ФОТО: Сандра Буллок и Николь Кидман снова вместе - звезды, взявшись за руки, блистали на красной дорожке
Сандра Буллок и Николь Кидман снова появились вместе на красной дорожке - спустя почти три десятилетия после их первого совместного проекта. Редкий выход двух голливудских звезд быстро стал одним из самых обсуждаемых событий премьеры.
Почти три десятилетия назад Сандра Буллок и Николь Кидман сыграли сестер-ведьм в странной смеси мелодрамы, комедии, семейной истории и мистики. В 1998 году "Практическую магию" встретили прохладно, а создатели так и не получили того успеха, которого ждали. Но произошло то, что невозможно запланировать ни одной рекламной кампанией: зрители продолжили смотреть этот фильм. И спустя 28 лет Буллок и Кидман снова стоят рядом на красной дорожке - теперь уже на премьере "Практической магии 2".
31 августа актрисы вместе появились на американской премьере продолжения в Лос-Анджелесе. И если кто-то ожидал увидеть двух голливудских див, которые будут чинно рассуждать о "наследии великого фильма", то Буллок и Кидман быстро разрушили эту атмосферу.
На вопрос People о том, что за 30 лет в них совершенно не изменилось, 62-летняя Буллок ответила без раздумий: "Наши груди. Они все еще на том же месте". "Что удивительно", - добавила она.
Кидман нашла более безопасный вариант и сказала, что неизменным осталось их чувство юмора. Судя по нынешнему пресс-туру фильма, с этим действительно трудно спорить.
Фильм, после которого "стало тихо"
Сегодня оригинальная картина с Буллок и Кидман считается культовой. Ее пересматривают осенью, кадры из фильма десятилетиями живут в соцсетях, а дом семьи Оуэнс и атмосфера маленького американского городка давно стали частью поп-культуры. Но в 1998 году все выглядело совсем иначе.
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Буллок недавно вспомнила, насколько уверены они были в фильме перед его выходом. "Мы думали: это будет потрясающий фильм. Люди его полюбят", - рассказала актриса. А дальше, по ее словам, "стало тихо".
Картина получила прохладные отзывы и не стала большим кассовым успехом. Зрителям предлагали историю, которая словно не могла решить, чем именно хочет быть: романтической комедией, драмой о домашнем насилии, сказкой о ведьмах, историей двух сестер или довольно мрачным фильмом о смерти.
Спустя 28 лет оказалось, что зрители все-таки были правы
По словам актрис Стокард Ченнинг и Дайан Уист, которые вернулись к ролям тетушек Фрэнни и Джет, второго фильма могло вообще не быть без многолетней поддержки поклонников.
"Они попросили, чтобы это произошло", - сказала Ченнинг о зрителях.
Уист считает, что популярность истории связана в том числе с темой женщин, которые поддерживают друг друга и остаются вместе, когда все остальное рушится.
Возвращение Буллок и Кидман выглядит символично. В 1998 году им было чуть за 30. Теперь они снова играют Салли и Джиллиан Оуэнс, но история уже движется к следующему поколению семьи. К ролям дочерей Салли присоединились Джои Кинг и Мэйси Уильямс, а сами Буллок и Кидман на этот раз не только сыграли главные роли, но и выступили продюсерами картины.
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"Если бы 28 лет назад нам сказали, что мы все еще сможем быть главными героинями большого студийного фильма, мы бы не поверили", - призналась Кидман на европейской премьере в Лондоне.
За кадром они, кажется, почти не изменились
Буллок и Кидман нет ощущения тщательно отрепетированной дружбы для камер.
Во время интервью BBC выяснилось, например, что Кидман почему-то регулярно пытается стянуть с Буллок брюки.
"Есть только один человек, который позволит мне это сделать, и она сидит здесь", - пошутила Кидман.
Буллок призналась, что уже знает, чего ждать, когда подруга входит в комнату.
У второго фильма есть и более личный подтекст. Для Буллок "Практическая магия 2" стала первой большой актерской работой после четырехлетнего перерыва. В августе 2023 года умер ее многолетний партнер Брайан Рэндалл. Он три года жил с боковым амиотрофическим склерозом, причем по его просьбе семья не рассказывала о диагнозе публично.
Недавно Буллок впервые достаточно подробно заговорила об этом периоде. Она призналась, что тогда практически перестала заботиться о себе, но теперь научилась делать это снова.
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"Я так счастлива. Мне кажется, я впервые в жизни снова ребенок", - сказала актриса, рассказывая о том, как изменилось ее восприятие жизни после пережитого.
Поэтому ее возвращение именно в эту историю выглядит особенно точным. "Практическая магия" всегда была не столько фильмом о колдовстве, сколько историей о женщинах, которые переживают потерю, собирают себя заново и вытаскивают друг друга из темноты.
Буллок говорит, что создателям было важно сохранить то самое труднообъяснимое ощущение первого фильма - юмор, мрачные эпизоды, трагедию и одновременно совершенно нестыдную любовь героинь друг к другу.
"Практическая магия 2" начнет выходить в кинотеатрах разных стран с 9 сентября.