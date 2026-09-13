Мег Райан возвращается: почему звезда романтических комедий 90-х исчезла на 8 лет

Однако исчезновение Райан с экранов было связано не только с неудачными фильмами. Актриса сама решила сделать шаг назад. После того как ее появления в кино стали все более редкими, Райан примерно на восемь лет фактически прекратила сниматься. Позже она объясняла, что устала от жизни внутри голливудского пузыря и хотела развивать другие стороны своей жизни, а не постоянно оставаться только актрисой и знаменитостью. "Я взяла огромную паузу, потому что мне казалось, что есть так много других частей моего человеческого опыта, которые я хочу развивать", - рассказывала Райан. Актриса также признавалась, что для нее гораздо здоровее воспринимать кино как работу, а не как образ жизни.