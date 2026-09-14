В Голливуде сменился обладатель титула самого кассового актера

Особенно впечатляет результат Салданы с учетом того, что сразу четыре фильма с ее участием преодолели отметку в два миллиарда долларов мировых сборов. До нее среди лидеров рейтинга находились Скарлетт Йоханссон и Сэмюэл Л. Джексон. При этом рекорд Холланда еще может вырасти. "Человек-паук: Новый день" и "Одиссея" продолжают идти в кинотеатрах, поэтому их окончательные кассовые показатели пока не определены.