Мег Райан возвращается: почему звезда романтических комедий 90-х исчезла на 8 лет
Фото: Alamy/Vida Press
Она была одной из крупнейших звезд 90-х - почему же Мег Райан исчезла из кино на восемь лет?
Зарубежные звезды

Мег Райан возвращается: почему звезда романтических комедий 90-х исчезла на 8 лет

Отдел шоу-бизнеса

Otkrito.lv

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Когда-то казалось, что романтическую комедию невозможно представить без Мег Райан. Ее светлые волосы, обезоруживающая улыбка и способность одновременно быть смешной, неловкой и романтичной сделали актрису одной из главных голливудских звезд 1990-х.

Путь Райан к статусу суперзвезды начался еще в 1980-х. После работы на телевидении она получила небольшую, но запоминающуюся роль в популярном фильме 1986 года "Лучший стрелок". Однако настоящий прорыв произошел три года спустя. Романтическая комедия "Когда Гарри встретил Салли" 1989 года превратила Райан в звезду. Ее дуэт с Билли Кристалом, остроумные диалоги и ставшая легендарной сцена в ресторане помогли фильму войти в число классических картин жанра.

Фото: Castle Rock/Nelson/Columbia/Kobal/Shutterstock/ Vida Press
Романтическая комедия 1989 года "Когда Гарри встретил Салли" сделала ее звездой.
Романтическая комедия 1989 года "Когда Гарри встретил Салли" сделала ее звездой.

В 1993 году Райан снялась вместе с Томом Хэнксом в фильме "Неспящие в Сиэтле", в 1995-м - в "Французском поцелуе", а в 1998 году вновь встретилась с Хэнксом в одной из самых известных романтических комедий десятилетия - "Вам письмо".

При этом актриса доказывала, что способна работать далеко за пределами романтических комедий. Она сыграла в фильмах "The Doors", "Отвага в бою" и романтической драме "Город ангелов".

К концу 1990-х Райан была одной из самых узнаваемых актрис Голливуда и получила прозвище "любимица Америки". Однако в начале нового тысячелетия ее жизнь начала резко меняться. Примерно с 2000 года личная жизнь актрисы стала привлекать почти столько же внимания, сколько ее фильмы.

Фото: ©Touchstone Pictures/Courtesy Everett Collection/ Vida Press
В 1991 году Райан вышла замуж за актера Денниса Куэйда, а годом позже у них родился сын Джек.
В 1991 году Райан вышла замуж за актера Денниса Куэйда, а годом позже у них родился сын Джек.

В 1991 году Райан вышла замуж за актера Денниса Куэйда, а год спустя у пары родился сын Джек. В 2000 году супруги объявили о расставании, после чего в центре внимания таблоидов оказались отношения Райан с актером Расселом Кроу, с которым она снималась в фильме "Доказательство жизни". Позже Райан подчеркивала, что Кроу не был причиной распада ее брака. Однако в СМИ ее образ резко изменился: из идеальной "девушки с соседнего двора" из романтических комедий она превратилась в одну из любимых героинь таблоидов.

Позже актриса признавалась, что этот опыт изменил ее отношение к славе и заставил понять, что полностью контролировать свой публичный образ невозможно.

Изменения происходили и в профессиональной карьере. В 2003 году Райан снялась в эротическом триллере Джейн Кэмпион "В разрезе", выбрав гораздо более мрачную и сексуально откровенную роль, чем те, с которыми зрители привыкли ее ассоциировать. Фильм получил неоднозначную реакцию, а сама Райан впоследствии называла эту работу важным поворотным моментом в своей карьере. По ее словам, зрителям оказалось трудно принять ее в роли, настолько отличавшейся от привычного образа звезды романтических комедий.

Однако исчезновение Райан с экранов было связано не только с неудачными фильмами. Актриса сама решила сделать шаг назад. После того как ее появления в кино стали все более редкими, Райан примерно на восемь лет фактически прекратила сниматься. Позже она объясняла, что устала от жизни внутри голливудского пузыря и хотела развивать другие стороны своей жизни, а не постоянно оставаться только актрисой и знаменитостью. "Я взяла огромную паузу, потому что мне казалось, что есть так много других частей моего человеческого опыта, которые я хочу развивать", - рассказывала Райан. Актриса также признавалась, что для нее гораздо здоровее воспринимать кино как работу, а не как образ жизни.

Фото: Xavier Collin/Image Press Agency / SplashNews.com/ Vida Press
Мег Райан в 2026 году.
Мег Райан в 2026 году.

Большую роль в этом решении сыграла семья. У Райан и Куэйда есть сын Джек Куэйд, который впоследствии сам стал актером и получил широкую известность благодаря сериалу "Пацаны". В 2006 году Райан усыновила дочь Дейзи из Китая. Позже актриса рассказывала, что дети были одной из главных причин, по которым она хотела уделять больше времени жизни вне съемочной площадки.

В 2023 году состоялось долгожданное возвращение Райан на большой экран. Актриса не только сыграла в романтической комедии "Что происходит потом", но и сама стала ее режиссером, одной из сценаристок и продюсеров. Ее партнером по фильму стал звезда "Секретных материалов" Дэвид Духовны. Они сыграли бывших возлюбленных, которые спустя много лет случайно встречаются в аэропорту и из-за снежной бури вынуждены провести ночь вместе.

Это была первая значимая роль Райан примерно за восемь лет и первая романтическая комедия с ее участием после 2009 года. Создавая фильм, Райан много думала о Норе Эфрон - режиссере и сценаристке, с которой были связаны ее крупнейшие успехи в романтических комедиях. Фильм был посвящен Эфрон, умершей в 2012 году.

Теперь Райан готовится снова появиться в романтической комедии - на этот раз вместе с Натали Портман, Марком Руффало и Рашидой Джонс. Актриса присоединилась к актерскому составу нового фильма Лины Данэм "Good Sex" для Netflix. В центре сюжета окажется героиня Портман - семейный терапевт, которая после распада десятилетних отношений в возрасте 40 лет возвращается в мир свиданий в Нью-Йорке и оказывается между двумя совершенно разными мужчинами.

Netflix подтвердил участие Райан в фильме. Премьера запланирована на 2026 год, однако точная дата выхода пока не объявлена.

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