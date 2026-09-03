ФОТО: Джордж Клуни получил в Венеции "Золотого льва" и рассказал о семье и "невероятной супруге"
Джордж и Амаль Клуни стали одной из главных пар первых дней 83-го Венецианского кинофестиваля. На этот раз актер приехал не ради премьеры нового фильма - 65-летнему Клуни вручили "Золотого льва" за вклад в мировой кинематограф. Амаль сопровождала мужа, и сама поездка для супругов превратилась еще и в небольшое романтическое путешествие по местам их собственной истории.
Джордж и Амаль прибыли в Венецию 1 сентября - за день до официального открытия фестиваля. По традиции они добирались по каналам на деревянном водном такси и сразу оказались в центре внимания фотографов. Но уже вечером супруги переоделись для куда более личного события. Джордж и Амаль отправились ужинать в Aman Venice - тот самый отель на Гранд-канале, где в сентябре 2014 года проходило их свадебное торжество.
2 сентября супруги вместе вышли на красную дорожку церемонии открытия. На этот раз они практически полностью оделись в черное.
Амаль Клуни выбрала специально созданное для нее черное платье Tom Ford авторства Хайдера Акерманна. Узкое платье-колонна было выполнено из драпированной ткани, с тонкими бретелями, часть которых свободно спадала на руки, и высоким разрезом сзади. К нему Амаль добавила черные лаковые туфли, клатч, серьги с бриллиантами и изумрудами, кольцо и бриллиантовый браслет. Волосы она оставила распущенными, уложив их крупными волнами.
Джордж Клуни вышел рядом с женой в классическом черном смокинге Giorgio Armani, белой рубашке и бабочке. Супруги вместе прошли красную дорожку перед церемонией и премьерой фильма "Ink".
Однако главным аксессуаром Клуни в этот вечер в итоге стал "Золотой лев". Награду за достижения на протяжении карьеры актеру, режиссеру и продюсеру вручили на церемонии открытия фестиваля. Решение о награждении было принято советом директоров Венецианской биеннале по рекомендации художественного руководителя фестиваля Альберто Барберы.
Читайте продолжение после рекламы
Лаудацию в честь Клуни произнесла Лора Дерн, с которой он недавно снимался в "Джей Келли". Она назвала Джорджа "лучшим другом, которого только можно иметь", и одним из самых веселых людей, которых она знает.
Сам Клуни встретил награду с привычной самоиронией. Еще до церемонии он говорил, что получение приза за достижения всей жизни вызывает две мысли: первая - насколько это большая честь, а вторая - не знают ли организаторы чего-то о его здоровье, чего пока не знает он сам.
О Венеции актер говорил уже серьезнее. По словам Клуни, его отношения с этим городом длятся почти 30 лет, а самым счастливым событием здесь остается свадьба с Амаль. Он назвал Венецию романтическим городом и признался, что этот кинофестиваль остается его любимым. Ранее, комментируя присуждение "Золотого льва", актер пошутил, что подобная награда, вероятно, означает, что он уже стареет.
В своей речи после вручения Клуни вспомнил 45-летнюю карьеру и признался, что со стороны она может выглядеть продуманной, хотя на самом деле состояла из множества случайностей и удачных поворотов. Затем речь стала политической. Актер говорил о значении искусства во времена страха и авторитаризма и заявил, что истории всегда опасны для тех, кто строит власть на страхе.
Еще днем на пресс-конференции он много говорил об искусственном интеллекте, журналистике и концентрации СМИ в руках миллиардеров. По мнению Клуни, развитие дипфейков создает ситуацию, в которой людям становится все сложнее отличать реальность от вымысла - вплоть до того, что однажды они могут перестать доверять даже настоящим доказательствам.
Читайте продолжение после рекламы
Но одна из самых личных частей его общения с журналистами вновь была связана с Амаль. Рассуждая о возрасте, Клуни признался, что видеть себя становящимся старше бывает немного грустно. Но тут же добавил, что считает себя счастливым человеком: рядом с ним "невероятная жена", которую он любит и которая любит его. По словам актера, в мире происходит достаточно плохого, но людям важно не забывать отмечать и хорошие моменты.
Клуни также рассказал, что семейная жизнь заметно изменила его рабочие приоритеты. Их с Амаль близнецам Элле и Александру сейчас девять лет, и актер больше не хочет надолго выпадать из их жизни. Именно поэтому, как он объяснил, сейчас он избегает режиссерских кинопроектов, способных занять около года, тогда как актерская работа обычно требует от него гораздо меньше времени.
Перед вручением "Золотого льва" его спросили и о том, как он собирается отметить награду. Клуни заявил, что они с Амаль красиво оденутся и отправятся вместе ужинать. А еще пошутил, что в этот вечер собирается выпить, потому что такой повод нужно отпраздновать.