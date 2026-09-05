Сандра Буллок впервые откровенно рассказала о личной жизни после смерти партнера

Актриса также объяснила, что ее дети не слишком интересуются ее карьерой - для них гораздо важнее, чтобы мама возвращалась домой с чем-нибудь интересным для них. Она пошутила: "Моя работа - обслуживание. Когда они были маленькими, моей работой было обеспечить их всем необходимым. И желательно, чтобы это было место с отличным обслуживанием".