Максим Галкин удивился признанию Аллы Пугачевой, которое она сделала в Стамбуле
Фото: instagram.com/maxgalkinru
Алла Пугачева во время поездки в Стамбул.
Зарубежные звезды

Максим Галкин удивился признанию Аллы Пугачевой, которое она сделала в Стамбуле

Отдел шоу-бизнеса

Otkrito.lv

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Шоумен Максим Галкин опубликовал новое видео с Аллой Пугачевой, снятое во время их поездки в Стамбул. В ролике супруги сидят на террасе с видом на город, и в какой-то момент певица неожиданно признается, что находится в Турции впервые.

Во время разговора Алла Пугачева говорит, что раньше никогда не бывала в стране. Максим Галкин явно удивляется и переспрашивает: "Что, серьезно что ли?" "Первый раз", - отвечает Пугачева. "Ты никогда не была в Турции?" - не верит Максим. "Нет", - говорит Пугачева. "Вау. Ну Турция готовилась", - реагирует Галкин.

После этого он переводит камеру на панораму Стамбула. В кадре видны воды Золотого Рога, историческая застройка города и мечеть Сулеймание.

Само признание Пугачевой оказалось довольно неожиданным. За долгие годы карьеры певица много путешествовала и бывала в самых разных странах, поэтому Максим Галкин, судя по его реакции, тоже не ожидал узнать, что Турция до сих пор оставалась для нее неизведанным направлением.

Темы

ТурцияСтамбулМаксим ГалкинАлла Пугачева

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