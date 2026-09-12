40-летняя Леди Гага впервые стала матерью и появилась на улице с новорожденным

Леди Гага и Майкл Полански вместе с 2019 года. Об их помолвке стало известно в 2024 году, когда певица появилась с обручальным кольцом на Олимпийских играх в Париже и представила Полански как своего жениха. Пара старается держать личную жизнь подальше от внимания публики, хотя время от времени появляется вместе на крупных мероприятиях. Полански также сотрудничал с Гагой в профессиональной сфере и участвовал в создании ее альбома "Mayhem".