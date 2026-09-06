Голливудский актер Брюс Кэмпбелл признался, что врачи дали ему около пяти лет жизни
Звезда культовых фильмов ужасов "Зловещие мертвецы" Брюс Кэмпбелл рассказал о тяжелом диагнозе. По словам актера, врачи оценивают его прогноз примерно в пять лет, однако он намерен продолжать работать.
Голливудский актер и звезда культовой серии фильмов ужасов "Зловещие мертвецы" Брюс Кэмпбелл рассказал о борьбе с раком. По словам актера, последние прогнозы врачей оценивают продолжительность его жизни примерно в пять лет - "плюс-минус".
О своем состоянии Кэмпбелл открыто рассказал в выпуске подкаста The Adam Carolla Show от 3 сентября. Какой именно вид рака у него диагностирован, актер раскрывать не стал. "Но я решил жить с ним, а не умирать от нег", - заявил Кэмпбелл.
Актер признался, что сознательно избегает попыток найти в интернете как можно больше информации о своей болезни. По его словам, изучение историй других пациентов и возможных сценариев развития заболевания может превратиться в бесконечный источник тревоги.
"Можно углубиться в эту тему до предела, однако рак — это огромная проблема. Можно участвовать в больших обсуждениях на десятки тысяч человек, у которых такой же диагноз, что и у меня, но меня подобное не устраивает. Рак поражает что-то внутри вашего тела. И вы говорите: «С этим нужно смириться». А потом вы ждете, пока он поразит что-нибудь еще. Тем временем вы пытаетесь потушить весь этот пожар", - с иронией сказал актер.
Вместо этого Кэмпбелл решил сосредоточиться на работе и своем новом фильме "Ernie & Emma". Он сам написал сценарий, выступил режиссером и продюсером картины, а также сыграл в ней одну из ролей - вдовца, развеивающего прах своей покойной жены, размышляющего об их отношениях и сталкивающегося со своим горем.
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"Это очень интересно, когда фильм о парне, который развеивает прах своей умершей жены, снят человеком, который сам умирает, — сказал он ведущему, но тут же подчеркнул: — Я двигаюсь дальше. Мне нужно продвигать фильм. Когда я говорю об этом фильме, для меня больше ничего не существует. Ментально я совершенно свободен".
Кэмпбелл подчеркивает, что сам диагноз не означает, что человек должен отказаться от привычной жизни и всех своих планов.
"Ты должен принять решение: хорошо, но разве из-за этого я должен прекратить делать все, что делал раньше? Нет", - заявил он.
Еще в марте актер говорил изданию Salem Statesman Journal, что диагноз не изменил его планов. "Диагноз ничего не меняет в моих планах. Он заставляет на сто процентов расставить приоритеты, и мой приоритет - этот фильм", - сказал Кэмпбелл.
Актер признается, что болезнь его пугает
Несмотря на прогноз врачей, Кэмпбелл говорит, что сейчас физически чувствует себя хорошо и хочет продолжать жить привычной жизнью. "Сейчас я чувствую себя прекрасно", - заявил актер.
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При этом он не скрывает, что болезнь его пугает. Особенно его тревожат осложнения и последствия, которые рак может вызвать в организме. "Меня пугает рак из-за его побочных эффектов. Не так, что ты просто умираешь от рака. Ты умираешь от того, что рак делает с твоим организмом", - объяснил Кэмпбелл.
Впервые о своем заболевании актер публично сообщил в марте этого года. Тогда он рассказал, что диагностированный у него рак поддается лечению, однако полностью излечить его невозможно. "Извините, если для кого-то это звучит шокирующе - для меня это тоже стало шоком. Вдаваться в подробности я не буду", - написал тогда Кэмпбелл в социальных сетях.