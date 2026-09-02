ФОТО: Сандра Буллок и Николь Кидман снова вместе - звезды, взявшись за руки, блистали на красной дорожке

Почти три десятилетия назад Сандра Буллок и Николь Кидман сыграли сестер-ведьм в странной смеси мелодрамы, комедии, семейной истории и мистики. В 1998 году "Практическую магию" встретили прохладно, а создатели так и не получили того успеха, которого ждали. Но произошло то, что невозможно запланировать ни одной рекламной кампанией: зрители продолжили смотреть этот фильм. И спустя 28 лет Буллок и Кидман снова стоят рядом на красной дорожке - теперь уже на премьере "Практической магии 2".