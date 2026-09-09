ВИДЕО: Пенелопа Крус расплакалась в Венеции после 16 минут оваций и поцеловала Хавьера Бардема
Актеры Пенелопа Крус и Хавьер Бардем стали главными героями вечера на Венецианском кинофестивале. 8 сентября супруги представили психологическую драму "Бункер", после которой публика аплодировала создателям фильма около 16 минут. Для 52-летней актрисы реакция зала оказалась настолько эмоциональной, что она не смогла сдержать слез.
Премьера "Бункера" состоялась вечером 8 сентября в рамках основной конкурсной программы 83-го Венецианского кинофестиваля. Главные роли в картине исполнили Пенелопа Крус и ее муж Хавьер Бардем. Вместе с ними в фильме снялись Стивен Грэм, Пол Дано и Патрик Шварценеггер.
После окончания показа зрители поднялись со своих мест и продолжали аплодировать более 15 минут. На данный момент это самая продолжительная овация нынешнего фестиваля.
Крус во время аплодисментов заметно расчувствовалась и заплакала. Актриса обнимала Бардема, а в какой-то момент супруги поцеловались прямо перед публикой. Сам Бардем тоже выглядел взволнованным, а пара несколько раз переглядывалась и улыбалась друг другу.
Для премьеры актриса выбрала ярко-красное платье Chanel. Приталенный наряд дополняли декоративная бахрома в области талии, золотистые пуговицы и высокий разрез. Образ Крус завершили красные туфли и серьги с бриллиантами.
Сюжет "Бункера" во многом построен вокруг отношений героев Крус и Бардема. Они играют супругов Софию и Мигеля, чей брак переживает серьезный кризис.
Мигель, известный архитектор, получает предложение спроектировать роскошный бункер для технологического миллиардера, который готовится к возможной глобальной катастрофе. Работа постепенно меняет его и усиливает разногласия между супругами. Фильм затрагивает темы социального неравенства, страха перед будущим, власти сверхбогатых и стремления людей изолироваться от остального общества.
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Режиссер Флориан Зеллер рассказывал, что изначально писал сценарий именно для Крус и Бардема. По его словам, супруги были отправной точкой всего проекта не только как актеры, но и как одна из самых известных пар современного кино. При этом реакция критиков оказалась значительно прохладнее реакции публики. Некоторые обозреватели похвалили экранную химию супругов, но сочли сам фильм поверхностным и недостаточно убедительным.
Для Крус и Бардема это далеко не первая совместная работа. Они познакомились еще во время съемок фильма "Ветчина, ветчина" в начале 1990-х, а отношения между ними начались много лет спустя. Пара поженилась в 2010 году и воспитывает двоих детей.