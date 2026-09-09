ВИДЕО: Пенелопа Крус расплакалась в Венеции после 16 минут оваций и поцеловала Хавьера Бардема

Режиссер Флориан Зеллер рассказывал, что изначально писал сценарий именно для Крус и Бардема. По его словам, супруги были отправной точкой всего проекта не только как актеры, но и как одна из самых известных пар современного кино. При этом реакция критиков оказалась значительно прохладнее реакции публики. Некоторые обозреватели похвалили экранную химию супругов, но сочли сам фильм поверхностным и недостаточно убедительным.