"Я делала это каждый вечер": звезда сериала "Игра престолов" рассказала о неудачной попытке получить роль
Мэйси Уильямс, прославившаяся благодаря роли Арьи Старк в "Игре престолов", призналась, что однажды попыталась получить желанную работу весьма необычным способом.
О необычном эпизоде из своей карьеры 29-летняя Мэйси Уильямс рассказала в коротком интервью British Vogue.
"Я заплатила ведьме с Etsy, чтобы получить роль в кино", - призналась актриса.
По словам Уильямс, продавец дал ей определенные фразы, которые необходимо было произносить каждый вечер. Она добросовестно следовала инструкциям и надеялась таким образом "манифестировать" желанную работу.
"Этого не произошло", - коротко подвела итог актриса.
Актриса также призналась, что старается не наступать на три канализационных люка, расположенных подряд. В Великобритании существует примета, согласно которой такой поступок может принести несчастье.
Уильямс понимает, что никакой рациональной основы у этого правила нет, однако все равно чувствует себя некомфортно, если нарушает его. Иногда, пытаясь обойти люки, она даже оказывается ближе к проезжей части. По словам актрисы, соблюдение приметы дает ей ощущение, что все будет хорошо. Это своеобразная попытка получить хотя бы иллюзию контроля над событиями, которыми человек в действительности управлять не может.
Признание оказалось особенно уместным на фоне новой работы актрисы. В сентябре 2026 года на экраны выходит "Практическая магия 2" - продолжение культового фильма 1998 года о семье женщин, обладающих магическими способностями.
В картине вновь появляются Сандра Буллок и Николь Кидман. Буллок возвращается к роли Салли Оуэнс, а Кидман - ее сестры Джиллиан. Мэйси Уильямс играет Антонию, взрослую дочь Салли. Ее экранную сестру Кайли воплотила Джои Кинг.
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Уильямс и Кинг рассказывали, что за четыре месяца съемок действительно сблизились и почувствовали себя почти сестрами. При этом персонаж Мэйси относится к семейной магии более рационально - Антония связана с наукой и пытается разобраться, как сверхъестественное наследие семьи Оуэнс сочетается с привычным представлением о мире.