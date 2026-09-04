ФОТО: Кендалл Дженнер впервые появилась на Венецианском кинофестивале - и надела платье 1995 года

С Венецией у Кендалл, кстати, связаны и совсем другие воспоминания. В интервью Vogue она рассказала, что впервые оказалась здесь прошлым летом вместе с младшей сестрой Кайли. Они приехали на свадьбу и почти все время провели вдвоем. Поэтому город, по словам модели, до сих пор ассоциируется у нее именно с сестрой. Кендалл даже назвала ту поездку своеобразной "сестринской романтикой".