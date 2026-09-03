ФОТО: Сидни Суини показала самый обсуждаемый образ первых дней фестиваля в Венеции

На этот раз участие Суини в Венецианском кинофестивале связано не с премьерой ее нового фильма. Актриса входит в число глобальных амбассадоров Armani Beauty, который уже девятый год является официальным бьюти-спонсором фестиваля. В Венеции бренд собирает большую группу своих представителей, среди которых также Кендалл Дженнер, Джонатан Бейли, Виттория Черетти, Николас Голицын, Джей Бальвин и Карлос Сайнс. Поэтому в ближайшие дни от Суини можно ожидать новые выходы и появления на мероприятиях Armani Beauty.