"Не пора ли это заканчивать тем, кто начинал?" Лайма Вайкуле после бури в Юрмале заговорила о войне в Украине
Лайма Вайкуле опубликовала в Instagram новое видео, снятое во время прогулки с ее собакой Эми в Юрмале. Певица показала последствия недавней бури - на дорожках и вокруг них лежат поваленные деревья. Увиденное заставило артистку заговорить не только о погоде, но и о происходящем в мире.
На видео Лайма Вайкуле вместе с Эми находится в лесу. В нескольких местах огромные деревья рухнули прямо поперек деревянных дорожек. На одном из стволов певица присела вместе со своей собакой. "Эми в шоке!" - написала Вайкуле под публикацией.
По словам артистки, настолько серьезные последствия стихии ей доводилось видеть лишь однажды. "Мы с Эми в шоке, потому что в нашей жизни такое было только один раз", - говорит Вайкуле на видео, показывая поваленные деревья.
Затем певица переходит от последствий бури к более широкой теме. Она рассуждает о климатических изменениях и задается вопросом, может ли происходящее быть связано в том числе с деятельностью человека. Вайкуле говорит, что если существует хотя бы один процент вероятности того, что подобные явления связаны с глобальным потеплением и с тем, что "летают ракеты", то происходящее необходимо остановить.
В контексте этих слов ее высказывание прозвучало как намек на продолжающуюся войну России против Украины. Певица задается вопросом, не пора ли "тем, кто это начал", наконец прекратить происходящее. По словам Вайкуле, если все будет продолжаться, последствия могут оказаться губительными для всего живого.
При этом артистка с горькой иронией добавила, что ей и Эми уже "все равно", поскольку они "свое отжили". Но тут же задала другой вопрос - что будет с теми, кто значительно моложе и кому еще предстоит жить дальше.
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Лайма Вайкуле с самого начала полномасштабного вторжения России в Украину заняла четкую антивоенную позицию и впоследствии неоднократно говорила о ней публично. В интервью Латвийскому радио певица признавалась, что в первые дни после начала войны была настолько потрясена, что не могла говорить, однако затем решила, что молчать не имеет права. "Любой нормальный человек не может быть за войну. Что с нами происходит?" - говорила Вайкуле.
Позднее артистка не раз подчеркивала, что для нее человеческая жизнь важнее карьеры и заработков. Говоря о России, где она долгие годы была одной из самых популярных эстрадных певиц, Вайкуле отмечала, что отказаться от прежних доходов ей было несложно, поскольку "жизнь важнее денег". Она также резко осуждала разрушение украинских городов и поддержку войны российскими артистами. После начала полномасштабного вторжения Вайкуле перестала выступать в России, а свой фестиваль Laima Rendezvous Jūrmala использовала в том числе для поддержки Украины и напоминания о том, что война продолжается.
Свою позицию певица не изменила и спустя более четырех лет после начала полномасштабной войны. В одном из интервью в 2026 году Вайкуле вновь говорила о происходящем в Украине и задавалась вопросом, ради чего гибнут люди. "На деньги, которые они сейчас вбухали в то, чтобы убить, можно было всем людям сделать хорошую жизнь", - сказала артистка.