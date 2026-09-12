Эдуард Редико спустя 11 лет после "Голоса. Дети": "Хочу дать людям хоть немного света"

Сегодня одним из важных проектов в его карьере стал мюзикл "Лесные лебеди" ("Meža gulbji"), где он играет младшего брата в семье. В этом образе артист видит и личную связь: в реальной жизни Эдуард также младший ребенок в семье - у него две старшие сестры. Работа над спектаклем принесла ему и еще одну символическую встречу с собственным прошлым. Среди песен постановки есть "Kad man maziņam", которую Редико исполнял еще ребенком на вокальных конкурсах. "Это было странное ощущение - исполнять эту песню спустя десять лет, уже во взрослом возрасте, и с другим пониманием заключенной в ней мысли и смысла", - вспоминает он. Теперь Редико воспринимает песню как историю о попытке сохранить свет даже после пережитого. Его герой старается вернуть братьев к их прежней сущности, напомнить им о хороших моментах и не позволить им сдаться.