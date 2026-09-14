Экс-бойфренда Хейден Панеттьери задержали после драки: он сделал неожиданное заявление о ее смерти

Прибывшие полицейские надели на Брайана наручники, однако в итоге его не арестовали и никаких обвинений ему предъявлено не было. Его брат Зак был задержан по обвинению в нарушении общественного порядка. Однако особое внимание привлекло поведение самого Хикерсона. Сидя в наручниках возле ресторана, он начал кричать о смерти Панеттьери и обвинять полицию Гринвилла в утечке информации о произошедшем. Хикерсон назвал умершую актрису своей девушкой.