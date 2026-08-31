Настя Каменских объяснила, почему снова говорит по-русски после нескольких лет принципиального отказа

В том же обращении прозвучала еще одна фраза, которая уже вызвала отдельные споры. Каменских сказала, что "больше не поддерживает то, что происходит в Украине". Из контекста ее дальнейших слов следует, что при этом она продолжает называть Россию агрессором и заявляет о поддержке украинцев, однако сама певица подробнее не уточнила, что именно вкладывает в эту формулировку.