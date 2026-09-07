Сьюзен Сарандон пожаловалась на "гонения" в Голливуде из-за поддержки Палестины

При этом Сарандон считает, что отношение американского общества к войне в Газе и поддержке Израиля со стороны США заметно изменилось. По ее словам, люди стали гораздо лучше понимать масштабы американской финансовой и военной помощи Израилю. Однако внутри самой киноиндустрии, по мнению актрисы, ситуация остается другой. Сарандон утверждает, что некоторые влиятельные представители Голливуда по-прежнему крайне негативно относятся к ее позиции и не изменили своего отношения к ней, сообщает Euronews.