Спустя 30 лет после смерти Тупака Шакура вынесен приговор по делу о его убийстве
Спустя почти 30 лет после убийства Тупака Шакура суд впервые вынес обвинительный вердикт. Бывший главарь банды Дуэйн "Keffe D" Дэвис признан организатором расправы над легендарным рэпером.
Присяжные суда в Лас-Вегасе признали 63-летнего Дуэйна "Keffe D" Дэвиса виновным в организации убийства легендарного американского рэпера Тупака Шакура. Это первый обвинительный вердикт по одному из самых громких нераскрытых убийств в истории хип-хопа, произошедшему почти 30 лет назад.
Присяжным понадобилось менее трех часов, чтобы прийти к решению. Дэвис признан виновным в убийстве первой степени с применением оружия. Окончательный приговор ему вынесут 13 октября. Максимальное наказание - пожизненное заключение без права на условно-досрочное освобождение.
Сам Дэвис своей вины не признает и уже заявил, что намерен обжаловать вердикт.
Как погиб Тупак
Тупак Шакур был смертельно ранен вечером 7 сентября 1996 года в Лас-Вегасе. Рэпер находился в черном BMW вместе с музыкальным продюсером Мэрионом "Шугом" Найтом и направлялся в ночной клуб Club 662 после боксерского поединка Майка Тайсона и Брюса Селдона.
В какой-то момент рядом остановился белый Cadillac. Один из находившихся внутри автомобиля опустил окно и несколько раз выстрелил в сторону BMW. Шакур получил тяжелые ранения и был доставлен в больницу, где его подключили к аппаратам жизнеобеспечения. 13 сентября 1996 года, в возрасте 25 лет, он умер.
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Его смерть потрясла музыкальный мир. За короткую карьеру Шакур выпустил 10 студийных альбомов, а продажи его записей превысили 75 млн копий. Пять его альбомов возглавляли Billboard 200, а восемь становились первыми в чарте Top R&B/Hip-Hop Albums.
Почему обвинили "Keffe D"
Прокуратура утверждала, что Дэвис сам не стрелял в Тупака, однако именно он организовал нападение и передал оружие своему племяннику Орландо Андерсону, который находился в автомобиле.
По версии обвинения, мотивом стала месть. За несколько часов до стрельбы Андерсон подрался с Тупаком в одном из отелей Лас-Вегаса. После этого Дэвис якобы решил организовать нападение на рэпера.
Сам Андерсон также не прожил долго. В мае 1998 года, в возрасте 23 лет, он был убит в другой перестрелке между членами банд.
Следствие так и не установило человека, который непосредственно нажал на курок. Однако в штате Невада человек может быть признан виновным в убийстве, даже если сам не производил смертельные выстрелы, а только организовал преступление или участвовал в нем.
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Дэвис сам рассказал слишком много
Одним из ключевых доказательств против Дэвиса стали его собственные публичные заявления. На протяжении многих лет он рассказывал о событиях той ночи в документальных фильмах, подкастах и интервью. Еще в 2008 году он говорил полиции о своей роли в событиях во время секретного допроса, связанного с расследованием убийства другого известного рэпера - The Notorious B.I.G.
В 2019 году Дэвис подробно описал свою версию событий в мемуарах "Compton Street Legend". Он признавал, что находился в белом Cadillac, из которого были произведены выстрелы.
Прокурор Бину Палал заявил присяжным, что Дэвис годами фактически сам рассказывал о своей ответственности за убийство Тупака.
Защита, однако, утверждала, что эти заявления были преувеличением и бравадой. Адвокат Майкл Санфт призывал присяжных не верить прежним рассказам своего клиента и заявлял, что тот придумывал истории ради популярности и продаж книги.
"Нет никаких доказательств", - утверждал адвокат в заключительной речи. Присяжные с этой версией не согласились.
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Одна из самых известных загадок хип-хопа
Убийство Тупака произошло на фоне жесткого противостояния рэперов Восточного и Западного побережья США, в которое были вовлечены связанные с хип-хоп-средой уличные банды.
Десятилетиями вокруг смерти Шакура существовали многочисленные теории. Одной из наиболее известных была версия о причастности его бывшего друга, а затем главного соперника - рэпера The Notorious B.I.G. Однако 9 марта 1997 года он сам был застрелен в Лос-Анджелесе неизвестным преступником.
Теперь, спустя почти три десятилетия после смерти Тупака, суд впервые вынес обвинительный вердикт непосредственно по делу о его убийстве.
После оглашения решения родственники Шакура не смогли сдержать эмоций. Его сестра Секива расплакалась и обняла прокуроров. Сам Дэвис воспринял вердикт без видимых эмоций и заявил, что намерен продолжить борьбу в суде.