"Я делала это каждый вечер": звезда сериала "Игра престолов" рассказала о неудачной попытке получить роль

Уильямс понимает, что никакой рациональной основы у этого правила нет, однако все равно чувствует себя некомфортно, если нарушает его. Иногда, пытаясь обойти люки, она даже оказывается ближе к проезжей части. По словам актрисы, соблюдение приметы дает ей ощущение, что все будет хорошо. Это своеобразная попытка получить хотя бы иллюзию контроля над событиями, которыми человек в действительности управлять не может.