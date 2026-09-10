В эффектных нарядах, но без мейкапа: Памела Андерсон показала естественное лицо на фестивале в Венеции
Памела Андерсон стала одной из самых ярких звезд Венецианского кинофестиваля 9 сентября. 59-летняя актриса приехала представить новую картину Place to Be ("Место, где нужно быть"), но внимание публики оказалось приковано не только к фильму. За один день Андерсон успела показать два совершенно разных образа - романтичный дневной и эффектный вечерний.
Днем актриса появилась перед фотографами в легком светло-голубом платье из шифона с ярким принтом и крупными бантами на плечах. Полупрозрачная ткань, свободный силуэт и воздушные детали сделали образ подчеркнуто расслабленным и летним.
Андерсон практически отказалась от макияжа - подход, который за последние годы стал одной из главных особенностей ее публичных выходов. Вместо сложного мейкапа актриса вновь сделала ставку на естественность и минимализм.
К вечеру настроение изменилось полностью. На красную дорожку премьеры "Место, где нужно быть" Памела Андерсон вышла в ярком желтом атласном платье Carolina Herrera.
Наряд с открытыми плечами, объемными рукавами и длинным шлейфом моментально стал одним из самых заметных образов вечера. К платью актриса добавила украшения Pandora, а волосы уложила крупными волнами, напоминающими классические голливудские образы.
Несмотря на эффектный наряд, Андерсон сохранила главное правило своего нынешнего стиля - минимум косметики.
В Венецию Андерсон приехала вместе с коллегами по фильму "Место, где нужно быть". На премьере также появились 93-летняя Эллен Берстин, Тайка Вайтити и Мюррей Бартлетт.
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Картина режиссера Корнеля Мундруцо после показа получила продолжительные аплодисменты. Особенно эмоционально на реакцию зрителей отреагировала Эллен Берстин - актриса не смогла сдержать слез и обняла коллег.