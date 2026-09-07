Сьюзен Сарандон пожаловалась на "гонения" в Голливуде из-за поддержки Палестины
Сьюзен Сарандон пожаловалась, что поддержка Палестины до сих пор обходится ей ролями в Голливуде. 79-летняя оскароносная актриса утверждает, что некоторые агентства советуют не нанимать ее.
Сарандон рассказала об этом на Венецианском кинофестивале, где представила новую картину итальянского режиссера Андреа Паллаоро "Эхо-камера" (The Echo Chamber). "У меня совсем недавно отобрали несколько фильмов, потому что есть агентства, которые до сих пор говорят людям меня не нанимать", - заявила актриса.
При этом Сарандон считает, что отношение американского общества к войне в Газе и поддержке Израиля со стороны США заметно изменилось. По ее словам, люди стали гораздо лучше понимать масштабы американской финансовой и военной помощи Израилю. Однако внутри самой киноиндустрии, по мнению актрисы, ситуация остается другой. Сарандон утверждает, что некоторые влиятельные представители Голливуда по-прежнему крайне негативно относятся к ее позиции и не изменили своего отношения к ней, сообщает Euronews.
Несмотря на это, актриса поблагодарила Паллаоро за то, что он не прислушался к предупреждениям и все же пригласил ее сниматься.
Проблемы Сарандон в Голливуде начались не вчера. В ноябре 2023 года с ней прекратило сотрудничество агентство United Talent Agency (UTA) после ее выступления на пропалестинском митинге.
Тогда актриса сказала, что американские евреи "получают представление о том, что значит быть мусульманами в этой стране", на фоне роста антисемитских инцидентов. Позднее Сарандон принесла публичные извинения, назвав свои слова "ужасной ошибкой" и признав, что они могли создать впечатление, будто евреи лишь недавно столкнулись с преследованиями, хотя исторически это было не так.
Читайте продолжение после рекламы
С тех пор Сарандон остается одной из наиболее известных американских актрис, открыто выступающих в поддержку Палестины и критикующих действия Израиля в Газе. Аналогичную позицию занимали, в частности, Марк Руффало, Хоакин Феникс и Ричард Гир.