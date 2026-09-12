40-летняя Леди Гага впервые стала матерью и появилась на улице с новорожденным
Леди Гага впервые стала матерью: 40-летнюю певицу и ее жениха Майкла Полански впервые заметили с новорожденным ребенком во время прогулки в Северной Калифорнии.
Леди Гага и ее жених, технологический предприниматель и инвестор Майкл Полански, впервые стали родителями. Новорожденного ребенка пара впервые заметили во время прогулки в Северной Калифорнии. На фотографиях, опубликованных Page Six, Леди Гага держит малыша, надежно закрепленного в переноске на груди. Певица также была замечена с крупным кольцом. Полански сопровождал ее во время прогулки.
Lady Gaga and Michael Polansky spotted with newborn baby for first time since surprise announcement https://t.co/qDocpdTj6r pic.twitter.com/NE1Vr5EZwx— Page Six (@PageSix) September 12, 2026
Представители Леди Гаги пока официально не прокомментировали появление ребенка. Не сообщается также пол малыша, его имя и точная дата рождения.
О желании стать матерью Леди Гага говорила неоднократно. В 2025 году в эфире The Late Show with Stephen Colbert певица заявила, что хочет детей и надеется, что ее "следующей главной ролью" станет материнство. В другом интервью артистка рассказывала, что еще в начале отношений с Полански спросила его, хочет ли он в будущем жениться и иметь детей. По словам Гаги, он ответил утвердительно.
Леди Гага и Майкл Полански вместе с 2019 года. Об их помолвке стало известно в 2024 году, когда певица появилась с обручальным кольцом на Олимпийских играх в Париже и представила Полански как своего жениха. Пара старается держать личную жизнь подальше от внимания публики, хотя время от времени появляется вместе на крупных мероприятиях. Полански также сотрудничал с Гагой в профессиональной сфере и участвовал в создании ее альбома "Mayhem".