеряла сознание. Я очень отвыкла от такого количества людей. Но сейчас я репетирую в Бостоне и довольно быстро вернула этот навык", - рассказывает она.
Однако сам переезд в Латвию в свое время был совсем не таким спокойным. Актриса признается, что оказалась в состоянии настоящего шока и не понимала, что делать дальше. "Я была настолько шокирована, что не знала, куда бежать. Я думала о том, как вообще выжить", - вспоминает Чулпан.
Большую роль в тот период сыграл художественный руководитель Нового Рижского театра Алвис Херманис. Он помог актрисе и дал ей возможность продолжать работать в театре.
"Алвис Херманис меня вытащил, помог. Благодаря театру у меня была возможность работать. Те вещи, которые меня волновали, я смогла решить через призму творчества", - рассказывает она.
Со временем Латвия стала для Хаматовой не просто местом, где она живет, а настоящим домом. Особенно ярко она почувствовала это после возвращения из одной из поездок. "Я ехала по мосту и вдруг поняла - это мой дом. Как в мультике: я была красного цвета, а когда переехала через Даугаву, стала нежно-зеленой. Какого-то очень спокойного цвета", - говорит Чулпан.
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Сейчас из-за работы и гастролей она много времени проводит за пределами Латвии и признается, что очень скучает по стране. Ей близки люди, которые появились здесь в ее жизни, природа, сам ритм страны, стал знакомым и латышский язык.
Одно из мест, куда ей особенно нравится возвращаться, - эко-деревня Аматциемс. Бывать там получается нечасто, но Хаматова любит гулять по лесу и говорит об особой атмосфере этого места. Ей близок и расположенный неподалеку Цесис.
Есть у нее и еще одна причина любить Латвию - местные продукты. Когда друзья приезжают к ней в гости, они особенно хвалят латвийскую молочную продукцию. Актрисе нравятся латышские народные песни и танцы. Более того, она сама хотела бы попробовать танцевать народные танцы.
Полное интервью с Чулпан Хаматовой:
Идеальный день - без будильника, с прогулкой по лесу и фильмом
Говоря о том, что ее вдохновляет, Чулпан отвечает просто: практически все. Большое место в ее жизни занимала собака, которая недавно умерла. По словам актрисы, она приносила ей очень много радости.
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Идеальный день для Хаматовой тоже выглядит довольно просто: проснуться без будильника, провести день в пижаме, приготовить что-нибудь вкусное, погулять по лесу и посмотреть фильм. Однако рабочий график актрисы редко бывает таким размеренным. Он сильно зависит от проекта: утром может быть репетиция, затем несколько свободных часов, а вечером снова работа.
"Иногда утром у тебя репетиция, потом середина дня свободная, и за это время я могу что-то приготовить или поспать, а вечером у меня еще одна репетиция", - рассказывает она.
Чулпан с улыбкой признается, что иногда даже в обычной жизни продолжает находиться внутри своих ролей. "Днем я играю маму", - шутит актриса.
При этом она не считает, что ее профессия требует жесткого разделения на "работу" и "отдых". По ее словам, работа настолько вдохновляет и развивает, что необходимости в большом количестве отдыха она просто не ощущает.
На вопрос о том, что нового она узнала о себе за последние годы, Чулпан прежде всего говорит о своих детях. "У меня стойкие, прекрасные дети. Это моя сила", - признается она. Еще одним важным открытием стала ценность дружбы. "Я поняла, что самая большая ценность - это друзья", - считает актриса.
Эти темы - семья, доверие, умение отпустить близкого человека - оказались важными и в одной из ее последних киноработ.
Театр как "параллельная реальность"
Сегодня театр для Хаматовой - гораздо больше, чем просто профессия.
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"Театр для меня сегодня - побег от реальности. Это абсолютный наркотик, потому что я уже не могу жить просто так. Может быть, это свойство характера - мне все время нужна какая-то параллельная реальность, приукрашенная, какой-то элемент игры", - говорит она.
Эта потребность в игре проявляется даже в самых обычных бытовых ситуациях. "Я даже когда прихожу домой и мне надо помыть посуду, представляю, что я медсестра в хирургическом кабинете и мне надо приготовить инструменты", - рассказывает Чулпан.
Но театр для нее - не только возможность на время уйти в другую реальность. Это еще и способ говорить о действительно важных вещах. "Это, безусловно, возможность выговориться громко о том, о чем болит или радует. Я из тех идиотов, кто верит, что искусство может изменить мир", - говорит актриса.
При этом роли мечты у Хаматовой никогда не было. Она никогда не жила ожиданием какого-то одного образа, который обязательно хотела бы сыграть.
Неожиданный звонок и съемки через несколько дней
Одна из последних работ Чулпан Хаматовой связана с фильмом "Уля", который 16 сентября выходит в латвийских кинотеатрах. В картине она сыграла мать легендарной баскетболистки Ульяны Семеновой.
Участие в проекте началось с неожиданного звонка режиссера Виестурса Кайришса. Сначала на эту роль он рассматривал непрофессиональную актрису, однако позже понял, что некоторые сцены могут оказаться слишком сложными для человека без актерского опыта.
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"Он позвонил и спросил, не могла бы я приехать и выручить. А съемки начинались буквально через пару дней", - рассказывает Хаматова.
В тот момент актриса находилась в США, но практически сразу согласилась и приехала на съемки.
Долго раздумывать ей не пришлось. До этого Хаматова уже посмотрела фильм "Январь" Виестурса Кайришса, который произвел на нее сильное впечатление. "Я знала, что полностью доверяю режиссеру", - объясняет актриса. Понравился ей и сценарий, хотя уже во время чтения Хаматова чувствовала, что на экране эта история будет выглядеть еще сильнее. "Я текст прочитала, мне все понравилось, но я знала, что в реальности будет еще лучше - поэзия, метафоричность, прекрасный оператор", - говорит она.
На съемках Хаматову особенно впечатлил Карлис Арнолд Авотс, сыгравший Улю.
"Я совершенно была очарована Карлисом. Я очень рада за него, за то, как он шел к своей мечте, и за то, что сейчас фильм номинирован на "Оскар"", - рассказывает актриса.
Для самой Чулпан эта работа стала первым опытом в латышском кино. Она особенно ценит возможность познакомиться с Карлисом, поработать с сильным режиссером и надеется, что сотрудничество с Кайришсом продолжится уже в театре.
История матери, которой приходится отпустить ребенка
В центре "Ули" находятся отношения матери и дочери. Для Хаматовой как для матери одна из самых сложных вещей в жизни - научиться верить в своих детей, понимать, что они справятся, и вовремя их отпустить.
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В фильме эта тема приобретает особую остроту. Мать понимает, что из-за физических особенностей дочери над ней могут издеваться, однако все равно должна позволить ей идти своей дорогой и вступить во взрослую жизнь. Если бы Чулпан оказалась на месте матери Ульяны в реальности, она, по ее словам, поступила бы так же.
Для актрисы "Уля" в конечном счете стала историей о том, что не нужно бояться трудностей, а человеку важно верить в себя и в собственную правду.
До конца года Чулпан Хаматова почти не будет в Латвии - впереди много работы, репетиций и гастролей. Поэтому сейчас у нее есть еще одно небольшое желание: чтобы "Уля" оставалась в прокате достаточно долго и после возвращения она смогла увидеть фильм на большом экране уже как обычный зритель.
"Я очень хочу приехать и увидеть этот фильм в кинотеатре. Надеюсь, что он еще будет идти, когда я вернусь в Латвию", - говорит Хаматова.