Настя Каменских объяснила, почему снова говорит по-русски после нескольких лет принципиального отказа
Украинская певица Настя Каменских после новой волны критики решила подробно объяснить, почему спустя несколько лет после перехода на украинский снова публично говорит по-русски.
Новое видеообращение Каменских появилось в соцсетях 30 августа. Поводом стала очередная дискуссия вокруг певицы и ее мужа, рэпера и продюсера Потапа, настоящее имя которого Алексей Потапенко. В последние недели супруги несколько раз публично возвращались к языковому вопросу, а их публикации вызывали резкую реакцию части украинской аудитории.
В новом обращении Настя Каменских начала с объяснения своей позиции по поводу войны. По словам певицы, с начала полномасштабного российского вторжения она и Потап выступали на благотворительных мероприятиях за рубежом, собирали деньги для помощи Украине и рассказывали о войне международной аудитории.
Артистка также напомнила, что в 2022 году выступала на Latin American Music Awards в США с украинским флагом и говорила о российском нападении на Украину. Каменских подчеркнула, что Россия для нее остается страной-агрессором.
При этом певица дала понять, что теперь хочет отделять свою поддержку Украины и украинцев от того, что сама называет демонстративным патриотизмом.
"Я хочу, чтобы эти люди не умирали", - заявила Каменских, объясняя, что не хочет участвовать в "ура-патриотизме" и доказывать свою позицию внешними атрибутами.
В том же обращении прозвучала еще одна фраза, которая уже вызвала отдельные споры. Каменских сказала, что "больше не поддерживает то, что происходит в Украине". Из контекста ее дальнейших слов следует, что при этом она продолжает называть Россию агрессором и заявляет о поддержке украинцев, однако сама певица подробнее не уточнила, что именно вкладывает в эту формулировку.
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"Я говорю на нем с детства"
Отдельную часть обращения Каменских посвятила вопросу, который в последнее время ей задают особенно часто: почему она снова использует русский язык.
"Почему я говорю на русском языке? Потому что я говорю на нем с детства", - объяснила певица.
Каменских рассказала, что родилась и выросла в русскоязычном Киеве и не считает, что русский язык принадлежит исключительно России или российскому политическому режиму. По ее словам, по-русски говорят миллионы людей в разных странах, в том числе те, кто поддерживает Украину.
Артистка добавила, что ей близка идея личной свободы, в том числе свободы самостоятельно выбирать язык общения.
"Каждый человек имеет право говорить на том языке, на котором хочет", - заявила она.
Более того, Каменских сравнила оценку людей исключительно по языковому признаку с дискриминацией по цвету кожи. По ее мнению, судить о позиции человека следует по его действиям, а не по тому, говорит он на украинском или русском.
В конце певица заявила, что они с Потапом не отказывались от Украины, добавив: "Пусть даже Родина отказалась от нас".
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После начала войны Каменских говорила совсем иначе
Нынешнее заявление привлекло особое внимание из-за того, что сразу после начала полномасштабного вторжения России позиция Каменских относительно языка была значительно жестче.
В 2022 году певица практически полностью перешла на украинский язык в публичном пространстве. В интервью журналистке Алине Доротюк на вопрос о том, будет ли она дальше исполнять песни на русском, Каменских ответила отрицательно.
Позже артистка рассказывала, что начала создавать новый материал на украинском, а часть своих старых русскоязычных хитов перевела. Некоторые композиции она тогда решила вообще не исполнять. "Сегодня все новые песни, которые я создаю - украиноязычные", - говорила Каменских, подводя итоги 2022 года.
В тот период она выпустила посвященные Украине композиции, участвовала в благотворительных концертах и активно говорила о войне в зарубежных СМИ. По данным опубликованного тогда интервью, к концу 2022 года Каменских и Потап сообщали о почти 80 млн гривен, собранных благодаря благотворительным мероприятиям для помощи Украине.
Однако постепенно отношение певицы к собственному русскоязычному репертуару начало меняться. В июне 2024 года Каменских уже объясняла, что ее концертная программа остается преимущественно украиноязычной, но полностью от старых песен на русском она отказываться не собирается.
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"У меня есть песни на русском языке, мои песни", - говорила исполнительница.
Она поясняла, что готова исполнять их за границей для слушателей, которые поддерживают Украину, но не понимают украинского. Свои старые композиции певица называла частью собственной истории и заявляла, что не видит в таком решении ничего предосудительного.
Скандал в Майами и потеря рекламного контракта
22 августа Каменских выступила в одном из клубов Майами, где исполнила в том числе свои старые русскоязычные песни. Кроме того, во время общения со зрителями певица перешла на русский и заявила, что неважно, на каком языке разговаривает человек, поскольку существует язык, понятный всем, - любовь.
Видео с концерта широко разошлось по украинским соцсетям и вызвало критику. Пользователи напоминали Каменских о ее собственных заявлениях 2022 года и спрашивали, почему позиция певицы изменилась.
История получила и коммерческие последствия. В конце августа 2025 года украинский ювелирный бренд "Золотий Вік", лицом которого Каменских была с 2021 года, досрочно завершил рекламную кампанию с артисткой. Компания в своем заявлении сослалась на собственные "ценности и принципы". Решение было объявлено вскоре после скандала вокруг выступления певицы в Майами.
К концу 2025 года изменения стали заметны и в соцсетях Каменских. Украинских публикаций стало меньше, певица активнее использовала испанский язык, объясняя это давней мечтой развивать международную карьеру. Некоторые публикации она при этом дублировала на русском или добавляла к украиноязычным видео русские субтитры, что вновь становилось поводом для критики.
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В августе Каменских сама напомнила о своем обещании
Новый виток истории начался уже в августе 2026 года. Каменских опубликовала ироничный ролик, построенный как разговор с самой собой. В нем "прежняя" Настя перечисляла обещания и решения, которые считала окончательными, а ее нынешняя версия тут же их опровергала.
В какой-то момент певица произнесла: "Я больше никогда не буду говорить на русском языке". Ответ был коротким: "Будешь".
Спустя несколько недель, 27 августа, новое видео Каменских и Потапа только усилило скандал. В первой части ролика супруги в домашней одежде изображали страдания и иронично извинялись за то, что разговаривают по-русски. Затем появлялись кадры их отдыха на яхте и слово "свобода". Публикацию многие украинские пользователи восприняли как насмешку над дискуссией о языке во время войны. После этой волны критики Каменских и записала большое объяснение своей позиции.