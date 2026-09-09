"Не пора ли это заканчивать тем, кто начинал?" Лайма Вайкуле после бури в Юрмале заговорила о войне в Украине

Позднее артистка не раз подчеркивала, что для нее человеческая жизнь важнее карьеры и заработков. Говоря о России, где она долгие годы была одной из самых популярных эстрадных певиц, Вайкуле отмечала, что отказаться от прежних доходов ей было несложно, поскольку "жизнь важнее денег". Она также резко осуждала разрушение украинских городов и поддержку войны российскими артистами. После начала полномасштабного вторжения Вайкуле перестала выступать в России, а свой фестиваль Laima Rendezvous Jūrmala использовала в том числе для поддержки Украины и напоминания о том, что война продолжается.