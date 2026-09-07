Алла Пугачева показала теплую встречу с Раймондом Паулсом: за роялем, с семьей и слезами

Алла Пугачева опубликовала в Instagram новое видео с Раймондом Паулсом, рассказав, что такие встречи уже стали для их семей традицией. "Ежегодная традиционная семейная встреча с МАЭСТРО РАЙМОНДОМ ПАУЛСОМ. Музыка, воспоминания и обязательное пожелание встретиться на следующий год "БЕЗ ПОТЕРЬ". ДА БУДЕТ ТАК!" - написала певица.