Сандра Буллок впервые откровенно рассказала о личной жизни после смерти партнера
62-летняя звезда фильма "Практическая магия 2" Сандра Буллок впервые за долгое время рассказала о своей личной жизни. Ее партнер Брайан Рэндалл умер три года назад в возрасте 57 лет от бокового амиотрофического склероза (БАС).
Актриса стала гостьей подкаста Not Gonna Lie Кайли Келси, где рассказала, что ее 12-летняя дочь Лайла советует ей начать встречаться с мужчинами, пишет Daily Mail.
Буллок, у которой также есть 16-летний сын Луис, поделилась: "Она сказала, что мне нужно начать встречаться, но только с кем-то, от кого можно что-нибудь получить. Я спросила: "Что, рэпер, баскетболист? Вот такие параметры?" А она: "Да". Я сказала: "Ох"."
Актриса также объяснила, что ее дети не слишком интересуются ее карьерой - для них гораздо важнее, чтобы мама возвращалась домой с чем-нибудь интересным для них. Она пошутила: "Моя работа - обслуживание. Когда они были маленькими, моей работой было обеспечить их всем необходимым. И желательно, чтобы это было место с отличным обслуживанием".
В августе Буллок впервые подробно рассказала о последних годах жизни своего партнера Брайана Рэндалла. Она не смогла сдержать эмоций, вспоминая решение Рэндалла держать свой диагноз в тайне.
"Он попросил меня никому не рассказывать. Я знаю, почему он меня об этом попросил", - сказала актриса. Она добавила, что некоторое время единственным человеком, который знал о болезни, была ее сестра.
По словам Буллок, необходимость хранить тайну об ухудшении состояния Рэндалла "изолировала" ее, когда во время пандемии она воспитывала детей.
Читайте продолжение после рекламы
"Когда началась пандемия, а у меня ребенок с тяжелой астмой, я была в панике. У меня было двое маленьких детей, которым приходилось через все это проходить, особенно маленькая девочка, которая воспринимала его как отца. Мне нельзя было никому рассказывать... Это огромная тяжесть", - вспоминала актриса.
БАС - это заболевание нервной системы, которое поражает нервные клетки головного и спинного мозга. Из-за стремительного прогрессирования болезни Буллок призналась, что начала переживать утрату Брайана еще за годы до его смерти. Рэндалл тайно боролся с БАС в течение трех лет и умер 5 августа 2023 года.
У Буллок и Рэндалла были отношения с 2015 года. Актриса также ранее была замужем за производителем мотоциклов Джесси Джеймсом - их брак продолжался с 2005 по 2010 год и закончился скандалом на фоне обвинений в изменах со стороны Джеймса.
При этом сейчас дети остаются главным приоритетом актрисы. Она строит свою профессиональную жизнь с учетом интересов сына и дочери.
"Мои дети - это для меня все, поэтому если что-то не работает для них и для моего времени с ними, я этим не занимаюсь", - объяснила она.
Актриса добавила, что ей повезло быть мамой, которая может постоянно находиться рядом со своими детьми: "Я не хочу оставлять своих детей". Буллок старается держать их подальше от внимания публики, однако они ненадолго появляются в ее новом фильме "Практическая магия 2", который выйдет в кинотеатрах 10 сентября.
Актриса вновь исполнила роль Салли Оуэнс, которую сыграла в оригинальном фильме 1998 года. Она рассказала, что дети появятся в картине, но зрители не сразу это заметят. "Они в фильме, но не очевидным для вас образом", - сказала Буллок.
Ранее Otkrito сообщал, что Сандра Буллок и Николь Кидман снова появились вместе на красной дорожке - спустя почти три десятилетия после их первого совместного проекта. Редкий выход двух голливудских звезд быстро стал одним из самых обсуждаемых событий премьеры.