ФОТО: Кендалл Дженнер впервые появилась на Венецианском кинофестивале - и надела платье 1995 года
Фото: Berzane Nasser/ABACA/Shutterstock/ Vida Press
Кендалл Дженнер выбрала сдержанный макияж и минимум украшений.
Зарубежные звезды

ФОТО: Кендалл Дженнер впервые появилась на Венецианском кинофестивале - и надела платье 1995 года

Отдел Lifestyle

Otkrito.lv

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Кендалл Дженнер появилась в Венеции всего на пару дней, но этого хватило, чтобы оказаться в центре внимания. Сначала модель заметили по дороге на фестиваль с огромной сумкой Chanel, а вечером она вышла на красную дорожку в золотом платье Armani, которому уже больше 30 лет.

Для Кендалл Дженнер нынешний Венецианский кинофестиваль стал первым. В Венеции модель заметили 2 сентября, а уже на следующий день она появилась на красной дорожке перед премьерой нового фильма Мартина Макдоны. Надолго задерживаться Кендалл не планировала - после насыщенного дня она собиралась покинуть город уже следующим утром.

Ее приезд связан прежде всего с Armani Beauty. В начале 2026 года модель стала глобальным амбассадором ароматов Emporio Armani и лицом парфюма Power of You. Сам бренд уже много лет связан с Венецианским кинофестивалем и с 2018 года выступает его официальным бьюти-партнером.

Фото: Cobra Team / BACKGRID/ Vida Press
Модель прибыла на вечернее мероприятие в Венеции в золотом платье из архивной коллекции Armani 1995 года.
Модель прибыла на вечернее мероприятие в Венеции в золотом платье из архивной коллекции Armani 1995 года.

Для своего первого выхода на фестивале Кендалл выбрала не платье из свежей коллекции, а архивный Armani 1995 года. Золотистый наряд с тонкими бретелями был расшит кристаллами, пайетками и цветочными элементами. 

Фото: Alamy/Vida Press
Кендалл Дженнер на красной дорожке Венецианского кинофестиваля в расшитом золотистом платье Armani.
Кендалл Дженнер на красной дорожке Венецианского кинофестиваля в расшитом золотистом платье Armani.

Образ при этом не стали перегружать. Кендалл надела бриллиантовые серьги Briony Raymond, оставила волосы распущенными и выбрала довольно спокойный макияж. Получилось нарядно, но без привычной для больших красных дорожек гонки за максимальным эффектом.

Фото: Matt Baron/BEI/Shutterstock/ Vida Press
Кендалл Дженнер в золотом платье с цветочной вышивкой и пайетками на Венецианском кинофестивале.
Кендалл Дженнер в золотом платье с цветочной вышивкой и пайетками на Венецианском кинофестивале.

Интересно, что еще за день до красной дорожки Кендалл выглядела совершенно иначе. По прибытии в Венецию ее сфотографировали в простом светлом комплекте - топе без рукавов и свободных брюках.

Фото: Cobra Team / BACKGRID/ Vida Press
Днем Кендалл Дженнер появилась в светлом комплекте с темными очками и большой замшевой сумкой Chanel.
Днем Кендалл Дженнер появилась в светлом комплекте с темными очками и большой замшевой сумкой Chanel.

Но совсем незаметным этот дорожный образ назвать было сложно. Модель взяла с собой огромную замшевую сумку Chanel из коллекции Resort 2027 с темно-коричневыми кожаными деталями и золотистой фурнитурой. К ней она добавила обувь The Row и темные очки.

С Венецией у Кендалл, кстати, связаны и совсем другие воспоминания. В интервью Vogue она рассказала, что впервые оказалась здесь прошлым летом вместе с младшей сестрой Кайли. Они приехали на свадьбу и почти все время провели вдвоем. Поэтому город, по словам модели, до сих пор ассоциируется у нее именно с сестрой. Кендалл даже назвала ту поездку своеобразной "сестринской романтикой".

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Кендалл ДженнерСтив БушемиMet GalaТом УэйтсДжон МалковичVogueChanelДжейкоб ЭлордиВенецианский кинофестиваль

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