Сандра Буллок впервые откровенно рассказала о личной жизни после смерти партнера
Фото: Image Press Agency/NurPhoto/Shutterstock/ Vida Press
Сандра Буллок спустя три года после смерти возлюбленного Брайана Рэндалла заговорила о личной жизни.
Зарубежные звезды

Сандра Буллок впервые откровенно рассказала о личной жизни после смерти партнера

Отдел шоу-бизнеса

Otkrito.lv

Следить за Otkrito.lv в Google

62-летняя звезда фильма "Практическая магия 2" Сандра Буллок впервые за долгое время рассказала о своей личной жизни. Ее партнер Брайан Рэндалл умер три года назад в возрасте 57 лет от бокового амиотрофического склероза (БАС).

Актриса стала гостьей подкаста Not Gonna Lie Кайли Келси, где рассказала, что ее 12-летняя дочь Лайла советует ей начать встречаться с мужчинами, пишет Daily Mail.

Буллок, у которой также есть 16-летний сын Луис, поделилась: "Она сказала, что мне нужно начать встречаться, но только с кем-то, от кого можно что-нибудь получить. Я спросила: "Что, рэпер, баскетболист? Вот такие параметры?" А она: "Да". Я сказала: "Ох"."

Актриса также объяснила, что ее дети не слишком интересуются ее карьерой - для них гораздо важнее, чтобы мама возвращалась домой с чем-нибудь интересным для них. Она пошутила: "Моя работа - обслуживание. Когда они были маленькими, моей работой было обеспечить их всем необходимым. И желательно, чтобы это было место с отличным обслуживанием".

В августе Буллок впервые подробно рассказала о последних годах жизни своего партнера Брайана Рэндалла. Она не смогла сдержать эмоций, вспоминая решение Рэндалла держать свой диагноз в тайне.

Фото: FIA Pictures / MEGA / Vida Press
Сандра с Брайаном Рэндаллом и сыном Луисом в 2019 году.
Сандра с Брайаном Рэндаллом и сыном Луисом в 2019 году.

"Он попросил меня никому не рассказывать. Я знаю, почему он меня об этом попросил", - сказала актриса. Она добавила, что некоторое время единственным человеком, который знал о болезни, была ее сестра.

По словам Буллок, необходимость хранить тайну об ухудшении состояния Рэндалла "изолировала" ее, когда во время пандемии она воспитывала детей.

"Когда началась пандемия, а у меня ребенок с тяжелой астмой, я была в панике. У меня было двое маленьких детей, которым приходилось через все это проходить, особенно маленькая девочка, которая воспринимала его как отца. Мне нельзя было никому рассказывать... Это огромная тяжесть", - вспоминала актриса.

БАС - это заболевание нервной системы, которое поражает нервные клетки головного и спинного мозга. Из-за стремительного прогрессирования болезни Буллок призналась, что начала переживать утрату Брайана еще за годы до его смерти. Рэндалл тайно боролся с БАС в течение трех лет и умер 5 августа 2023 года.

У Буллок и Рэндалла были отношения с 2015 года. Актриса также ранее была замужем за производителем мотоциклов Джесси Джеймсом - их брак продолжался с 2005 по 2010 год и закончился скандалом на фоне обвинений в изменах со стороны Джеймса.

Фото: Blackbelts / BACKGRID/ Vida Press
Сандра Буллок с дочерью и домашним любимцем в Лос-Анджелесе.
Сандра Буллок с дочерью и домашним любимцем в Лос-Анджелесе.

При этом сейчас дети остаются главным приоритетом актрисы. Она строит свою профессиональную жизнь с учетом интересов сына и дочери.

"Мои дети - это для меня все, поэтому если что-то не работает для них и для моего времени с ними, я этим не занимаюсь", - объяснила она.

Актриса добавила, что ей повезло быть мамой, которая может постоянно находиться рядом со своими детьми: "Я не хочу оставлять своих детей". Буллок старается держать их подальше от внимания публики, однако они ненадолго появляются в ее новом фильме "Практическая магия 2", который выйдет в кинотеатрах 10 сентября.

Актриса вновь исполнила роль Салли Оуэнс, которую сыграла в оригинальном фильме 1998 года. Она рассказала, что дети появятся в картине, но зрители не сразу это заметят. "Они в фильме, но не очевидным для вас образом", - сказала Буллок.

Ранее Otkrito сообщал, что Сандра Буллок и Николь Кидман снова появились вместе на красной дорожке - спустя почти три десятилетия после их первого совместного проекта. Редкий выход двух голливудских звезд быстро стал одним из самых обсуждаемых событий премьеры.

Темы

Дженнифер ЭнистонПандемияСандра БуллокDaily MailНиколь Кидман

Другие сейчас читают