ФОТО: Джордж Клуни получил в Венеции "Золотого льва" и рассказал о семье и "невероятной супруге"

В своей речи после вручения Клуни вспомнил 45-летнюю карьеру и признался, что со стороны она может выглядеть продуманной, хотя на самом деле состояла из множества случайностей и удачных поворотов. Затем речь стала политической. Актер говорил о значении искусства во времена страха и авторитаризма и заявил, что истории всегда опасны для тех, кто строит власть на страхе.