Встретились на съемках фильма ужасов: Сара Мишель Геллар и Фредди Принц-младший отметили 24-ю годовщину свадьбы
Актеры Сара Мишель Геллар и ее муж Фредди Принц-младший отметили 24-ю годовщину свадьбы, и в честь этого знаменательного события звезда сериала "Баффи - истребительница вампиров" поделилась в социальных сетях серией фотографий, сделанных в начале их отношений.
1 сентября 49-летняя Геллар опубликовала в Instagram несколько снимков, сделанных в конце 1990-х и начале 2000-х годов. На фотографиях будущие супруги еще совсем молодые - в характерных для той эпохи нарядах, с маленькими круглыми очками, крупными серьгами и модными тогда прическами.
"Можете представить, если бы кто-то сказал этим молодым людям, где они будут через 24 года? Ну, технически через 26... но 24 года в браке. С годовщиной!" - написала актриса.
Архивные кадры быстро вызвали восторженную реакцию поклонников. Коллега пары по фильму "Я знаю, что вы сделали прошлым летом" Габриэль Юнион назвала их в комментариях "настоящей историей любви", а другие пользователи поздравляли супругов и называли их настоящими иконами.
Их история началась на съемках фильма ужасов
Геллар и Принц-младший впервые встретились в 1997 году во время съемок фильма "Я знаю, что вы сделали прошлым летом". Однако романтические отношения между ними начались только в 2000 году.
В апреле 2001 года пара объявила о помолвке, а 1 сентября 2002 года поженилась в Мексике. Свадебную церемонию провел режиссер и хореограф Адам Шенкман.
У супругов двое детей - 17-летняя дочь Шарлотта Грейс и 14-летний сын Рокки Джеймс.
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Спустя годы они снова оказались в одной истории
Интересно, что спустя более двух десятилетий после знакомства Геллар и Принц-младший вновь вернулись к проекту, который когда-то свел их вместе.
В 2025 году оба появились в новой версии фильма "Я знаю, что вы сделали прошлым летом". Принц-младший вновь сыграл Рэя Бронсона, а Геллар удивила зрителей неожиданным эпизодическим появлением в роли своей героини Хелен Шиверс.
Кроме того, супруги вместе снимались в фильмах "Скуби-Ду": Геллар сыграла Дафну, а ее муж - Фреда.