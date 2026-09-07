Алла Пугачева показала теплую встречу с Раймондом Паулсом: за роялем, с семьей и слезами
Алла Пугачева поделилась в Instagram редкими кадрами семейной встречи с Раймондом Паулсом в Юрмале. За одним столом собрались близкие певицы, а сам маэстро вновь сел за рояль.
Алла Пугачева опубликовала в Instagram новое видео с Раймондом Паулсом, рассказав, что такие встречи уже стали для их семей традицией. "Ежегодная традиционная семейная встреча с МАЭСТРО РАЙМОНДОМ ПАУЛСОМ. Музыка, воспоминания и обязательное пожелание встретиться на следующий год "БЕЗ ПОТЕРЬ". ДА БУДЕТ ТАК!" - написала певица.
На опубликованных кадрах вместе с Пугачевой можно увидеть ее мужа Максима Галкина, а также их детей Лизу и Гарри. Семья и гости собрались за большим столом, однако главным героем вечера, конечно, стала музыка.
В одном из фрагментов Раймонд Паулс садится за рояль и играет для собравшихся. Рядом находятся Пугачева и другие гости, внимательно слушающие маэстро.
Особенно трогательным оказался один эпизод. Пугачева пытается спеть "На бис" - одну из песен, тесно связанных с ее многолетним творческим союзом с Паулсом. Однако исполнение не получается продолжить. Певица объясняет, что стоит ей начать петь, как она сразу плачет.
Судя по реакции в комментариях, именно этот момент особенно растрогал подписчиков. Многие признаются, что видео вызвало у них слезы и воспоминания о времени, когда песни Пугачевой и Паулса звучали буквально повсюду.
- "Мы не уходим из зала, Алла Борисовна, и ждем, ждем", - написал один из пользователей.
- "От последнего видео просто подкатил ком в горле... много-много жизней и много миров назад... незабываемые мгновения", - признался другой подписчик.
- "Встретились два человека, чьи песни стали якорями для лучших воспоминаний нескольких поколений", - написал комментатор.
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Другие подписчики желают Пугачевой и Паулсу здоровья и новых встреч. "Два абсолютных гения, подаривших нам целую эпоху великой музыки", - говорится в одном из комментариев. "Ура! Мы счастливы видеть Вас, Алла Борисовна, и Вашего Маэстро Раймонда Паулса! А также Вашу замечательную семью! Ваш родной голос до слез!" - написала еще одна поклонница.
Многие обратили внимание и на пожелание самой Пугачевой встретиться через год "без потерь". В комментариях эту фразу повторяют снова и снова, желая артистам здоровья и долгих лет.