Экс-бойфренда Хейден Панеттьери задержали после драки: он сделал неожиданное заявление о ее смерти
Фото: RHTY/starmaxinc.com/Shutterstock/ Vida Press
Хейден Панеттьери и Брайан Хикерсон в 2018 году.
Зарубежные звезды

Экс-бойфренда Хейден Панеттьери задержали после драки: он сделал неожиданное заявление о ее смерти

Отдел шоу-бизнеса

Otkrito.lv

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Спустя почти месяц после внезапной смерти 36-летней Хейден Панеттьери ее бывший возлюбленный Брайан Хикерсон снова оказался в центре внимания. Мужчину заковали в наручники после конфликта в баре, а во время задержания он неожиданно начал говорить о смерти актрисы.

Инцидент произошел 12 сентября в городе Гринвилл в Южной Каролине. Около 21:10 полиция получила сообщение о конфликте в ресторане. В нем участвовали Брайан Хикерсон и его брат Зак. 

По данным СМИ, братья провели в заведении несколько часов. Очевидец рассказал TMZ, что посетители за соседним столиком узнали Хикерсона и начали выкрикивать в его адрес реплики, связанные со смертью Панеттьери. Ситуация быстро переросла в конфликт, Брайан даже швырнул барный стул. 

Прибывшие полицейские надели на Брайана наручники, однако в итоге его не арестовали и никаких обвинений ему предъявлено не было. Его брат Зак был задержан по обвинению в нарушении общественного порядка.  Однако особое внимание привлекло поведение самого Хикерсона. Сидя в наручниках возле ресторана, он начал кричать о смерти Панеттьери и обвинять полицию Гринвилла в утечке информации о произошедшем. Хикерсон назвал умершую актрису своей девушкой. 

Расследование смерти Хейден Панеттьери продолжается

Хейден Панеттьери умерла 16 августа в возрасте 36 лет. Актрису, известную по сериалам "Герои" и "Нэшвилл", а также фильмам франшизы "Крик", обнаружили без сознания в доме в Гринвилле. Прибывшие медики пытались ее реанимировать, однако спасти актрису не удалось. 

Вскрытие не выявило травм, а полиция сообщила, что признаков насильственной смерти обнаружено не было. Официальная причина смерти до сих пор не установлена - следователи ожидают результаты дополнительных исследований и токсикологической экспертизы. 

Брайан Хикерсон и его брат находились в доме в день смерти актрисы. По словам Зака, Брайан пытался оказать Панеттьери помощь, в том числе проводил сердечно-легочную реанимацию и использовал налоксон - препарат, применяемый при передозировке опиоидами. 

Несколько дней назад стало известно, что Хикерсон также встречался с представителями Управления по борьбе с наркотиками США в рамках продолжающегося расследования. При этом его не называли подозреваемым. По информации People, следователи, среди прочего, проверяют версию, связанную с возможным поставщиком наркотиков. 

Отношения Панеттьери и Хикерсона на протяжении многих лет были сложными. Ранее мужчину неоднократно задерживали в связи с обвинениями в домашнем насилии, а в 2021 году он признал себя виновным по двум эпизодам причинения вреда партнеру и провел некоторое время в заключении. 

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Хейден ПанеттьериНэшвиллReutersСША

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