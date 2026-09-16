"Я из тех идиотов, кто верит, что искусство может изменить мир" - эксклюзивное интервью Чулпан Хаматовой. ВИДЕО

"Мне все-таки ближе спокойные ритмы. Когда мы с семьей на машине ехали в Италию и проезжали через Польшу, я вдруг поняла, что совершенно отвыкла от многополосного движения и большого потока машин. Я утратила это ощущение, как вообще разбираться в таком количестве машин. Когда я была в Лондоне было так - я вошла в толпу и чуть не потеряла сознание. Я очень отвыкла от такого количества людей. Но сейчас я репетирую в Бостоне и довольно быстро вернула этот навык", - рассказывает она.