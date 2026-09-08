Санкции санкциями, а Prada по расписанию: Собчак вышла на красную дорожку Венецианского кинофестиваля

Ксения Собчак живет и работает преимущественно в России, но ее модный календарь продолжает выглядеть так, словно последних нескольких лет в отношениях России и Европы просто не существовало. В июле она была на Alta Moda Dolce & Gabbana на Сицилии, ранее ездила на модные мероприятия в Милан, а теперь спокойно позирует перед десятками европейских фотографов на красной дорожке Венеции. Так что санкции, похоже, способны серьезно осложнить международную торговлю, но заставить Ксению Собчак пропустить мероприятие в Венеции или перейти с Prada на что-нибудь попроще - пока явно не смогли.