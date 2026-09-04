ФОТО: Кендалл Дженнер впервые появилась на Венецианском кинофестивале - и надела платье 1995 года
Кендалл Дженнер появилась в Венеции всего на пару дней, но этого хватило, чтобы оказаться в центре внимания. Сначала модель заметили по дороге на фестиваль с огромной сумкой Chanel, а вечером она вышла на красную дорожку в золотом платье Armani, которому уже больше 30 лет.
Для Кендалл Дженнер нынешний Венецианский кинофестиваль стал первым. В Венеции модель заметили 2 сентября, а уже на следующий день она появилась на красной дорожке перед премьерой нового фильма Мартина Макдоны. Надолго задерживаться Кендалл не планировала - после насыщенного дня она собиралась покинуть город уже следующим утром.
Ее приезд связан прежде всего с Armani Beauty. В начале 2026 года модель стала глобальным амбассадором ароматов Emporio Armani и лицом парфюма Power of You. Сам бренд уже много лет связан с Венецианским кинофестивалем и с 2018 года выступает его официальным бьюти-партнером.
Для своего первого выхода на фестивале Кендалл выбрала не платье из свежей коллекции, а архивный Armani 1995 года. Золотистый наряд с тонкими бретелями был расшит кристаллами, пайетками и цветочными элементами.
Образ при этом не стали перегружать. Кендалл надела бриллиантовые серьги Briony Raymond, оставила волосы распущенными и выбрала довольно спокойный макияж. Получилось нарядно, но без привычной для больших красных дорожек гонки за максимальным эффектом.
Интересно, что еще за день до красной дорожки Кендалл выглядела совершенно иначе. По прибытии в Венецию ее сфотографировали в простом светлом комплекте - топе без рукавов и свободных брюках.
Но совсем незаметным этот дорожный образ назвать было сложно. Модель взяла с собой огромную замшевую сумку Chanel из коллекции Resort 2027 с темно-коричневыми кожаными деталями и золотистой фурнитурой. К ней она добавила обувь The Row и темные очки.
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С Венецией у Кендалл, кстати, связаны и совсем другие воспоминания. В интервью Vogue она рассказала, что впервые оказалась здесь прошлым летом вместе с младшей сестрой Кайли. Они приехали на свадьбу и почти все время провели вдвоем. Поэтому город, по словам модели, до сих пор ассоциируется у нее именно с сестрой. Кендалл даже назвала ту поездку своеобразной "сестринской романтикой".