ФОТО: Сандра Буллок и Николь Кидман снова вместе - звезды, взявшись за руки, блистали на красной дорожке
Фото: Image Press Agency/Sipa USA/ Vida Press
Сандра Буллок и Николь Кидман позировали фотографам на совместной премьере.
Зарубежные звезды

ФОТО: Сандра Буллок и Николь Кидман снова вместе - звезды, взявшись за руки, блистали на красной дорожке

Елена Денисова

Otkrito.lv

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Сандра Буллок и Николь Кидман снова появились вместе на красной дорожке - спустя почти три десятилетия после их первого совместного проекта. Редкий выход двух голливудских звезд быстро стал одним из самых обсуждаемых событий премьеры.

Почти три десятилетия назад Сандра Буллок и Николь Кидман сыграли сестер-ведьм в странной смеси мелодрамы, комедии, семейной истории и мистики. В 1998 году "Практическую магию" встретили прохладно, а создатели так и не получили того успеха, которого ждали. Но произошло то, что невозможно запланировать ни одной рекламной кампанией: зрители продолжили смотреть этот фильм. И спустя 28 лет Буллок и Кидман снова стоят рядом на красной дорожке - теперь уже на премьере "Практической магии 2".

31 августа актрисы вместе появились на американской премьере продолжения в Лос-Анджелесе. И если кто-то ожидал увидеть двух голливудских див, которые будут чинно рассуждать о "наследии великого фильма", то Буллок и Кидман быстро разрушили эту атмосферу.

Фото: ddp/AFF / Vida Press
Спустя десятилетия после первой совместной работы Буллок и Кидман вновь появились рядом перед камерами.
Спустя десятилетия после первой совместной работы Буллок и Кидман вновь появились рядом перед камерами.

На вопрос People о том, что за 30 лет в них совершенно не изменилось, 62-летняя Буллок ответила без раздумий: "Наши груди. Они все еще на том же месте". "Что удивительно", - добавила она.

Кидман нашла более безопасный вариант и сказала, что неизменным осталось их чувство юмора. Судя по нынешнему пресс-туру фильма, с этим действительно трудно спорить. 

Фильм, после которого "стало тихо"

Сегодня оригинальная картина с Буллок и Кидман считается культовой. Ее пересматривают осенью, кадры из фильма десятилетиями живут в соцсетях, а дом семьи Оуэнс и атмосфера маленького американского городка давно стали частью поп-культуры. Но в 1998 году все выглядело совсем иначе.

Буллок недавно вспомнила, насколько уверены они были в фильме перед его выходом. "Мы думали: это будет потрясающий фильм. Люди его полюбят", - рассказала актриса. А дальше, по ее словам, "стало тихо". 

Картина получила прохладные отзывы и не стала большим кассовым успехом. Зрителям предлагали историю, которая словно не могла решить, чем именно хочет быть: романтической комедией, драмой о домашнем насилии, сказкой о ведьмах, историей двух сестер или довольно мрачным фильмом о смерти.

Фото: CAMERA PRESS/Joanne Davidson / Vida Press
Сандра Буллок и Николь Кидман не скрывали теплых отношений и держались за руки перед камерами.
Сандра Буллок и Николь Кидман не скрывали теплых отношений и держались за руки перед камерами.

Спустя 28 лет оказалось, что зрители все-таки были правы

По словам актрис Стокард Ченнинг и Дайан Уист, которые вернулись к ролям тетушек Фрэнни и Джет, второго фильма могло вообще не быть без многолетней поддержки поклонников.

"Они попросили, чтобы это произошло", - сказала Ченнинг о зрителях.

Уист считает, что популярность истории связана в том числе с темой женщин, которые поддерживают друг друга и остаются вместе, когда все остальное рушится.

Возвращение Буллок и Кидман выглядит символично. В 1998 году им было чуть за 30. Теперь они снова играют Салли и Джиллиан Оуэнс, но история уже движется к следующему поколению семьи. К ролям дочерей Салли присоединились Джои Кинг и Мэйси Уильямс, а сами Буллок и Кидман на этот раз не только сыграли главные роли, но и выступили продюсерами картины. 

"Если бы 28 лет назад нам сказали, что мы все еще сможем быть главными героинями большого студийного фильма, мы бы не поверили", - призналась Кидман на европейской премьере в Лондоне. 

За кадром они, кажется, почти не изменились

Буллок и Кидман нет ощущения тщательно отрепетированной дружбы для камер.

Фото: Alamy/Vida Press
Сандра Буллок и Николь Кидман снова сыграли сестер.
Сандра Буллок и Николь Кидман снова сыграли сестер.

Во время интервью BBC выяснилось, например, что Кидман почему-то регулярно пытается стянуть с Буллок брюки.

"Есть только один человек, который позволит мне это сделать, и она сидит здесь", - пошутила Кидман.

Буллок призналась, что уже знает, чего ждать, когда подруга входит в комнату.

У второго фильма есть и более личный подтекст. Для Буллок "Практическая магия 2" стала первой большой актерской работой после четырехлетнего перерыва. В августе 2023 года умер ее многолетний партнер Брайан Рэндалл. Он три года жил с боковым амиотрофическим склерозом, причем по его просьбе семья не рассказывала о диагнозе публично.

Недавно Буллок впервые достаточно подробно заговорила об этом периоде. Она призналась, что тогда практически перестала заботиться о себе, но теперь научилась делать это снова.

"Я так счастлива. Мне кажется, я впервые в жизни снова ребенок", - сказала актриса, рассказывая о том, как изменилось ее восприятие жизни после пережитого. 

Поэтому ее возвращение именно в эту историю выглядит особенно точным. "Практическая магия" всегда была не столько фильмом о колдовстве, сколько историей о женщинах, которые переживают потерю, собирают себя заново и вытаскивают друг друга из темноты.

Буллок говорит, что создателям было важно сохранить то самое труднообъяснимое ощущение первого фильма - юмор, мрачные эпизоды, трагедию и одновременно совершенно нестыдную любовь героинь друг к другу.

"Практическая магия 2" начнет выходить в кинотеатрах разных стран с 9 сентября. 

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