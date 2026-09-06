Голливудский актер Брюс Кэмпбелл признался, что врачи дали ему около пяти лет жизни

"Можно углубиться в эту тему до предела, однако рак — это огромная проблема. Можно участвовать в больших обсуждениях на десятки тысяч человек, у которых такой же диагноз, что и у меня, но меня подобное не устраивает. Рак поражает что-то внутри вашего тела. И вы говорите: «С этим нужно смириться». А потом вы ждете, пока он поразит что-нибудь еще. Тем временем вы пытаетесь потушить весь этот пожар", - с иронией сказал актер.