Эдуард Редико спустя 11 лет после "Голоса. Дети": "Хочу дать людям хоть немного света"
В 11 лет Эдуард Редико поразил зрителей "Голоса. Дети", исполнив "Оперу № 2" Витаса, и дошел до финала шоу. Сегодня 22-летний рижанин строит взрослую карьеру певца, актера мюзиклов и композитора.
Многие зрители в Латвии впервые узнали Эдуарда Редико еще ребенком. В 2015 году 11-летний рижанин стал одним из самых ярких участников второго сезона российского шоу "Голос. Дети". На слепых прослушиваниях он исполнил сложнейшую "Оперу № 2" Витаса - к юному певцу повернулись все наставники. Редико выбрал команду Максима Фадеева и в итоге дошел до финала проекта.
Детский телевизионный успех не стал для Эдуарда конечной точкой. Повзрослев, он продолжил заниматься музыкой, получил профессиональное музыкальное образование и связал дальнейшую карьеру с родной Латвией - сейчас Редико работает как певец, актер мюзиклов и композитор.
В интервью журналу "Patiesā Dzīve" он говорит о себе без стремления представить себя уже состоявшейся звездой: "Я считаю себя начинающим артистом, у которого уже есть небольшая основа. Музыкальный и сценический опыт постепенно накапливается, но мне еще многому нужно научиться, чтобы развиваться и совершенствоваться".
По его словам, профессия музыканта требует постоянного обучения. "На мой взгляд, музыканты, как и врачи, должны учиться всю жизнь. Нужно не только следить за новейшими музыкальными тенденциями, но и расти как личность".
"Для меня всегда была важна искренность - и перед собой, и перед слушателями и зрителями. Сначала было нелегко найти это ощущение, но со временем я смог открыться и не скрывать свою сущность", - рассказывает артист.
Эдуард считает себя одновременно интровертом и экстравертом. Его более закрытая сторона проявляется, когда он остается один или находится рядом с самыми близкими людьми. Именно эту внутреннюю искренность он постепенно учился переносить на сцену. "Я попытался позаимствовать эту искренность у своей интровертной стороны и выразить ее перед публикой", - говорит Редико.
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Сегодня одним из важных проектов в его карьере стал мюзикл "Лесные лебеди" ("Meža gulbji"), где он играет младшего брата в семье. В этом образе артист видит и личную связь: в реальной жизни Эдуард также младший ребенок в семье - у него две старшие сестры. Работа над спектаклем принесла ему и еще одну символическую встречу с собственным прошлым. Среди песен постановки есть "Kad man maziņam", которую Редико исполнял еще ребенком на вокальных конкурсах. "Это было странное ощущение - исполнять эту песню спустя десять лет, уже во взрослом возрасте, и с другим пониманием заключенной в ней мысли и смысла", - вспоминает он. Теперь Редико воспринимает песню как историю о попытке сохранить свет даже после пережитого. Его герой старается вернуть братьев к их прежней сущности, напомнить им о хороших моментах и не позволить им сдаться.
Эта идея для артиста выходит далеко за рамки одного спектакля. Другую песню - "Glābiet māsu" - он воспринимает как продолжение той же мысли и каждый раз старается передать ее зрителям. "Каждый раз, когда я пою эту песню, я стараюсь передать зрителям ощущение, что каждый из нас может изменить и повлиять на мир, сделать его немного лучше и спокойнее, несмотря на весь хаос, который происходит вокруг", - говорит Редико.
Он называет это "криком души": "Послушайте меня, мы можем, я хочу дать вам хоть немного света! Чтобы людям стало легче". По словам Эдуарда, именно с этой мыслью он выходит на сцену каждый раз.
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Сегодня создавать это ощущение света ему помогает не только исполнительское искусство, но и собственная музыка. В последнее время Эдуард Редико особенно увлекся сочинением произведений для хоров. Его первая оригинальная работа - небольшая миниатюра на стихи Ояра Вациетиса "Aiz loga" - недавно прозвучала в программе "Премьеры" Международного фестиваля духовной музыки.
Говоря о дальнейшем пути, артист признается, что старается доверять собственным инстинктам и не бояться реализовывать идеи. "Если у меня есть идея, нужно следовать ей, не бояться, а идти и делать. Для меня также важно через каждую работу искать смысл", - говорит он.