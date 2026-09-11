Алла Пугачева во время поездки в Стамбул.
Зарубежные звезды
Сегодня 13:41
Максим Галкин удивился признанию Аллы Пугачевой, которое она сделала в Стамбуле
Шоумен Максим Галкин опубликовал новое видео с Аллой Пугачевой, снятое во время их поездки в Стамбул. В ролике супруги сидят на террасе с видом на город, и в какой-то момент певица неожиданно признается, что находится в Турции впервые.
Во время разговора Алла Пугачева говорит, что раньше никогда не бывала в стране. Максим Галкин явно удивляется и переспрашивает: "Что, серьезно что ли?" "Первый раз", - отвечает Пугачева. "Ты никогда не была в Турции?" - не верит Максим. "Нет", - говорит Пугачева. "Вау. Ну Турция готовилась", - реагирует Галкин.
После этого он переводит камеру на панораму Стамбула. В кадре видны воды Золотого Рога, историческая застройка города и мечеть Сулеймание.
Само признание Пугачевой оказалось довольно неожиданным. За долгие годы карьеры певица много путешествовала и бывала в самых разных странах, поэтому Максим Галкин, судя по его реакции, тоже не ожидал узнать, что Турция до сих пор оставалась для нее неизведанным направлением.