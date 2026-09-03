ФОТО: Сидни Суини показала самый обсуждаемый образ первых дней фестиваля в Венеции
Сидни Суини присоединилась к звездным гостям 83-го Венецианского кинофестиваля. 28-летняя актриса появилась в городе 2 сентября и еще до выхода на красную дорожку привлекла внимание одним из самых смелых образов первых дней фестиваля.
Сидни Суини прибыла в Венецию в среду, 2 сентября. В аэропорту актриса остановилась возле поклонников, фотографировалась с ними, а затем отправилась к месту проживания на традиционном для фестивальных гостей водном такси.
Для первого появления в Венеции звезда "Эйфории" выбрала практически прозрачный кружевной топ с завязками на шее и открытым животом. Нежный и довольно откровенный верх она неожиданно сочетала с широкими бежево-хаки бермудами длиной почти до колена.
Особое внимание привлекла и обувь. Суини была в прозрачных мюлях Gianvito Rossi на каблуке, из-за которых издалека могло показаться, что актриса идет босиком. Образ дополнили небольшая сумка Fendi, прямоугольные солнцезащитные очки и серьги-пусеты с бриллиантами. Волосы Сидни оставила распущенными и уложила мягкими волнами.
На этот раз участие Суини в Венецианском кинофестивале связано не с премьерой ее нового фильма. Актриса входит в число глобальных амбассадоров Armani Beauty, который уже девятый год является официальным бьюти-спонсором фестиваля. В Венеции бренд собирает большую группу своих представителей, среди которых также Кендалл Дженнер, Джонатан Бейли, Виттория Черетти, Николас Голицын, Джей Бальвин и Карлос Сайнс. Поэтому в ближайшие дни от Суини можно ожидать новые выходы и появления на мероприятиях Armani Beauty.