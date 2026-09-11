Максим Галкин удивился признанию Аллы Пугачевой, которое она сделала в Стамбуле

Во время разговора Алла Пугачева говорит, что раньше никогда не бывала в стране. Максим Галкин явно удивляется и переспрашивает: "Что, серьезно что ли?" "Первый раз", - отвечает Пугачева. "Ты никогда не была в Турции?" - не верит Максим. "Нет", - говорит Пугачева. "Вау. Ну Турция готовилась", - реагирует Галкин.