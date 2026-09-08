Санкции санкциями, а Prada по расписанию: Собчак вышла на красную дорожку Венецианского кинофестиваля
Россия уже несколько лет живет под масштабными западными санкциями, европейские люксовые бренды официально не спешат возвращаться на российский рынок, а Евросоюз ограничивает поставки дорогих товаров в страну. Но если смотреть на гардероб журналистки Ксении Собчак, может показаться, что параллельно существует и другая реальность - с Миланом, европейскими показами, свежими коллекциями и красными дорожками в Венеции.
7 сентября 44-летняя журналистка появилась на 83-м Венецианском кинофестивале, где посетила премьеру фильма Паоло Стрипполи L'estranea.
На дорожку Ксения Собчак вышла в полупрозрачном кружевном платье Ermanno Scervino, сиреневой пушистой накидке, очках с фиолетовыми стеклами, с леопардовым клатчем и в туфлях Prada.
На официальном сайте Ermanno Scervino первоначальная цена такого платья составляет 5250 евро. Сейчас модель продается со скидкой 30% за 3675 евро. Это кружевное платье-бюстье с внутренним корсетом, ручной отделкой кристаллами и фигурными краями. Модель относится к сезону весна/лето 2026.
Особенно узнаваемыми оказались туфли - на Собчак двухцветные лаковые Prada D'Orsay в оттенках розового и серого с характерными объемными геометрическими деталями. На Mytheresa такая пара стоит 1550 долларов, а в европейской версии магазина встречается цена около 1325 евро. При этом туфли нельзя назвать новинкой осени 2026 года. Такая модель находилась в продаже как минимум еще весной 2025-го. К слову, любовь журналистки к Prada давно не секрет: она регулярно посещает показы марки в Милане и сама публикует подробные разборы коллекций.
Ксения Собчак живет и работает преимущественно в России, но ее модный календарь продолжает выглядеть так, словно последних нескольких лет в отношениях России и Европы просто не существовало. В июле она была на Alta Moda Dolce & Gabbana на Сицилии, ранее ездила на модные мероприятия в Милан, а теперь спокойно позирует перед десятками европейских фотографов на красной дорожке Венеции. Так что санкции, похоже, способны серьезно осложнить международную торговлю, но заставить Ксению Собчак пропустить мероприятие в Венеции или перейти с Prada на что-нибудь попроще - пока явно не смогли.