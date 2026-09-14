В Голливуде сменился обладатель титула самого кассового актера
Том Холланд установил новый рекорд Голливуда: совокупные мировые сборы фильмов с его участием достигли примерно 15,5 миллиарда долларов. Благодаря этому 30-летний актер обошел Зои Салдану и возглавил рейтинг самых кассовых актеров в истории.
Ключевую роль в достижении результата сыграли два крупных проекта 2026 года. Новый фильм о Человеке-пауке "Человек-паук: Новый день" уже принес в мировом прокате более 2,4 миллиарда долларов. Еще около 1,4 миллиарда долларов к общей сумме добавила "Одиссея" Кристофера Нолана, в которой Холланд также исполнил одну из главных ролей.
Таким образом, Холланду удалось выйти на первое место, несмотря на то, что фильмография некоторых его конкурентов значительно объемнее. Кроме того, он стал самым молодым актером, когда-либо занимавшим вершину этого рейтинга.
До Холланда рекорд принадлежал Зои Салдане. Актриса, известная по франшизам "Аватар" и "Стражи Галактики", вышла на первое место в январе 2026 года после выхода "Аватара: Пламя и пепел". Общие сборы фильмов с ее участием превышают 15,4 миллиарда долларов.
Особенно впечатляет результат Салданы с учетом того, что сразу четыре фильма с ее участием преодолели отметку в два миллиарда долларов мировых сборов. До нее среди лидеров рейтинга находились Скарлетт Йоханссон и Сэмюэл Л. Джексон. При этом рекорд Холланда еще может вырасти. "Человек-паук: Новый день" и "Одиссея" продолжают идти в кинотеатрах, поэтому их окончательные кассовые показатели пока не определены.
У актера также запланировано несколько новых крупных проектов. Среди них пока безымянный фильм о жизни актера и танцора Фреда Астера, который снимет Пол Кинг, экранизация романа Джона Гришэма "Партнер", где Холланд также выступит продюсером, и фильм "Американская скорость" с Остином Батлером. В последней картине актеры сыграют братьев, занимающихся автогонками.
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О новых появлениях Холланда в киновселенной Marvel пока официально не сообщается.