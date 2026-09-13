"Мы не думали, что услышим ее снова" - возвращение Селин Дион на сцену на фоне болезни потрясло поклонников. ВИДЕО
Еще несколько лет назад было неясно, сможет ли Селин Дион вообще когда-нибудь снова дать полноценный концерт. Вечером 12 сентября 58-летняя певица вышла на сцену под Парижем и спела My Heart Will Go On - видео с этой песней уже расходятся по соцсетям, а поклонники признаются, что не верили, что когда-нибудь услышат ее вживую снова.
Селин Дион вернулась. В субботу, 12 сентября, канадская певица дала в Plenitude Arena в Нантере, неподалеку от Парижа, свой первый полноценный концерт более чем за шесть лет. Выступление стало началом большой парижской резиденции певицы - всего запланировано 26 концертов, 16 из них пройдут этой осенью, еще десять - в 2027 году.
Последний полноценный концерт Дион до этого состоялся еще в марте 2020 года в рамках ее мирового тура Courage. Сначала гастроли остановила пандемия коронавируса. Позже причиной многолетнего перерыва стало уже здоровье самой певицы.
Возвращение получилось именно таким, каким его, вероятно, представляли поклонники Селин Дион - эмоциональным до предела. Перед примерно 30 тысячами зрителей она начала концерт с французской песни On ne change pas. Уже в первые минуты певица не смогла сдержать слез и на какое-то время перестала петь, позволив залу продолжить за нее.
"Я обещала себе не плакать, но это слезы радости", - сказала она зрителям.
Позже Дион призналась, что все эти годы помнила о своем обещании вернуться. "Я дала обещание вернуться, снова оказаться на сцене. И вот я здесь - пою для вас и для себя", - сказала певица.
За более чем два часа Дион исполнила десятки песен на французском и английском языках. Но особое внимание в соцсетях привлекло исполнение My Heart Will Go On - песни из "Титаника", которая почти три десятилетия остается одной из главных визитных карточек певицы.
На распространяющихся в соцсетях видео Дион стоит перед огромным залом и берет те самые высокие ноты, которые поклонники помнят еще по ее выступлениям 1990-х и 2000-х. "Я так рада за нее, что она снова выступает!" - пишет одна из пользовательниц.
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"Она все еще может. Мир даже не понимает, как ему повезло снова видеть эту прекрасную женщину поющей на сцене", - говорится в другом комментарии.
Еще одна поклонница призналась: "Я смотрю это и не могу сдержать эмоций. Я не знала, услышу ли когда-нибудь эту песню вживую снова".
Другие вспоминают прежнюю Селин: "Я видела ее еще в 1998 году. Не многие певцы вживую звучат так же хорошо, как на записи, а она из тех редких артистов, кто звучит даже лучше".
Один из самых популярных комментариев под видео сформулирован совсем коротко: "Мне кажется, люди просто не понимают, насколько это большое событие".
Особенно сильное впечатление выступление производит на тех, кто видел документальные кадры последних лет. Одна из пользовательниц вспомнила видео, где тело певицы сковывали неконтролируемые спазмы: "От того, как она не могла двигаться, до этого... вау".
Болезнь могла навсегда лишить Селин Дион сцены
В декабре 2022 года Селин Дион публично рассказала, что у нее диагностирован синдром ригидного человека, или stiff-person syndrome - редкое прогрессирующее неврологическое заболевание, которое связывают с нарушением работы иммунной системы. При нем мышцы могут становиться чрезвычайно жесткими, возникают болезненные и иногда очень сильные спазмы. Их способны провоцировать шум, прикосновения, резкие движения и эмоциональное напряжение. В тяжелых случаях человеку становится трудно ходить и контролировать собственное тело.
Для певицы заболевание оказалось особенно разрушительным, поскольку спазмы мешали контролировать мышцы, необходимые для пения. Когда Дион впервые рассказала о диагнозе, она объясняла, что болезнь иногда не позволяет ей использовать голосовые связки так, как она привыкла.
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Как выяснилось позднее, первые необъяснимые симптомы появились у нее задолго до официального диагноза. В интервью Harper's Bazaar Дион рассказывала, что сталкивалась с ними около 17 лет. В какой-то момент боль была настолько сильной, что она едва могла ходить.
Насколько тяжелым могло быть ее состояние, публика впервые увидела без прикрас в документальном фильме 2024 года "I Am: Celine Dion". В одной из самых тяжелых сцен у певицы начинается приступ - ее тело сковывает спазм, она не может нормально двигаться и говорить и плачет, пока рядом работают медики.
К возвращению она готовилась практически как спортсмен
После постановки диагноза Дион начала длительную реабилитацию. По ее словам, она проходила медикаментозное лечение, физическую и вокальную терапию, а также иммунотерапию. Перед нынешними концертами нагрузка стала еще серьезнее. Певица занималась пилатесом по 90 минут три раза в неделю, а еще два дня посвящала занятиям балетом.
В августовском интервью Harper's Bazaar она говорила о возвращении без попытки представить свою болезнь полностью побежденной. Синдром остается прогрессирующим заболеванием, а окончательного способа его вылечить сегодня нет. Но состояние Дион удалось стабилизировать настолько, чтобы снова готовиться к большим выступлениям. "Прошло так много времени. Мне хотелось дать им что-то, что показало бы, как сильно я по ним скучала", - говорила певица о поклонниках незадолго до начала концертов.